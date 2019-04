Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c421426f-b666-4ae3-b8b1-91b25b94ce33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó újdonságát a GLA és a GLC közé lőtték be, vagyis nem túl nagy, mégis akár heten is elférnek benne.","shortLead":"A stuttgarti gyártó újdonságát a GLA és a GLC közé lőtték be, vagyis nem túl nagy, mégis akár heten is elférnek benne.","id":"20190416_itt_egy_teljesen_uj_mercedes_divatterepjaro_a_glb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c421426f-b666-4ae3-b8b1-91b25b94ce33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c3b177-3cf3-4f1e-930c-42d2293f9af4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_itt_egy_teljesen_uj_mercedes_divatterepjaro_a_glb","timestamp":"2019. április. 16. 11:21","title":"Itt egy teljesen új Mercedes divatterepjáró, a 7 üléses GLB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f28e602-6f48-4d40-a49d-1e64b585935d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sosincs késő a változtatásra. Így vállaljuk a döntések felelősségét, hogy szabadon irányíthassuk az életünket. ","shortLead":"Sosincs késő a változtatásra. Így vállaljuk a döntések felelősségét, hogy szabadon irányíthassuk az életünket. ","id":"20190416_Elegedetlen_az_eletevel_Ezek_lehetnek_az_elso_lepesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f28e602-6f48-4d40-a49d-1e64b585935d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7690f418-92f1-4034-b33a-2ef74b83c2ea","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190416_Elegedetlen_az_eletevel_Ezek_lehetnek_az_elso_lepesek","timestamp":"2019. április. 16. 12:15","title":"Elégedetlen az életével? 7+ 1 tipp a kezdethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pedig a robogók által okozott károk átlagos összege eléri a 450 ezer forintot.","shortLead":"Pedig a robogók által okozott károk átlagos összege eléri a 450 ezer forintot.","id":"20190416_robogo_biztositas_baleset_karesemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf4ba7e9-02db-4d4b-92f6-54015a0ad76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986568ff-2f43-4183-899e-aafcda65f0d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_robogo_biztositas_baleset_karesemeny","timestamp":"2019. április. 16. 14:22","title":"Kismotor, nagy kockázat: 500 ezer robogó fut a magyar utakon biztosítás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faf0e8b-f2da-4988-b7d7-0bb0fa3e1457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyen eset extrém ritkának számít.","shortLead":"Az ilyen eset extrém ritkának számít.","id":"20190417_Halalra_sebezte_gazdajat_egy_haziallatkent_tartott_szarvas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5faf0e8b-f2da-4988-b7d7-0bb0fa3e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76de05a0-4a20-4bc6-8a1d-0d58130cdc2d","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Halalra_sebezte_gazdajat_egy_haziallatkent_tartott_szarvas","timestamp":"2019. április. 17. 11:34","title":"Halálra sebezte gazdáját egy háziállatként tartott szarvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Julian Assange hosszú évek \"vendégeskedése\" után került át a brit hatósághoz. A kiadatást miatt a világ számos pontjáról vették tűz alá az ecuadori állami honlapokat.","shortLead":"Julian Assange hosszú évek \"vendégeskedése\" után került át a brit hatósághoz. A kiadatást miatt a világ számos...","id":"20190416_julian_assange_ecuador_kiadatas_kibertamadas_hacker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff26d3bf-aa4a-49de-9132-926719c4a858","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_julian_assange_ecuador_kiadatas_kibertamadas_hacker","timestamp":"2019. április. 16. 18:33","title":"40 millió kibertámadás érte Ecuadort, mióta kiadták a WikiLeaks alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a30edc-bc5d-43cc-a1aa-af576f5df53e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"90-nel ment lakott területen, amikor lelépett elé a gyalogátkelő helyen egy nő.","shortLead":"90-nel ment lakott területen, amikor lelépett elé a gyalogátkelő helyen egy nő.","id":"20190416_tatabanya_gyalogosgazolas_ugyeszseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2a30edc-bc5d-43cc-a1aa-af576f5df53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125a5392-5407-4161-be03-ece09023f61d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190416_tatabanya_gyalogosgazolas_ugyeszseg","timestamp":"2019. április. 16. 09:22","title":"Két évet kaphat a fiatal autós, aki halálra gázolt egy gyalogost Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4077b783-3be8-4fdd-a560-8dd3cb32e3df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, egy darabig még biztosan nem használják az amerikai rendőrök a Microsoft arcfelismerő technológiáját.","shortLead":"Úgy tűnik, egy darabig még biztosan nem használják az amerikai rendőrök a Microsoft arcfelismerő technológiáját.","id":"20190417_microsoft_arcfelismero_technologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4077b783-3be8-4fdd-a560-8dd3cb32e3df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f996ebac-051c-4d2d-a56f-22a703330330","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_microsoft_arcfelismero_technologia","timestamp":"2019. április. 17. 18:03","title":"Befutott egy kérés a Microsofthoz az amerikai rendőröktől, elvből pöccintették le őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53445412-b387-4736-b99b-fe19486feab4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A videó készítője, Benjamin Pouzin csak annyit írt a képekhez: \"A Notre-Dame belülről ... csönd és pusztulás.\"","shortLead":"A videó készítője, Benjamin Pouzin csak annyit írt a képekhez: \"A Notre-Dame belülről ... csönd és pusztulás.\"","id":"20190417_Romok_a_tuz_utan_igy_nez_ki_most_belulrol_a_NotreDame_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53445412-b387-4736-b99b-fe19486feab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ca6daa-4cfa-49a9-86e3-fa05b1aee086","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Romok_a_tuz_utan_igy_nez_ki_most_belulrol_a_NotreDame_video","timestamp":"2019. április. 17. 09:25","title":"Szívszorító felvétel: így néz ki most belülről a Notre-Dame (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]