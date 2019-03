Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Energizer még februárban leplezte le a fél tégla méretű mobilját, amiről most az is kiderült, mennyiért lehet megrendelni.","shortLead":"Az Energizer még februárban leplezte le a fél tégla méretű mobilját, amiről most az is kiderült, mennyiért lehet...","id":"20190320_energizer_p18k_okostelefon_hosszu_uzemido_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecf785cc-d462-44ae-ac07-1dad1bd1babc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef844ccd-78ed-448b-b148-2a21f1236ffd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_energizer_p18k_okostelefon_hosszu_uzemido_akkumulator","timestamp":"2019. március. 20. 16:03","title":"Már rendelhető az Energizer fél tégla mobilja, ami 50 napig is kibírja egy feltöltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf34957-d0dd-4c29-9400-cae2d6a6caf4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA izraeli leányvállalata egy új projekte fogott, hogy segítsen a mozgássérült emberek hétköznapjain.","shortLead":"Az IKEA izraeli leányvállalata egy új projekte fogott, hogy segítsen a mozgássérült emberek hétköznapjain.","id":"20190320_ikea_mozgasserult_thisables_3d_nyomtatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=caf34957-d0dd-4c29-9400-cae2d6a6caf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d127e81-8ca2-47f0-9723-9b065e9991a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_ikea_mozgasserult_thisables_3d_nyomtatas","timestamp":"2019. március. 20. 12:03","title":"Milliók életét könnyíthetik meg az IKEA új találmányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány senkit nem nevez ki a megüresedett posztra.","shortLead":"A kormány senkit nem nevez ki a megüresedett posztra.","id":"20190320_Filmugyi_kormanybiztos_Andy_Vajna_Havas_Agnes_Filmalap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1c23a2-e69a-43f6-b686-f0fadd98dd71","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Filmugyi_kormanybiztos_Andy_Vajna_Havas_Agnes_Filmalap","timestamp":"2019. március. 20. 09:44","title":"Nem lesz új filmügyi kormánybiztos Andy Vajna helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12d8dde-f8bf-4eb5-9677-1e4729bf426e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A több mint két évtizednyi működés után csődbe menekült országos szolgáltató portfóliója nem vész el, az Externet legjavát megvásárolta a szolgáltatásokat márciustól kínáló Comnica. Utóbbi vállalat biztosítja ezután a Vodafone vezetékes számot kínáló megoldásának hátterét is.","shortLead":"A több mint két évtizednyi működés után csődbe menekült országos szolgáltató portfóliója nem vész el, az Externet...","id":"20190319_externet_comnica_fix_ip4_vodafone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f12d8dde-f8bf-4eb5-9677-1e4729bf426e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a3ff49-91b1-494d-89ec-0fe43a18fad2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_externet_comnica_fix_ip4_vodafone","timestamp":"2019. március. 19. 13:03","title":"Megszűnt a magyar netszolgáltató, az Externet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd6d59c-3074-434c-9614-bfeac8cbb586","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jogerősen életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtotta Radovan Karadzic egykori boszniai szerb elnököt szerdán az ENSZ hágai nemzetközi törvényszéki mechanizmusa (MICT), súlyosbítva a háborús bűnök miatt első fokon kiszabott ítéletet.","shortLead":"Jogerősen életfogytiglani börtönbüntetéssel sújtotta Radovan Karadzic egykori boszniai szerb elnököt szerdán az ENSZ...","id":"20190320_radovan_karadzic_boszniai_szerb_elnok_eletfogytiglan_itelet_hagai_nemzetkozi_torvenyszek_haborus_bunok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebd6d59c-3074-434c-9614-bfeac8cbb586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf18510-e3ad-4bf0-9da1-bc8e3f6c89be","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_radovan_karadzic_boszniai_szerb_elnok_eletfogytiglan_itelet_hagai_nemzetkozi_torvenyszek_haborus_bunok","timestamp":"2019. március. 20. 15:31","title":"Súlyosbították Radovan Karadzic ítéletét, élete végéig börtönben marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4486b07-cc7f-4ce2-afeb-9961a6d14caf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm-Apple közötti háború egyik csatáját nyerte meg a San Diegói chipgyártó. A bíróság egyetértett vele abban, hogy szabadalmakat sértett az Apple.","shortLead":"A Qualcomm-Apple közötti háború egyik csatáját nyerte meg a San Diegói chipgyártó. A bíróság egyetértett vele abban...","id":"20190319_qualcomm_apple_csatarozas_most_az_applenek_kell_fizetnie_31_millio_dollart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4486b07-cc7f-4ce2-afeb-9961a6d14caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f858a7e1-abf4-4365-8244-fd0b24c4b444","keywords":null,"link":"/tudomany/20190319_qualcomm_apple_csatarozas_most_az_applenek_kell_fizetnie_31_millio_dollart","timestamp":"2019. március. 19. 14:03","title":"Csatát nyert a Qualcomm: zsebbe kell nyúlnia az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lyoni érsek közleménye szerint a katolikus egyházfő az ártatlanság vélelmére hivatkozott. ","shortLead":"A lyoni érsek közleménye szerint a katolikus egyházfő az ártatlanság vélelmére hivatkozott. ","id":"20190319_Papi_pedofilia_eltussolasaert_iteltek_el_de_Ferenc_papa_nem_fogadta_el_a_lemondasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef37e330-7d5a-4089-b266-4ae04c858953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a650d5a-233a-4010-a824-e899d58e13d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Papi_pedofilia_eltussolasaert_iteltek_el_de_Ferenc_papa_nem_fogadta_el_a_lemondasat","timestamp":"2019. március. 19. 15:58","title":"Papi pedofília eltussolásáért ítélték el, de Ferenc pápa nem fogadta el a lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ebben is követjük az EU-s iránymutatást, ezt a Haaretznek nyilatkozta. Az izraeli lap megjegyzi, az Európában szélsőjobboldali Orbán erős kötelékeket alakított ki Netanjahu kormányfővel az utóbbi években.\r

\r

","shortLead":"Ebben is követjük az EU-s iránymutatást, ezt a Haaretznek nyilatkozta. Az izraeli lap megjegyzi, az Európában...","id":"20190320_Szijjarto_Nem_koltozik_az_izraeli_magyar_nagykovetseg_Jeruzsalembe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e51260d-ad78-4f4e-8ba8-d97a24719eec","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Szijjarto_Nem_koltozik_az_izraeli_magyar_nagykovetseg_Jeruzsalembe","timestamp":"2019. március. 20. 12:47","title":"Szijjártó: Nem költözik az izraeli magyar nagykövetség Jeruzsálembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]