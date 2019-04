Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81eddeb5-2084-4ec4-bbfd-2f6e4d3858f9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Népszavazás kezdődött szombaton Egyiptomban az elnök jogköreit bővítő és hivatali idejét meghosszabbító alkotmánymódosításról, amely alapján 2030-ig maradhatna a hatalomban Abdel-Fattáh esz-Szíszi.","shortLead":"Népszavazás kezdődött szombaton Egyiptomban az elnök jogköreit bővítő és hivatali idejét meghosszabbító...","id":"20190420_Az_elnoki_hatalomrol_szavaz_ma_Egyiptom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81eddeb5-2084-4ec4-bbfd-2f6e4d3858f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48870b35-f040-4c1f-a4d1-48ce9206a70d","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Az_elnoki_hatalomrol_szavaz_ma_Egyiptom","timestamp":"2019. április. 20. 11:20","title":"Az elnöki hatalomról szavaz ma Egyiptom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány által favorizált egyik bank vezetője is bejelentkezett érte, és nem mondható nagy meglepetésnek, hogy a háttérben felsejlik Mészáros Lőrinc alakja is.","shortLead":"Már az eddigi tulajdonosi és személyi változások is jelzik a TV2-nél, hogy nem piaci alapon dől el a jövője. A kormány...","id":"20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68479178-949e-4033-8609-0a8a8a8f2ae5","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_tv2_andy_vajna_rakosi_tamas_vida_jozsef_vaszily_miklos_meszaros_lorinc_szijj_laszlo_habony_arpad","timestamp":"2019. április. 20. 07:00","title":"A NER nagykutyái szálltak harcba Andy Vajna tévés örökségéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef24d666-498b-4b0a-8915-8855fcdc04d9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét kormányellenes tüntetők vonultak az utcákra Belgrád belvárosában szombaton Aleksandar Vucsics szerb elnök lemondását követelve.","shortLead":"Ismét kormányellenes tüntetők vonultak az utcákra Belgrád belvárosában szombaton Aleksandar Vucsics szerb elnök...","id":"20190420_Szombaton_ujra_az_ellenzek_tuntetett_Belgradban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef24d666-498b-4b0a-8915-8855fcdc04d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d0fba3-0a23-4ad5-b401-7dafcbe2105a","keywords":null,"link":"/vilag/20190420_Szombaton_ujra_az_ellenzek_tuntetett_Belgradban","timestamp":"2019. április. 20. 21:17","title":"Szombaton újra az ellenzék tüntetett Belgrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A világhírű svéd klímaaktivista gimnazista a Kihalás Lázadás mozgalom által szervezett gyűlésen szólalt fel.\r

\r

","shortLead":"A világhírű svéd klímaaktivista gimnazista a Kihalás Lázadás mozgalom által szervezett gyűlésen szólalt fel.\r

\r

","id":"20190421_Most_kell_arrol_donteni_hogy_elunk_majd_a_jovoben_Greta_Thunberg_Londonban_beszelt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7b97c4-a4c4-4b89-aec5-04f0f80641ab","keywords":null,"link":"/elet/20190421_Most_kell_arrol_donteni_hogy_elunk_majd_a_jovoben_Greta_Thunberg_Londonban_beszelt","timestamp":"2019. április. 21. 21:27","title":"\"Most kell arról dönteni, hogy élünk majd a jővőben\" Greta Thunberg Londonban beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f897929b-2b59-4912-96fd-8bafe62af1c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint 200 ember vesztette életét és több mint négyszáz sebesült meg Srí Lankán, ahol egy összehangolt merényletsorozatban nyolc helyen történt robbantás. A kormány kijárási tilalmat rendelt el, és a hatóságok korlátozzák a közösségi oldalak elérését is. A terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom kihirdetése mellett arról is határozott, hogy két napos szünetet rendel el az állami hivatalok, cégek, illetve magánvállalatok munkájában. A halottak között állítólag legalább kilenc külföldi állampolgár van.","shortLead":"Több mint 200 ember vesztette életét és több mint négyszáz sebesült meg Srí Lankán, ahol egy összehangolt...","id":"20190421_Sri_Lanka__osszehangolt_husveti_merenyletsorozat__otven_halott_300_sebesult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f897929b-2b59-4912-96fd-8bafe62af1c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37cf94c-f334-4262-a13a-d19b4a5dab00","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka__osszehangolt_husveti_merenyletsorozat__otven_halott_300_sebesult","timestamp":"2019. április. 21. 07:57","title":"Srí Lanka – összehangolt húsvéti merényletsorozat - kétszáznál is több halott 450 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Telitalálatos szelvényre bukkantak az ötös lottó 16. heti számsorsolásán, a nyertes 4,171 milliárd forinttal gazdagodott - közölte a Szerencsejáték Zrt. szombaton.","shortLead":"Telitalálatos szelvényre bukkantak az ötös lottó 16. heti számsorsolásán, a nyertes 4,171 milliárd forinttal...","id":"20190420_Elvittek_a_tobb_mint_negymilliardos_lottonyeremenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa138fa-2100-442e-b11a-1810b3cb8e34","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Elvittek_a_tobb_mint_negymilliardos_lottonyeremenyt","timestamp":"2019. április. 20. 19:57","title":"Elvitték a több mint négymilliárdos lottónyereményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy embert kellett kórházba szállítani.\r

\r

","shortLead":"Egy embert kellett kórházba szállítani.\r

\r

","id":"20190421_Ket_auto_utkozott_Szombathelynel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee114b93-4cf2-4873-aec8-c8631b5677a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Ket_auto_utkozott_Szombathelynel","timestamp":"2019. április. 21. 21:41","title":"Két autó ütközött Szombathelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a58370-606d-4cea-8cd2-d030f6b18510","c_author":"Egry Gábor","category":"kultura","description":"A Fidesz nemzetpolitikája eddig óvatos volt, gesztusokat is tett a szomszédos nemzeteknek, de az új Trianon-emlékmű a területi alapú irredentizmust készül hirdetni. Vélemény.","shortLead":"A Fidesz nemzetpolitikája eddig óvatos volt, gesztusokat is tett a szomszédos nemzeteknek, de az új Trianon-emlékmű...","id":"201916_vegre_egy_irredenta_emlekmu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35a58370-606d-4cea-8cd2-d030f6b18510&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa805cb-1667-431f-9514-878ec86bff34","keywords":null,"link":"/kultura/201916_vegre_egy_irredenta_emlekmu","timestamp":"2019. április. 20. 09:00","title":"Egry Gábor: Végre egy irredenta emlékmű?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]