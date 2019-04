Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan a világ minden pontján problémát okoz a műanyag, azon belül is az egyik legtöbbet használt, a zacskó. Van már azonban néhány példa, amely helyettesíteni próbálja ezeket, az egyik pedig nagyon ötletesnek tűnik. ","shortLead":"Lassan a világ minden pontján problémát okoz a műanyag, azon belül is az egyik legtöbbet használt, a zacskó. Van már...","id":"20190408_muanyag_zacsko_zoldseg_gyumolcs_azsiai_boltok_kornyezetkimelo_csomagolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb02904-1076-4842-8db0-ced94c93d113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0421278a-181a-453f-864a-ad5294a3c31d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_muanyag_zacsko_zoldseg_gyumolcs_azsiai_boltok_kornyezetkimelo_csomagolas","timestamp":"2019. április. 08. 16:03","title":"Zseniális ötlettel helyettesítik a műanyag zacskókat Ázsiában, ez tényleg környezetkímélő(bb)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Diego García-Sayán korábban már a magyar kormánynak is írt levelet, de választ nem kapott.","shortLead":"Diego García-Sayán korábban már a magyar kormánynak is írt levelet, de választ nem kapott.","id":"20190408_ENSZszakerto_Veszelyben_a_magyar_birosagok_fuggetlensege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fef6cd4d-09d5-4c6c-9f1c-44d4d239a0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa1f5e8-62ce-4196-b323-5468cfc60cd4","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_ENSZszakerto_Veszelyben_a_magyar_birosagok_fuggetlensege","timestamp":"2019. április. 08. 13:41","title":"ENSZ-szakértő: Veszélyben a magyar bíróságok függetlensége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","shortLead":"Íme néhány jármű a kiállítottakból. ","id":"20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da77676a-6412-431b-a9a1-dda0f5ced738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"389d2d45-fbd0-4b67-9c0b-83ee4c398ee6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Fotok_Csodas_oldtimerek_nepesitettek_be_a_Vasuttorteneti_Parkot_a_hetvegen","timestamp":"2019. április. 07. 13:26","title":"Fotók: Csodás oldtimerek népesítették be a Vasúttörténeti Parkot a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65351751-a787-47d8-a627-2c7dde161168","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akadhatnak olyan titkos megbeszélések, melyekből a sofőrt sem árt teljesen kizárni. És mostantól semmi akadálya ennek.","shortLead":"Akadhatnak olyan titkos megbeszélések, melyekből a sofőrt sem árt teljesen kizárni. És mostantól semmi akadálya ennek.","id":"20190408_gombnyomasra_privat_szoba_lesz_az_uj_rollsroyce_phantom_utastere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65351751-a787-47d8-a627-2c7dde161168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0ad944-5855-45fe-a28e-926e796b6122","keywords":null,"link":"/cegauto/20190408_gombnyomasra_privat_szoba_lesz_az_uj_rollsroyce_phantom_utastere","timestamp":"2019. április. 08. 13:21","title":"Gombnyomásra privát szoba lesz az új Rolls-Royce utastere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae6350e-8628-4730-bb14-e1ddbe1e6923","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Száznapos gyásszal emlékeznek Ruandában arra, hogy negyed századdal ezelőtt, ezen a napon kezdődött el a világtörténelem egyik legkegyetlenebb népirtó akciója: száz nap alatt a ruandai hutuk felhergelt bandái mintegy 800 ezer tuszit, illetve mérsékelt hutut gyilkoltak le. A bosszúakcióknak több mint százezer hutu esett áldozatul, a világ pedig alig tett valamit, hogy megakadályozza a tömegmészárlást. Azt a tömegmészárlást, amelyről tudni lehetett, hogy meg fog történni, s amelyet alaposan elő is készítettek.","shortLead":"Száznapos gyásszal emlékeznek Ruandában arra, hogy negyed századdal ezelőtt, ezen a napon kezdődött el...","id":"20190407_A_halal_szaz_napja_ruandai_nepirtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae6350e-8628-4730-bb14-e1ddbe1e6923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c260e3d-adc5-42dc-9ae2-80fb7c56ada9","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_A_halal_szaz_napja_ruandai_nepirtas","timestamp":"2019. április. 07. 16:00","title":"A halál száz napja - 25 éve kezdődött a ruandai népirtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1332eb8-4270-4079-a513-ae93a3676c47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A liberális politikus egy firenzei kampányrendezvényen szólalt fel.","shortLead":"A liberális politikus egy firenzei kampányrendezvényen szólalt fel.","id":"20190407_Guy_Verhofstad_Gonosz_es_onkeny_uralkodik_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1332eb8-4270-4079-a513-ae93a3676c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0451d30-de08-49e9-ba30-62fe0807d351","keywords":null,"link":"/vilag/20190407_Guy_Verhofstad_Gonosz_es_onkeny_uralkodik_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 07. 19:31","title":"Guy Verhofstadt: \"Gonosz és önkény\" uralkodik Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","shortLead":"Antropológusok szerint Kazimierz Pulaski nő volt, vagy hermafrodita. ","id":"20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc34de89-f167-45e4-9f25-130523ddca83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820800ea-6362-4301-a8e6-ec154fa10c36","keywords":null,"link":"/tudomany/20190407_Ferfikent_nevelt_no_volt_az_amerikai_fuggetlensegi_haboru_lengyel_hose","timestamp":"2019. április. 07. 11:19","title":"Férfiként nevelt nő lehetett az amerikai függetlenségi háború lengyel hőse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Újabb fél évre meghosszabbítják a határellenőrzést.","shortLead":"Újabb fél évre meghosszabbítják a határellenőrzést.","id":"20190407_Meg_honapokig_nehez_lesz_atjutni_Ausztriaba_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc6d02-ae7c-4410-a3ce-e6bd68c9392d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870a33ed-cd03-4fb8-beed-cc277d5ac64b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190407_Meg_honapokig_nehez_lesz_atjutni_Ausztriaba_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. április. 07. 14:35","title":"Még hónapokig nehéz lesz átjutni Ausztriába Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]