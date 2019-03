Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta egykori vezérigazgatóját – közölte Papp Gábor, Szabó ügyvédje. Hozzátéve, az ügyben másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla helybenhagyta az Fővárosi Törvényszék ítéletét.","shortLead":"Bűncselekmény hiányában jogerősen is felmentette a hűtlen kezelés vádja alól a bíróság Szabó Pált, a Magyar Posta...","id":"20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32be18b6-d37b-4530-9053-786e249c8984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49726499-1417-45c3-8877-8cbaa81e7f36","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190321_felmentes_magyar_posta_postapalota_itelet_birosag","timestamp":"2019. március. 21. 10:12","title":"Felmentették a Magyar Posta hűtlen kezeléssel vádolt volt vezérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45706823-b78b-4f6d-be9b-530183931bd8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kazah parlament szerdán megszavazta, hogy az ország fővárosát, Asztanát ezentúl nevezzék Nurszultannak a köztársaság első elnöke, Nurszultan Nazarbajev tiszteletére.\r

","shortLead":"A kazah parlament szerdán megszavazta, hogy az ország fővárosát, Asztanát ezentúl nevezzék Nurszultannak a köztársaság...","id":"20190320_kazahsztan_fovaros_atnevezes_nurszultan_asztana","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45706823-b78b-4f6d-be9b-530183931bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0717a70f-829a-49d1-856e-5c9870d9a1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190320_kazahsztan_fovaros_atnevezes_nurszultan_asztana","timestamp":"2019. március. 20. 15:44","title":"Már nem Asztanának hívják Kazahsztán fővárosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekek csak palackos vizet ihatnak, egyelőre nem tudni, hogy került a szennyezés a rendszerbe. ","shortLead":"A gyerekek csak palackos vizet ihatnak, egyelőre nem tudni, hogy került a szennyezés a rendszerbe. ","id":"20190322_Olomszennyezett_a_csapviz_a_gazdagreti_altalanos_iskolaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48ab8bb2-c7e1-4379-b06c-5468265785e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3261995a-89e1-407b-9c63-da9b38ffd171","keywords":null,"link":"/itthon/20190322_Olomszennyezett_a_csapviz_a_gazdagreti_altalanos_iskolaban","timestamp":"2019. március. 22. 12:33","title":"Ólomszennyezett a csapvíz a gazdagréti általános iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azt mondják a szlovákok, jól felkészültek a magyarokból a nagyszombati Európa-bajnoki selejtezőre.","shortLead":"Azt mondják a szlovákok, jól felkészültek a magyarokból a nagyszombati Európa-bajnoki selejtezőre.","id":"20190320_szlovak_magyar_valogatott_meccs_europa_bajnoki_selejtezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b10dea6-972b-4bf0-abf8-30f9a047ea80","keywords":null,"link":"/sport/20190320_szlovak_magyar_valogatott_meccs_europa_bajnoki_selejtezo","timestamp":"2019. március. 20. 18:27","title":"Agresszív magyarokra számítanak a szlovákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a Gozsdu-udvar arra, hogy bulizó társaságot verhettek meg maszkos biztonságiak.","shortLead":"Reagált a Gozsdu-udvar arra, hogy bulizó társaságot verhettek meg maszkos biztonságiak.","id":"20190321_Gozsdu_Letolt_nadraggal_nemiszervuk_mutogatasaval_bulizott_a_tarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a18cccf6-dfd0-4292-aff2-a14679f2ac56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f33b9be-7f57-4f83-81ba-29fd0f9e5560","keywords":null,"link":"/itthon/20190321_Gozsdu_Letolt_nadraggal_nemiszervuk_mutogatasaval_bulizott_a_tarsasag","timestamp":"2019. március. 21. 16:42","title":"Gozsdu: Letolt nadrággal, nemiszervük mutogatásával bulizott a társaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ff340a-36ac-4553-85b6-89fd9dc1c748","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Majdnem négyszer annyian utaztak rajta, mint amennyi ember szállítására alkalmas volt.","shortLead":"Majdnem négyszer annyian utaztak rajta, mint amennyi ember szállítására alkalmas volt.","id":"20190321_Elsullyedt_egy_tulterhelt_komp_Irakban_sokan_megfulladtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7ff340a-36ac-4553-85b6-89fd9dc1c748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a47e9e5-a8f2-4ae6-9bc3-0b173a4ec6a2","keywords":null,"link":"/vilag/20190321_Elsullyedt_egy_tulterhelt_komp_Irakban_sokan_megfulladtak","timestamp":"2019. március. 21. 16:53","title":"Elsüllyedt egy túlterhelt komp Irakban, sokan megfulladtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Opera fejlesztői végre elkészültek az 51-es verziószámú böngésző végső változatával, amivel a korábbinál jóval biztonságosabb lehet az internetezés.","shortLead":"Az Opera fejlesztői végre elkészültek az 51-es verziószámú böngésző végső változatával, amivel a korábbinál jóval...","id":"20190320_android_opera_51_beepitett_vpn_kapcsolat_virtualis_maganhalozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13fd4559-dad9-4cbb-ba61-7bda1cdc3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442985f7-baea-4d0b-a739-70b3aa842c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190320_android_opera_51_beepitett_vpn_kapcsolat_virtualis_maganhalozat","timestamp":"2019. március. 20. 15:33","title":"Androidos? Használja ezt a böngészőt, és a letiltott oldalakat is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kiszámolták, hogy hány évnyi albérletárból jönne ki egy alig 40 négyzetméteres garzon hitelének önrésze. ","shortLead":"Kiszámolták, hogy hány évnyi albérletárból jönne ki egy alig 40 négyzetméteres garzon hitelének önrésze. ","id":"20190322_45_evig_kell_sporolni_egy_garzon_lakashitelenek_onreszehez_is_a_fiataloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb91eb6c-c2d3-4e2b-b053-feb1dbdd63ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d559fcc-1c49-4221-b2a3-472f8d0288a7","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190322_45_evig_kell_sporolni_egy_garzon_lakashitelenek_onreszehez_is_a_fiataloknak","timestamp":"2019. március. 22. 09:08","title":"4-5 évig kell spórolni egy garzon lakáshitelének önrészéhez is a fiataloknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]