Pár órával a néppárti felfüggesztés után már ki is derült, milyen döntésekből marad ki most egy jó ideig a magyar miniszterelnök és a Fidesz.

Újranyomtatni ugyan nem kellett az Európai Néppárt (EPP) csütörtök délelőtti csúcstalálkozójának résztvevőit felsoroló dokumentumot, de Orbán Viktor távolmaradása minden bizonnyal okozott egy kis fejfájást a szervezőknek. A hivatalos kiadványon ugyanis – a felfüggesztésről szóló tegnap esti döntés értelmében – már nem szerepelhetett a magyar miniszterelnök, így az utolsó pillanatban kellett levenni a nevét és az arcképét a sajtónak szánt felsorolásból.

© Serdült Viktória

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az EPP sajtósai biztonsági játékosok: hasonló esetekre felkészülve mindig csak néhány órával a párt vezetőinek érkezése előtt nyomtatják ki a papírt.

Az viszont biztos, hogy a magyar kormányfő illusztris társaságból maradt ki, és ezt ő is pontosan tudja. A hagyományosan az uniós csúcs előtt tartott megbeszélésen – mint mindig – nemcsak Angela Merkel német kancellár, Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság vezetője, hanem még hét uniós tagállam miniszterelnöke is részt vett. A szerda esti választmányi döntés után tehát csak néhány órát kellett várni, hogy a valóságban is kiderüljön: milyen hatással lesz a Fideszre és magára Orbán Viktorra az, hogy határozatlan időre felfüggesztették a tagságát. A válasz röviden: kellemetlen.

Manfred Weber a Néppárt választmányán. © Flickr / EPP

A Néppártot alkotó pártok miniszterelnökei és vezetői zárt ajtók mögött itt szokták megbeszélni közös álláspontjukat az uniós csúcs előtt, ami - tekintve, hogy az unió legbefolyásosabb politikusairól van szó – jelentős súllyal esik latba a későbbi, jelen esetben a Brexitről szóló döntésekben. (A találkozón ott volt Michel Barnier, az EU Brexit-ügyi főtárgyalója is.)

Weber: Ez bizony felfüggesztés

Az EPP politikai gyűlése szerda este, több órás tanácskozás után függesztette fel a Fidesz tagságát, és arról is döntött, hogy háromtagú „bölcsek tanácsa” vizsgálja majd meg, hogy a magyar kormánypárt betartja-e a Néppárt követelményeit és értékeit. A tanácsot Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellár, Herman van Rompuy, az Európai Tanács volt elnöke és Hans-Gert Pöttering, az EP volt elnöke alkotja majd. Hogy nekik pontosan mi lesz a feladatuk, az még kérdéses, mint ahogy az is, hogy meddig tart majd a vizsgálat. Csak az a biztos, hogy a Fidesz egyáltalán nem biztos, hogy megússza a kizárást, arról ugyanis a vizsgálat eredménye alapján fognak dönteni.

© AFP / Emmanuel Dunand

Orbán Viktor esti sajtótájékoztatóján már nem egyoldalú döntésről, hanem közös megegyezésről beszélt. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott, őket „nem lehet kizárni és felfüggeszteni sem”, sőt az ő kérésükre és kezdeményezésükre született meg a kompromisszumos döntés.

Tény, hogy a javaslat szövegében valóban a választmányi ülés alatt változtatták meg az erről szóló mondatot, de az EPP mai csúcstalálkozóján azért az is kiderült: a Néppárt vezetői egyáltalán nem bánják, hogy nem kellett most Orbán Viktorral egy asztalhoz ülniük. Sőt Orbán Viktor szavaival ellentétben csütörtökön a hvg.hu tudósítója előtt kivétel nélkül határozott felfüggesztésről beszéltek, beleértve Manfred Webert, az EPP csúcsjelöltjét is.

„Az Európai Néppárt világos és nagyon határozott döntést hozott tegnap arról, hogy felfüggeszti a Fidesz tagságát. Így a párt tagjai nem szavazhatnak, és nincs semmilyen befolyásuk a Néppárt döntéseire” – mondta a helyszínen lévő magyar tudósítóknak a politikus. Weber hozzátette azt is, a szankció mindaddig hatályban marad, amíg vissza nem nyerik bizalmukat a Fidesszel szemben.

„Személyesen nagyon örülök, hogy a párt ilyen egységes volt a kérdésben”

– tette hozzá Weber, aki szerint a javaslat ugyan kompromisszumon alapult, a döntés viszont megkérdőjelezhetetlen.

A titkos szavazáson a 260 küldöttből 193 vett részt, és közülük Joseph Daul bejelentése szerint csak hárman szavaztak nemmel. Mivel a Fidesznek 11, a KDNP-nek pedig 2 küldöttje ült bent a teremben, ez – ha feltételezzük, hogy egyféleképpen voksoltak – azt jelenti, hogy valóban ők is megszavazták saját felfüggesztésüket.

Azt, hogy pontosan ki szavazott nemmel, egyelőre nem tudni, az viszont biztos, hogy az EPP vezetőinek többsége egyetértett a döntéssel, még annak ellenére is, hogy biztosak benne: a Fidesz jelentős győzelmet arat majd az európai parlamenti választásokon. A sajtónak többen is úgy nyilatkoztak, hogy az volt a fontos, hogy egységet tudjanak mutatni a májusi EP-választáson.

© Flickr / EPP

A többségi vélemény mellett foglalt állást Sebastian Kurz osztrák kancellár is, aki az újságíróknak elmondta, Manfred Weber javaslatával értett egyet.

„Támogattam a Fidesz felfüggesztését, szerintem ez egy jó kompromisszum volt”

– mondta.

Ami viszont a legjobban várt résztvevőt, Jean-Claude Junckert illeti, a Fidesz kizárása mellett korábban többször is határozottan érvelő bizottság elnök csak megvonta a vállát, amikor azt kérdezték tőle, milyen érzés Orbán Viktor nélkül megrendezni az EPP csúcstalálkozóját.