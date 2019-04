Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04f3d831-b8d0-43c8-bde4-800dadabdb39","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekből az igazán egyedi tuning autókból nem nagyon futkos pártucat darabnál több a világban.","shortLead":"Ezekből az igazán egyedi tuning autókból nem nagyon futkos pártucat darabnál több a világban.","id":"20190418_Porsche_techart_grand_gt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04f3d831-b8d0-43c8-bde4-800dadabdb39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b93da42-df2b-4bda-ad71-a2df67775855","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Porsche_techart_grand_gt","timestamp":"2019. április. 19. 08:12","title":"Ebből a Porschéból a világon sincs sok, és itt van egy magyar rendszámmal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még az európai parlamenti választások előtt, Budapesten fog egyeztetni az olasz belügyminiszter Orbán Viktorral Budapesten. ","shortLead":"Még az európai parlamenti választások előtt, Budapesten fog egyeztetni az olasz belügyminiszter Orbán Viktorral...","id":"20190419_Ket_het_mulva_erkezik_Budapestre_Matteo_Salvini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d970ed6c-e537-456a-9f0c-3035a821eb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d476118-cf6b-487e-8438-eb5cd41c0884","keywords":null,"link":"/itthon/20190419_Ket_het_mulva_erkezik_Budapestre_Matteo_Salvini","timestamp":"2019. április. 19. 21:06","title":"Két hét múlva érkezik Budapestre Matteo Salvini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","shortLead":"Passzivistájuk Orbán házához is elment.","id":"20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af08f0e8-f934-48e1-a887-022f791ee09e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74487e5e-d11c-4716-9ed7-87729a16a209","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Felcsuton_gyujtottek_alairast_a_ketfarkuak__fotok","timestamp":"2019. április. 20. 09:45","title":"Felcsúton gyűjtöttek aláírást a kétfarkúak - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány által favorizált egyik bank vezetője is bejelentkezett érte, és nem mondható nagy meglepetésnek, hogy a háttérben felsejlik Mészáros Lőrinc alakja is.","shortLead":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány...","id":"20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68479178-949e-4033-8609-0a8a8a8f2ae5","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","timestamp":"2019. április. 20. 07:00","title":"A NER nagykutyái szálltak harcba Andy Vajna tévés örökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1657baa-c457-4f4f-b844-29c2f1596114","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csúcsszerződés előtt a spanyol klub és a sportszergyártó. ","shortLead":"Csúcsszerződés előtt a spanyol klub és a sportszergyártó. ","id":"20190420_Euromilliardos_Adidasszerzodes_a_Realnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1657baa-c457-4f4f-b844-29c2f1596114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442c48d9-4400-45fb-99d1-4d76e304984f","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Euromilliardos_Adidasszerzodes_a_Realnak","timestamp":"2019. április. 20. 13:40","title":"Eurómilliárdos Adidas-szerződés a Reálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","shortLead":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","id":"20190420_Kinyitott_a_Balaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21308333-0477-4877-bbcc-d1e0122bc0bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Kinyitott_a_Balaton","timestamp":"2019. április. 20. 15:48","title":"Kinyitott a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b25b44-c876-49f4-8845-79dec7d71c24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel az autóval az elmúlt több mint három évtizedben kevesebb mint 5 000 kilométert tettek meg. ","shortLead":"Ezzel az autóval az elmúlt több mint három évtizedben kevesebb mint 5 000 kilométert tettek meg. ","id":"20190420_uj_illatu_alig_hasznalt_ez_az_elado_szentesi_1500as_lada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36b25b44-c876-49f4-8845-79dec7d71c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ad1d64-e2db-4df0-b761-f86677ab065f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190420_uj_illatu_alig_hasznalt_ez_az_elado_szentesi_1500as_lada","timestamp":"2019. április. 20. 06:41","title":"Új illatú, alig használt ez az eladó szentesi 1500-as Lada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef24d666-498b-4b0a-8915-8855fcdc04d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint százezer szimpatizánst várnak a szerb elnök belgrádi nagygyűlésére. Beszédet mond a magyar külügyminiszter is.","shortLead":"Több mint százezer szimpatizánst várnak a szerb elnök belgrádi nagygyűlésére. Beszédet mond a magyar külügyminiszter is.","id":"20190419_Szijjarto_Peter_Belgradban_kampanyol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef24d666-498b-4b0a-8915-8855fcdc04d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"860cb96a-cbef-4997-907d-c267c4451b2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Szijjarto_Peter_Belgradban_kampanyol","timestamp":"2019. április. 19. 13:22","title":"Szijjártó Péter Belgrádban kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]