[{"available":true,"c_guid":"a03082fc-9573-4547-bfa2-09eba61d76bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előzetes kényszergyógykezelést rendelt el a bíróság egy csecsemőjét kádba fojtó anyával szemben – közölte a Budapest Környéki Törvényszék szerdán az MTI-vel.","shortLead":"Előzetes kényszergyógykezelést rendelt el a bíróság egy csecsemőjét kádba fojtó anyával szemben – közölte a Budapest...","id":"20190320_Kenyszergyogykezelesre_kuldtek_a_csecsemojet_kadba_fojto_anyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a03082fc-9573-4547-bfa2-09eba61d76bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6605df5-49c2-4b0a-8891-7ffc8a41355a","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Kenyszergyogykezelesre_kuldtek_a_csecsemojet_kadba_fojto_anyat","timestamp":"2019. március. 20. 16:59","title":"Kényszergyógykezelésre küldték a csecsemőjét kádba fojtó anyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1844bc-56e2-4fc1-b2d5-0c845ecb8a47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozattervezet szerint június 30. helyett május 22-ig kapnának időt a britek, de csak akkor, ha az alsóház elfogadja a megállapodást. ","shortLead":"A határozattervezet szerint június 30. helyett május 22-ig kapnának időt a britek, de csak akkor, ha az alsóház...","id":"20190321_Csak_az_EPvalasztasokig_adna_halasztast_a_briteknek_Brusszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee1844bc-56e2-4fc1-b2d5-0c845ecb8a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c230701f-2c83-4f4e-8757-c3a14ae6ba95","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Csak_az_EPvalasztasokig_adna_halasztast_a_briteknek_Brusszel","timestamp":"2019. március. 21. 18:16","title":"Csak az EP-választásokig adna halasztást a Brexitre az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea32cd06-476b-4adc-b943-70eae4fd9456","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Holttestek százai kerülhetnek elő a hótakaró alól.","shortLead":"Holttestek százai kerülhetnek elő a hótakaró alól.","id":"20190321_Dermeszto_latvanyra_keszulnek_az_olvado_Himalajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea32cd06-476b-4adc-b943-70eae4fd9456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61a86a8a-bc7e-471c-aefe-99b9346cb2f9","keywords":null,"link":"/elet/20190321_Dermeszto_latvanyra_keszulnek_az_olvado_Himalajan","timestamp":"2019. március. 21. 17:25","title":"Dermesztő látványra készülnek az olvadó Himaláján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e35079b-0221-412a-832b-a86eb4b85a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem először loptak tőle.","shortLead":"Nem először loptak tőle.","id":"20190321_Gyumolcsfakkal_segitette_a_falut_fat_loptak_tole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e35079b-0221-412a-832b-a86eb4b85a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e792022-f297-41b7-94b2-e3f91a1f19f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Gyumolcsfakkal_segitette_a_falut_fat_loptak_tole","timestamp":"2019. március. 21. 21:06","title":"Gyümölcsfákkal segítette a falut, fát loptak tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01b8e327-cb92-4945-bb77-b2edb52c113e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szép, egészséges fogsor nemcsak esztétikai szempontból fontos, a fogaink, ínyünk állapota az általános egészségünkre is hatással van. A fogmosás teljesen hétköznapi dolog, de rengeteg következménnyel járhat, ha nem kellő alapossággal végezzük. Elmondjuk, miért ne a fogmosáson próbáljon meg időt spórolni lefekvés előtt,vagy a reggeli rohanásban.","shortLead":"A szép, egészséges fogsor nemcsak esztétikai szempontból fontos, a fogaink, ínyünk állapota az általános egészségünkre...","id":"20190322_Fogapolas_es_altalanos_egeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01b8e327-cb92-4945-bb77-b2edb52c113e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bfe078-b058-4acf-a49e-5fcd4945056f","keywords":null,"link":"/elet/20190322_Fogapolas_es_altalanos_egeszseg","timestamp":"2019. március. 22. 11:30","title":"Nem is tudja, mit kockáztat, ha nem mossa rendesen a fogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f461d009-7f51-4bae-bdc3-e0c2a58205c8","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Gabrielius Landsbergis litván néppárti politikus, a pártja is azok között volt, akiket Orbán Viktor hasznos idiótáknak nevezett, miután kezdeményezték a Fidesz kizárását az Európai Néppártból.","shortLead":"Gabrielius Landsbergis litván néppárti politikus, a pártja is azok között volt, akiket Orbán Viktor hasznos idiótáknak...","id":"20190321_Ferenc_papa_szavaival_oktatta_Orbant_egy_nepparti_politikus_akit_korabban_hasznos_idiotanak_nevezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f461d009-7f51-4bae-bdc3-e0c2a58205c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e18e65-367f-4929-90c5-f3272b98dde5","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Ferenc_papa_szavaival_oktatta_Orbant_egy_nepparti_politikus_akit_korabban_hasznos_idiotanak_nevezett","timestamp":"2019. március. 21. 06:00","title":"Ferenc pápa szavaival oktatta Orbánt egy néppárti politikus, akit korábban „hasznos idiótának” nevezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd282fee-8920-4504-9880-5cb4b86b4dc0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Önjáró, akár egyesével suhanó tehervagonok, vezető nélküli teherexpresszek – formálódnak a következő évtizedek vasúti fuvarozásának tervei. ","shortLead":"Önjáró, akár egyesével suhanó tehervagonok, vezető nélküli teherexpresszek – formálódnak a következő évtizedek vasúti...","id":"20190321_tehervonat_ngt_cargo_onvezeto_villamos_potsdam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd282fee-8920-4504-9880-5cb4b86b4dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92e6556-9b81-4c23-8b84-10e90d99d1ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190321_tehervonat_ngt_cargo_onvezeto_villamos_potsdam","timestamp":"2019. március. 21. 16:03","title":"Németországban készül a jövő tehervonata, 400 km/órával suhanhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7943047f-961c-4a6a-922e-c88ac0f4a7d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonnali hatállyal határozatlan időre felfüggesztik a Fidesz néppárti tagságát. Manfred Weber azt mondta, a Fidesz kizárása nem került le a napirendről, de majd az értékelő bizottság jelentése után döntenek erről. ","shortLead":"Azonnali hatállyal határozatlan időre felfüggesztik a Fidesz néppárti tagságát. Manfred Weber azt mondta, a Fidesz...","id":"20190320_Hivatalos_Felfuggesztik_a_Fideszt_a_Neppartban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7943047f-961c-4a6a-922e-c88ac0f4a7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce720019-d8d7-4ea4-ae74-f1a16866d056","keywords":null,"link":"/itthon/20190320_Hivatalos_Felfuggesztik_a_Fideszt_a_Neppartban","timestamp":"2019. március. 20. 18:46","title":"Hivatalos: Felfüggesztik a Fideszt a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]