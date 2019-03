Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"172a6150-d39e-48d6-a6cd-069e7427eee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A plakátkampány új darabja a nagyszülői gyedet reklámozza. ","shortLead":"A plakátkampány új darabja a nagyszülői gyedet reklámozza. ","id":"20190317_Itt_a_legujabb_kormanyplakat__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172a6150-d39e-48d6-a6cd-069e7427eee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce0831c-301c-47d3-b9a3-2a5d5009bffa","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Itt_a_legujabb_kormanyplakat__foto","timestamp":"2019. március. 17. 10:52","title":"Itt a legújabb kormányplakát - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Hiába bukkannak fel rendszeresen állati testrészek és tetemek az aquincumi városrészben, a rendőrség lesöpörte a feljelentést, és nem volt hajlandó nyomozni a környékbelieket zavaró probléma miatt. Az óbudai önkormányzat állítja, hogy a kerület mindent megtett, de szerintük fel sem merül állatkínzás gyanúja, \"csak\" \"illegálisan ledepózott maradványokról van szó. Különben is, találtak már a budai részen nyúzott szarvast és esküvőn felszolgált, sült ökör darabjait is. Az állatvédők szerint viszont komolyan kellene végre venni a problémát, mert az évek óta fennálló helyzet még közegészségügyi szempontból is elfogadhatatlan.","shortLead":"Hiába bukkannak fel rendszeresen állati testrészek és tetemek az aquincumi városrészben, a rendőrség lesöpörte...","id":"20190318_obuda_aquincum_tetemek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=007a19e4-7bec-4704-9f73-00470abefe59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b30cd7-1416-4f85-a2aa-637f61e90d93","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_obuda_aquincum_tetemek","timestamp":"2019. március. 18. 10:50","title":"Hiába kértek rendőri segítséget a nyúzott állattetemekbe botló óbudaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da63414d-b30e-4588-9f59-2d26857b740b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó szerint egy év alatt 3400 ember tűnt el a csepeli névjegyzékből. ","shortLead":"Az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó szerint egy év alatt 3400 ember tűnt el a csepeli névjegyzékből. ","id":"20190318_Tobbe_ezer_valasztopolgar_tunt_el_Csepelrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da63414d-b30e-4588-9f59-2d26857b740b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cd5268-9e20-44ce-a790-81596d4e1910","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Tobbe_ezer_valasztopolgar_tunt_el_Csepelrol","timestamp":"2019. március. 18. 12:59","title":"Több ezer választópolgár tűnt el Csepelről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ha sikerül egyszerre alkalmaznunk néhány, kutatáson alapuló általános elvet azzal, hogy folyamatosan tudatosak vagyunk, felkészülten állunk a gyereknevelésben rejlő kihívások elé - vallja Erica Reischer pszichológus. Szerinte azonban nem elég tudni, hogyan kell valamit csinálni, hanem ténylegesen a meggyőződéseink mentén is kell cselekednünk.","shortLead":"Ha sikerül egyszerre alkalmaznunk néhány, kutatáson alapuló általános elvet azzal, hogy folyamatosan tudatosak vagyunk...","id":"20190317_Mi_a_jo_gyerekneveles_titka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d692445-eda0-4e4f-b0ee-2fdd0650105f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2809335-a1a6-4acc-a5ce-030ccb39a739","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190317_Mi_a_jo_gyerekneveles_titka","timestamp":"2019. március. 17. 19:15","title":"Mi a jó gyereknevelés titka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c478d44d-39b0-4898-9d9c-6878221a5c65","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Sajátos hazai rekordokat mondhat magáénak a Budapesten született angol író, Arthur Koestler legismertebb könyve, a Sötétség délben. Miközben a regény a kommunista országokban rendszeresített tiltólista éllovasa volt, az 1976 óta eltelt bő négy évtizedben négy magyar fordítása is született; a legutóbbi a minap jelent meg.","shortLead":"Sajátos hazai rekordokat mondhat magáénak a Budapesten született angol író, Arthur Koestler legismertebb könyve...","id":"201911__arthur_koestler_es_hireshirhedt_konyve__cimtorlodas__lelektani_talany__megtalalt_nyelven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c478d44d-39b0-4898-9d9c-6878221a5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60153346-6d86-4b90-bc2a-81bc6e77419d","keywords":null,"link":"/kultura/201911__arthur_koestler_es_hireshirhedt_konyve__cimtorlodas__lelektani_talany__megtalalt_nyelven","timestamp":"2019. március. 17. 20:00","title":"Az ínyencek értékelni fogják Koestler antikommunista ikonkönyvének új magyar fordítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemben nem nőtt a hajléktalanszállók kihasználtsága sem.","shortLead":"Érdemben nem nőtt a hajléktalanszállók kihasználtsága sem.","id":"20190318_Hajlektalantorveny_januar_ota_senkit_sem_allitottak_birosag_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1f98b64-e2c0-4882-b1aa-7b4a1f856563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0006e149-0e6d-4c74-ac18-aeb9e762b496","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Hajlektalantorveny_januar_ota_senkit_sem_allitottak_birosag_ele","timestamp":"2019. március. 18. 08:04","title":"Hajléktalantörvény: január óta senkit sem állítottak bíróság elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cornstein arra buzdít, hogy mások is ismerjék el Jeruzsálem szerepét. ","shortLead":"Cornstein arra buzdít, hogy mások is ismerjék el Jeruzsálem szerepét. ","id":"20190318_Az_amerikai_nagykovettel_nyitjak_meg_a_jeruzsalemi_magyar_kulgazdasagi_kepviseletet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbcbb985-453b-4d41-8ebd-947847f202b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506d55f4-7363-4d66-9a05-90c5a116c01d","keywords":null,"link":"/itthon/20190318_Az_amerikai_nagykovettel_nyitjak_meg_a_jeruzsalemi_magyar_kulgazdasagi_kepviseletet","timestamp":"2019. március. 18. 11:53","title":"Az amerikai nagykövettel nyitják meg a jeruzsálemi magyar külgazdasági képviseletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"T. R.","category":"gazdasag","description":"Az Echo Tv műsorszolgáltatása 2019. április 1-től megszűnik.","shortLead":"Az Echo Tv műsorszolgáltatása 2019. április 1-től megszűnik.","id":"20190318_Beleolvad_az_Echo_TV_a_Hir_TVbe_az_Echo_megszunik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55449986-c86b-476b-a3b2-eb9741ca96a7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190318_Beleolvad_az_Echo_TV_a_Hir_TVbe_az_Echo_megszunik","timestamp":"2019. március. 18. 14:13","title":"Beolvad az Echo Tv a Hír Tv-be, az Echo megszűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]