[{"available":true,"c_guid":"5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Mágiával összefüggő tárgyakat, köztük könyveket égettek a hívek az észak-lengyelországi Gdansk egyik templomában, az ott rendezett nagyböjti lelkigyakorlat során. Az akció felháborodást keltett a médiában, és elhatárolódott tőle az egyházmegye szóvivője is.","shortLead":"Mágiával összefüggő tárgyakat, köztük könyveket égettek a hívek az észak-lengyelországi Gdansk egyik templomában...","id":"20190401_konyvegetes_magia_lelkigyakorlat_gdansk_templom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1774ba-6d63-4502-a3a2-aec10f598184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cf4b96-7a54-43ca-becb-66a015b2e6cb","keywords":null,"link":"/elet/20190401_konyvegetes_magia_lelkigyakorlat_gdansk_templom","timestamp":"2019. április. 01. 21:25","title":"Harry Potter- és Alkonyat-könyveket égettek papok Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe6b25a-a3b2-4832-96f0-74566194e381","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán persze kiderült, hogy csak egy áprilisi tréfáról van szó. Vagy mégsem?","shortLead":"Aztán persze kiderült, hogy csak egy áprilisi tréfáról van szó. Vagy mégsem?","id":"20190402_Tronok_harca_Arya_Stark_spoiler_Jimmy_Fallon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fe6b25a-a3b2-4832-96f0-74566194e381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b115e301-a2e1-4c1d-8869-f012359d4ab4","keywords":null,"link":"/elet/20190402_Tronok_harca_Arya_Stark_spoiler_Jimmy_Fallon","timestamp":"2019. április. 02. 12:22","title":"Az Arya Starkot játszó színésznő akkorát spoilerezett, hogy kirohant egy műsor felvételéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ismerősük szerint egy évig eltartott a dolog.","shortLead":"Egy ismerősük szerint egy évig eltartott a dolog.","id":"20190401_Spice_Girls_Geri_Halliwell_tagadja_hogy_lefekudt_volna_Mel_Bvel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2325389-a9c9-42bf-923c-e0cbbb3f7a6f","keywords":null,"link":"/elet/20190401_Spice_Girls_Geri_Halliwell_tagadja_hogy_lefekudt_volna_Mel_Bvel","timestamp":"2019. április. 01. 12:54","title":"Spice Girls: Geri Halliwell tagadja, hogy lefeküdt Mel B-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4ceddc-e52f-4d63-a199-fc838398cf55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a szabályokat szerencsére sokan betartják, mégis nem kevesen vannak, akik megpróbálnak valamilyen veszélyes tárgyat feljuttatni egy repülőre. A Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) egy amerikai reptéren elkobzott tárgyakról közölt most összeállítást. ","shortLead":"Bár a szabályokat szerencsére sokan betartják, mégis nem kevesen vannak, akik megpróbálnak valamilyen veszélyes tárgyat...","id":"20190401_repteri_utas_elkobzott_lefoglalt_targyak_tiltott_targyak_a_repulon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf4ceddc-e52f-4d63-a199-fc838398cf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f5ecf-8c2e-4ad6-9831-3346d6dc44e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_repteri_utas_elkobzott_lefoglalt_targyak_tiltott_targyak_a_repulon","timestamp":"2019. április. 01. 16:33","title":"Elakad a szava, ha meglátja, mi mindent koboztak már el az utasoktól a repülőtéren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88d36ef-30d4-4eec-9189-14508c7d902f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merészet lépett a Call of Dutyt kiadó Activision: a hónap végéig ingyenessé tették a Black Ops 4 legnépszerűbb játékmódját.","shortLead":"Merészet lépett a Call of Dutyt kiadó Activision: a hónap végéig ingyenessé tették a Black Ops 4 legnépszerűbb...","id":"20190402_call_of_duty_black_ops_4_alcatraz_blackout_frissites_ingyenes_idoszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88d36ef-30d4-4eec-9189-14508c7d902f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1b97d38-341c-433a-89e6-cc5194dc96e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_call_of_duty_black_ops_4_alcatraz_blackout_frissites_ingyenes_idoszak","timestamp":"2019. április. 02. 19:03","title":"Egész hónapban ingyen játszhat a 13 ezres új Call of Duty legizgalmasabb részével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már 2016 őszén is ismert volt a hatóságok előtt a Boing 737 MAX típusú repülőgépek azon hibája, ami az utóbbi idők katasztrófáihoz vezetett. De megadták az engedélyt, mondván a nehezen kezelhető jelenség úgyis csak ritkán fordulhat elő.","shortLead":"Már 2016 őszén is ismert volt a hatóságok előtt a Boing 737 MAX típusú repülőgépek azon hibája, ami az utóbbi idők...","id":"20190402_boeing_737_max_hiba_hatosagok_legialkalmassagi_engedely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02017635-4103-41e0-80dd-e66b1c17891a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190402_boeing_737_max_hiba_hatosagok_legialkalmassagi_engedely","timestamp":"2019. április. 02. 08:03","title":"Sokkoló: a hatóságok már két éve tudták, hogy nem mindig lehet irányítani a Boeing-gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A határozat szerint a magyar származású milliárdos \"jelentősen hozzájárult az osztrák főváros tudományos életéhez\". ","shortLead":"A határozat szerint a magyar származású milliárdos \"jelentősen hozzájárult az osztrák főváros tudományos életéhez\". ","id":"20190402_Annyira_orulnek_a_CEUnak_Becsben_hogy_kituntetik_Soros_gyorgyot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"666fba04-22e3-41c5-899e-d840de6b76d5","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Annyira_orulnek_a_CEUnak_Becsben_hogy_kituntetik_Soros_gyorgyot","timestamp":"2019. április. 02. 17:57","title":"Annyira örülnek a CEU-nak Bécsben, hogy kitüntetik érte Soros Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Gmail április 1-jén ünnepli indulásának 15. évordulóját, a fejlesztők pedig néhány hasznos funkcióval készültek a jeles napra.","shortLead":"A Gmail április 1-jén ünnepli indulásának 15. évordulóját, a fejlesztők pedig néhány hasznos funkcióval készültek...","id":"20190401_gmail_levelezes_email_idozitett_email_kuldese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f999fcd7-a19f-4e74-a263-7bd30b5967bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_gmail_levelezes_email_idozitett_email_kuldese","timestamp":"2019. április. 01. 13:33","title":"Álomfunkció jött a Gmailbe, mostantól máshogy is küldhet e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]