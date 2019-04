Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 66 ezres megyeszékhelyen a hónap eleje óta egyáltalán nincs gyermek fogszabályzás, szakemberhiány miatt.","shortLead":"A 66 ezres megyeszékhelyen a hónap eleje óta egyáltalán nincs gyermek fogszabályzás, szakemberhiány miatt.","id":"20190409_Nincs_egy_fogszabalyzo_orvos_sem_Tatabanyan_Budapestre_hordjak_a_gyerekeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83ea4d15-31ac-448b-ad63-c808506b61d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b8ef1c-41c0-4ed0-ae04-4112cb6678a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Nincs_egy_fogszabalyzo_orvos_sem_Tatabanyan_Budapestre_hordjak_a_gyerekeket","timestamp":"2019. április. 09. 12:58","title":"Egyetlen fogszabályzó orvos sincs Tatabányán, Budapestre hordják a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktivistákat még vasárnap igazoltatták. Az MSZP-Párbeszéd szerint a Fidesz a rendőrséget politikai megfélemlítésre használja. ","shortLead":"Az aktivistákat még vasárnap igazoltatták. Az MSZP-Párbeszéd szerint a Fidesz a rendőrséget politikai megfélemlítésre...","id":"20190408_Rendorok_igazoltattak_ellenzeki_alairasgyujtoket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ae48cb-a274-4d76-8f1c-00acd9dc2972","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Rendorok_igazoltattak_ellenzeki_alairasgyujtoket","timestamp":"2019. április. 08. 16:38","title":"Rendőrök igazoltattak ellenzéki aláírásgyűjtőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családja félt tőle, nem mert szólni a környezetének. A család többi gyermek tagját is bántotta, úgymond, nevelési célzattal.\r

\r

","shortLead":"A családja félt tőle, nem mert szólni a környezetének. A család többi gyermek tagját is bántotta, úgymond, nevelési...","id":"20190408_Sajat_11_eves_lanyat_bantalmazta_szexualisan_harom_even_at","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0beb08a-feac-4053-842c-745e870f23e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Sajat_11_eves_lanyat_bantalmazta_szexualisan_harom_even_at","timestamp":"2019. április. 08. 09:21","title":"Saját, 11 éves lányát bántalmazta szexuálisan három éven át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf01f7e-36d4-4149-bde1-8abc88964956","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Húsbavágó őszinteséggel beszél az életéről Bérczesi Róbert az Én meg az Ének című könyvben. Negyvenkét évesen memoárt írni mindenképpen szokatlan húzás, a hiperkarma frontemberének esetében pedig ez elsőre akár baljósnak is tűnhet. Pedig erről szó sincs: a Kiss Lászlóval közösen írt könyv sokkal inkább egy periódus végét jelenti, megértést kínál egy olyan történettel kapcsolatban, amelyet érdemes elmesélni. ","shortLead":"Húsbavágó őszinteséggel beszél az életéről Bérczesi Róbert az Én meg az Ének című könyvben. Negyvenkét évesen memoárt...","id":"20190408_Berczesi_Robert_Kiss_Laszlo_En_meg_az_Enek_konyv_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dbf01f7e-36d4-4149-bde1-8abc88964956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790c7602-7821-4145-8968-c76c0f494f21","keywords":null,"link":"/elet/20190408_Berczesi_Robert_Kiss_Laszlo_En_meg_az_Enek_konyv_interju","timestamp":"2019. április. 08. 20:00","title":"Bérczesi Róbert: Rájöttem, hogy minden világnak megvannak a maga démonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f533caf7-6d43-43ed-92e5-e2640c9a3a1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ellenzéki jelölt lesz minden körzetben, de a konkrét indulókban még nem állapodtak meg.","shortLead":"Egy ellenzéki jelölt lesz minden körzetben, de a konkrét indulókban még nem állapodtak meg.","id":"20190409_Kaposvaron_is_osszefogott_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f533caf7-6d43-43ed-92e5-e2640c9a3a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18fb3573-fc23-4231-994d-a49047325d49","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_Kaposvaron_is_osszefogott_az_ellenzek","timestamp":"2019. április. 09. 06:07","title":"Kaposváron is összefogott az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fél év szünet után jelentette be Kálmán Olga a visszatérését, igaz, ezúttal nem tévében fog dolgozni.","shortLead":"Fél év szünet után jelentette be Kálmán Olga a visszatérését, igaz, ezúttal nem tévében fog dolgozni.","id":"20190407_Videomusorral_es_uj_portallal_ter_vissza_Kalman_Olga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24877c3b-a05d-42ab-85a5-b6405706ca17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4f468a-b6af-4d4f-af18-c6af2a3d0e80","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Videomusorral_es_uj_portallal_ter_vissza_Kalman_Olga","timestamp":"2019. április. 07. 20:48","title":"Videóműsorral és új portállal tér vissza Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy videón is látható, ahogy fürdetés közben bántalmaznak egy magatehetetlen beteget, de az ombudsman szerint hivatala eszközeivel nem tudja minden kétséget kizáróan bizonyítani, mi történt.","shortLead":"Egy videón is látható, ahogy fürdetés közben bántalmaznak egy magatehetetlen beteget, de az ombudsman szerint hivatala...","id":"20190409_Sepruvel_mosdatjak_es_bantalmazzak_a_betegeket_egy_baranyai_szocialis_otthonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cbc6c83-b63d-4e21-8e63-cdfb30525cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58164de7-5e8c-48b5-98d5-67ee50a9ab10","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Sepruvel_mosdatjak_es_bantalmazzak_a_betegeket_egy_baranyai_szocialis_otthonban","timestamp":"2019. április. 09. 09:35","title":"Az ombudsman nem tudta bizonyítani, bántalmazták-e a betegeket egy baranyai szociális otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az utca közepén gyönyörűen leaszfaltoztak kétszáz métert. A többiről valahogy elfeledkeztek, vagy nem volt rá pénz már.","shortLead":"Az utca közepén gyönyörűen leaszfaltoztak kétszáz métert. A többiről valahogy elfeledkeztek, vagy nem volt rá pénz már.","id":"20190407_Olyan_utfelujitast_sem_nagyon_csinaltak_meg_mint_egy_somogyi_faluban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4fb27e-a567-434c-8869-45070a9b0cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Olyan_utfelujitast_sem_nagyon_csinaltak_meg_mint_egy_somogyi_faluban","timestamp":"2019. április. 07. 19:43","title":"Olyan útfelújítást sem nagyon csináltak még, mint egy somogyi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]