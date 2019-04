Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"116b3d7b-0b26-451a-9d42-4241ceafa56d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyjából húszezer forintból megoldható. ","shortLead":"Nagyjából húszezer forintból megoldható. ","id":"20190412_kulcsnelkuli_inditas_slusszkulcs_ford_autotolvaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=116b3d7b-0b26-451a-9d42-4241ceafa56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d09194-ad7a-416a-8d21-271e3ea66592","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_kulcsnelkuli_inditas_slusszkulcs_ford_autotolvaj","timestamp":"2019. április. 12. 13:22","title":"Szög egyszerű megoldást találtak ki a kulcsnélküli autólopások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy demokrata párti szenátor is volt a lobbista David Bernhardtra voksolt. ","shortLead":"Négy demokrata párti szenátor is volt a lobbista David Bernhardtra voksolt. ","id":"20190412_Volt_olaj_es_gazlobbista_lett_az_USA_uj_belugyminisztere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66c4b9bd-b715-47f1-bfea-186afd3fea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d63cf68-b78d-41bd-9004-28aa58ea20ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Volt_olaj_es_gazlobbista_lett_az_USA_uj_belugyminisztere","timestamp":"2019. április. 12. 05:52","title":"Volt olaj- és gázlobbista lett az USA új belügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbaa8a-d292-4f55-908d-927224475927","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Feljelentést tettek a triatlonszövetség több vezetője, köztük az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla ellen gazdasági bűncselekmények, így többek közt hűtlen kezelés és pénzmosás miatt a szövetséghez tartozó sportolók – tudta meg a hvg.hu. Az ügyészség vizsgálatát azért kezdeményezték, mert szerintük az elnök Bátorfi és vele „szervezetten” együttműködő más vezetők nem tudnak elszámolni az államtól kapott (köz)pénzzel.","shortLead":"Feljelentést tettek a triatlonszövetség több vezetője, köztük az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla ellen...","id":"20190412_Feljelentettek_Orban_fogorvosabol_lett_elnokuket_a_triatlonosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbaa8a-d292-4f55-908d-927224475927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4126b871-f259-41b9-888a-dfd9e9b170c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Feljelentettek_Orban_fogorvosabol_lett_elnokuket_a_triatlonosok","timestamp":"2019. április. 12. 10:02","title":"Feljelentették az Orbán fogorvosából lett elnöküket a triatlonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A bérgyilkos már megvan, a megrendelő még csak gyanúsított.","shortLead":"A bérgyilkos már megvan, a megrendelő még csak gyanúsított.","id":"20190412_Beismerte_tettet_Jan_Kuciak_gyilkosa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e44b32f0-6e59-42f8-8be9-62c89e681766&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9915d8d-6085-44ec-b380-0cb75687df47","keywords":null,"link":"/vilag/20190412_Beismerte_tettet_Jan_Kuciak_gyilkosa","timestamp":"2019. április. 12. 11:07","title":"Beismerő vallomást tett a Kuciak-gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4cf5dd-c338-4e1a-a6a4-28ef29f54033","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Büntetőintézkedésekkel fenyegetőzik és kampánycélokra használja ki Donald Trump, hogy az USA déli határán válsághelyzet alakult ki a Közép-Amerikából, Mexikón keresztül, családostul érkező menekültek miatt. Akik már nem feltétlenül az amerikai álmot kergetik, hanem a halál elől szöknek.","shortLead":"Büntetőintézkedésekkel fenyegetőzik és kampánycélokra használja ki Donald Trump, hogy az USA déli határán válsághelyzet...","id":"201915__trump_es_abevandorlok__kozepamerika_elindult__csaladok_ahataron__ketsegbeeses_es_szigor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f4cf5dd-c338-4e1a-a6a4-28ef29f54033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f85cc6a3-b611-44a2-80a5-78aa41cbccb3","keywords":null,"link":"/vilag/201915__trump_es_abevandorlok__kozepamerika_elindult__csaladok_ahataron__ketsegbeeses_es_szigor","timestamp":"2019. április. 13. 07:00","title":"Trump azt szeretné csinálni, amit Orbán, csak ő tényleg menekültáradattal néz szembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35de5a64-f1c7-4c0e-bb55-5a2c7569f319","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A most 100 éves a Bauhaus került fókuszba pénteken a Google keresőben.","shortLead":"A most 100 éves a Bauhaus került fókuszba pénteken a Google keresőben.","id":"20190412_bauhaus_100","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35de5a64-f1c7-4c0e-bb55-5a2c7569f319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e1a877-cff2-4148-a771-69e1f577cd2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_bauhaus_100","timestamp":"2019. április. 12. 07:33","title":"Mi ez a furcsa rajz ma a Google főoldalán, valami Bauhaus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem szokás álnéven írt cikket megjelentetni a Die Zeit német liberális hetilapban, Beda Magyarral most mégis kivételt tettek. Ez a demokrácia haláltánca – írja a szerző. A nagyon hosszú cikk akkora hullámokat vetett, hogy Anne Applebaum és Kovács Zoltán a szokásosnál is parázsabb vitát folytattak. ","shortLead":"Nem szokás álnéven írt cikket megjelentetni a Die Zeit német liberális hetilapban, Beda Magyarral most mégis kivételt...","id":"20190412_Alneven_irta_meg_a_nemet_liberalis_lapban_egy_volt_CEUs_Magyarorszag_elveszett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"371dd1e6-2488-47ef-9939-d93090f4a945","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Alneven_irta_meg_a_nemet_liberalis_lapban_egy_volt_CEUs_Magyarorszag_elveszett","timestamp":"2019. április. 12. 12:20","title":"Álnéven írta meg a német liberális lapban egy volt CEU-s: Magyarország elveszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52d8e3f-f732-4c18-a760-d8bd66d39008","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A 3-as metró déli szakaszának felújításához van köze. De hogyan? A Metróért Egyesületet kérdeztük.","shortLead":"A 3-as metró déli szakaszának felújításához van köze. De hogyan? A Metróért Egyesületet kérdeztük.","id":"20190412_Tobb_orosz_metro_is_feltunt_a_2es_vonalon__de_miert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e52d8e3f-f732-4c18-a760-d8bd66d39008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9f87f8-2c93-4bdf-81fc-24201a0b858c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Tobb_orosz_metro_is_feltunt_a_2es_vonalon__de_miert","timestamp":"2019. április. 13. 07:30","title":"Több orosz metró is feltűnt a 2-es vonalon - de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]