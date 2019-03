Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Három norvég képviselő jelölte az elismerésre.","shortLead":"Három norvég képviselő jelölte az elismerésre.","id":"20190314_Nobelbekedijas_lehet_Greta_Thunberg_a_16_eves_sved_kornyezetvedo_aktivista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12267b29-e57b-4de1-a662-30a4b297f23f","keywords":null,"link":"/elet/20190314_Nobelbekedijas_lehet_Greta_Thunberg_a_16_eves_sved_kornyezetvedo_aktivista","timestamp":"2019. március. 14. 16:11","title":"Nobel-békedíjas lehet Greta Thunberg, a 16 éves svéd környezetvédő aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megsemmisíthetők a devizahiteles szerződések, ha tisztességtelen feltételek nélkül nem teljesíthetők - ítélt ma az Európai Unió Bírósága. Az EUB ezzel újabb mentőövet látszik dobni a devizahiteleseknek - és újabb labdát a magyar bíróságoknak, melyek viszont már az őszi luxembourgi ítélet nyomán sem láttak sok tennivalót az ügyben. Dr. Deteky Gábor adósoknak dolgozó ügyvéd szerint az EUB devizahiteles ítéletei már csak elenyésző számú adós életében hozhat változást.","shortLead":"Megsemmisíthetők a devizahiteles szerződések, ha tisztességtelen feltételek nélkül nem teljesíthetők - ítélt ma...","id":"20190314_a","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d215a2-f69f-4760-914a-fb80628a7a76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_a","timestamp":"2019. március. 14. 11:20","title":"Halottnak a csók - véli a szakjogász a mai devizahiteles európai bírósági ítéletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4372a448-4dcd-4071-907d-fb78402081d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190315_Buszok_tomkelege_a_Nemzeti_Muzeum_kornyeken__ismeros_logokat_is_lattunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4372a448-4dcd-4071-907d-fb78402081d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed49d10b-7c26-4688-8285-7a92a01c0318","keywords":null,"link":"/itthon/20190315_Buszok_tomkelege_a_Nemzeti_Muzeum_kornyeken__ismeros_logokat_is_lattunk","timestamp":"2019. március. 15. 12:35","title":"Buszok tömkelege a Nemzeti Múzeum környékén - ismerős logókat is láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970945a6-b604-4a1c-b909-b46a34c1e29f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lexus Európába is elhozta az LC500 nyitható tetejű változatát, ami a kupé után kabrióként is igen jól mutat.","shortLead":"A Lexus Európába is elhozta az LC500 nyitható tetejű változatát, ami a kupé után kabrióként is igen jól mutat.","id":"20190314_ledobta_tetejet_meszaros_lorinc_kedvenc_sportkocsija","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970945a6-b604-4a1c-b909-b46a34c1e29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65ec962-dcec-4c60-89f4-dc21fe0c1c05","keywords":null,"link":"/cegauto/20190314_ledobta_tetejet_meszaros_lorinc_kedvenc_sportkocsija","timestamp":"2019. március. 14. 06:41","title":"Ledobta tetejét Mészáros Lőrinc kedvenc sportkocsija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az ártatlannak tűnő, látszólag a kollegáktól érkező e-mailekkel is csínján kell bánni: az elmúlt hónapokban megduplázódott az elektronikus leveleken keresztüli adathalász-támadások száma.","shortLead":"Még az ártatlannak tűnő, látszólag a kollegáktól érkező e-mailekkel is csínján kell bánni: az elmúlt hónapokban...","id":"20190314_adathalasz_tamadasok_szama_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9aaa6b8-2624-4e0a-9bee-1be0e31fd5c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190314_adathalasz_tamadasok_szama_statisztika","timestamp":"2019. március. 14. 09:03","title":"Ha ennyi e-mailt kap, akkor akár bajban is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d90b809-874a-4506-b669-530c2a32b6b5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marian Kočner Szlovákia egyik leggazdagabb embere, az ügyészség őt gyanúsítja az oknyomozó újságíró és menyasszonya megölésének megrendelésével. ","shortLead":"Marian Kočner Szlovákia egyik leggazdagabb embere, az ügyészség őt gyanúsítja az oknyomozó újságíró és menyasszonya...","id":"20190314_Ismert_szlovak_uzletembert_vadolnak_a_Kuciakgyilkossag_megrendelesevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d90b809-874a-4506-b669-530c2a32b6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9522d61-7d94-45f1-bd4b-25457da7ac07","keywords":null,"link":"/vilag/20190314_Ismert_szlovak_uzletembert_vadolnak_a_Kuciakgyilkossag_megrendelesevel","timestamp":"2019. március. 14. 13:50","title":"Ismert szlovák üzletember ellen emeltek vádat a Kuciak-gyilkosság megrendeléséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő hétfőtől Jászai Gellért lesz a 4iG Nyrt. vezérigazgatója.","shortLead":"Jövő hétfőtől Jászai Gellért lesz a 4iG Nyrt. vezérigazgatója.","id":"20190314_Uj_vezerigazgatot_kap_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115d1394-b9cb-4495-8eaf-f8e0bf2f9ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190314_Uj_vezerigazgatot_kap_Meszaros_Lorinc_informatikai_cege","timestamp":"2019. március. 14. 15:29","title":"Új vezérigazgatót kap Mészáros Lőrinc informatikai cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91","c_author":"-g-","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190314_Vege_a_plakatkampanynak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3e4a4626-e8a9-4da3-8057-738a4e64bc91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39245870-739b-4f5b-8274-b21dac362364","keywords":null,"link":"/itthon/20190314_Vege_a_plakatkampanynak","timestamp":"2019. március. 14. 16:56","title":"Vége a plakátkampánynak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]