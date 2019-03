Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9f7c4b5-fceb-4301-81e0-9bdc6a5eadb4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Budapest a 76. De sokkal jobb, mint Bagdad.","shortLead":"Budapest a 76. De sokkal jobb, mint Bagdad.","id":"20190313_Meg_mindig_Becs_a_legelhetobb_varos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9f7c4b5-fceb-4301-81e0-9bdc6a5eadb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9b22c0-072e-41d9-b5a6-d66d8a434a3e","keywords":null,"link":"/elet/20190313_Meg_mindig_Becs_a_legelhetobb_varos","timestamp":"2019. március. 13. 12:22","title":"Még mindig Bécs a legélhetőbb város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reggel nyolc órától háromnapos sztrájk kezdődött kedden a kipufogó öntvényeket készítő, kínai tulajdonú Wescast Hungary Autóipari Zrt. 1200 dolgozót foglalkoztató oroszlányi üzemében. Egy műszak sem veszi fel a munkát, és a munkások hétvégén sem mennek be a gyárba dolgozni – tájékoztatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke kedden az MTI-t.","shortLead":"Reggel nyolc órától háromnapos sztrájk kezdődött kedden a kipufogó öntvényeket készítő, kínai tulajdonú Wescast Hungary...","id":"20190312_Harom_napos_sztrajk_kezdodott_egy_oroszlanyi_gyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375bfa86-d5d6-4e39-b77d-00f3c8549617","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Harom_napos_sztrajk_kezdodott_egy_oroszlanyi_gyarban","timestamp":"2019. március. 12. 08:47","title":"Háromnapos sztrájk kezdődött egy oroszlányi gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legalább öt pilóta fogalmazta meg aggályait a 737 Max robotpilótájával kapcsolatban, ám az amerikai légügyi hatóság (FAA) saját nyomozása semmilyen problémát nem tárt fel. Ez az a modell, amely Indonéziában és nemrég Etiópiában is lezuhant. ","shortLead":"Legalább öt pilóta fogalmazta meg aggályait a 737 Max robotpilótájával kapcsolatban, ám az amerikai légügyi hatóság...","id":"20190313_robotpilota_boeing_737_max_8_9_legikatasztrofa_lezuhant_repulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccfd6a44-2239-4ca7-99d5-f2b61a9a8c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8a8445-dfb0-49ad-b0d5-3b65d3725e11","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_robotpilota_boeing_737_max_8_9_legikatasztrofa_lezuhant_repulogep","timestamp":"2019. március. 13. 09:33","title":"Már a tragédia előtt arra panaszkodtak a pilóták, hogy gond van a Boeing Max gépével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elemző szerint a miniszterelnök két szék között imbolyog. Nem jöttek be a számításai.","shortLead":"Az elemző szerint a miniszterelnök két szék között imbolyog. Nem jöttek be a számításai.","id":"20190313_Torok_Gabor_Orban_arccal_a_padlo_fele_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8e0b4a-8a2c-4346-9a8e-11777f8f6229","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Torok_Gabor_Orban_arccal_a_padlo_fele_van","timestamp":"2019. március. 13. 11:31","title":"Török Gábor: Orbán arccal a padló felé van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15ab2354-a170-404d-b09d-00567123094d","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190312_Marabu_FekNyuz_A_Neppart_bekemenyit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15ab2354-a170-404d-b09d-00567123094d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67e0c931-5d19-4a19-9ccb-7bfb217e63a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Marabu_FekNyuz_A_Neppart_bekemenyit","timestamp":"2019. március. 12. 12:25","title":"Marabu FékNyúz: A Néppárt bekeményít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf443a9-9eae-4bf8-baad-266b5f8dc5b3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szinte ugyanúgy, mintha velünk történtek volna meg a tragikus események.","shortLead":"Szinte ugyanúgy, mintha velünk történtek volna meg a tragikus események.","id":"20190312_Az_eroszakos_hirek_megbetegithetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faf443a9-9eae-4bf8-baad-266b5f8dc5b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3229bf-a7cd-4ae3-b8be-e72180a53935","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190312_Az_eroszakos_hirek_megbetegithetnek","timestamp":"2019. március. 12. 08:10","title":"Az erőszakos hírek megbetegíthetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864902d6-3dfe-499f-8375-c8933f1c5bfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ több mint 1200 állatfaját fenyegeti a kihalás élőhelyeik több mint 90 százalékában egy új kutatás szerint.","shortLead":"A világ több mint 1200 állatfaját fenyegeti a kihalás élőhelyeik több mint 90 százalékában egy új kutatás szerint.","id":"20190313_allatvilag_kihalas_populaciocsokkenes_globalis_felmelegedes_urbanizacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=864902d6-3dfe-499f-8375-c8933f1c5bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b79f35-c720-4720-adba-cc923acce7bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_allatvilag_kihalas_populaciocsokkenes_globalis_felmelegedes_urbanizacio","timestamp":"2019. március. 13. 14:33","title":"Sürgősen tennünk kell valamit: 1200 állatfajt fenyeget kihalás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októbertől lehetett sejteni, hova kerülhet a tizenegyedik kaszinókoncesszió, a kormány friss szerződéslistája igazolta a gyanút.","shortLead":"Októbertől lehetett sejteni, hova kerülhet a tizenegyedik kaszinókoncesszió, a kormány friss szerződéslistája igazolta...","id":"20190312_Sesztak_korehez_kerult_az_utolso_kaszino_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e69b44ee-a11a-4f9f-b985-4bfff36f32b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd6efbcc-4efe-4ce3-9b93-1b6b96de6943","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Sesztak_korehez_kerult_az_utolso_kaszino_is","timestamp":"2019. március. 12. 10:39","title":"Seszták Miklós volt miniszter köréhez került az utolsó kaszinó koncessziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]