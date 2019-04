Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d191d5b9-73c8-4dbe-aa59-f7a6c31702d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Apának egy 7 személyes XC90, fiának pedig egy 6 km/h végsebességű bőrüléses villanyautó dukál.","shortLead":"Apának egy 7 személyes XC90, fiának pedig egy 6 km/h végsebességű bőrüléses villanyautó dukál.","id":"20190430_elektromos_gyermekauto_jar_a_volvo_7_uleses_kedvezmenyes_terepjaroja_melle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d191d5b9-73c8-4dbe-aa59-f7a6c31702d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea529c2-ef65-4afe-b42f-37708ec90d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20190430_elektromos_gyermekauto_jar_a_volvo_7_uleses_kedvezmenyes_terepjaroja_melle","timestamp":"2019. április. 30. 06:41","title":"Elektromos gyermekautó jár a Volvo 7 üléses kedvezményes terepjárója mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca7436f-60fd-482c-bcb6-46be3ff3851b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Még szuperhősökkel is találkozott. ","shortLead":"Még szuperhősökkel is találkozott. ","id":"20190429_Emilia_Clarke_Jon_Snow_Tronok_harca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cca7436f-60fd-482c-bcb6-46be3ff3851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de68812-6f3a-49ea-937f-7ac4663f368b","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Emilia_Clarke_Jon_Snow_Tronok_harca","timestamp":"2019. április. 29. 14:55","title":"Emilia Clarke Jon Snow-nak öltözve járta New York utcáit - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A hitel- és a betétállományban is két számjegyű volt a növekedés az Ersténél.","shortLead":"A hitel- és a betétállományban is két számjegyű volt a növekedés az Ersténél.","id":"20190430_Huszmilliard_forintot_fizet_ki_osztalekkent_az_Erste","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21f6949c-8543-4e4c-a374-f940352e364c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2095db1c-1b18-4c01-b011-cde918622bd4","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_Huszmilliard_forintot_fizet_ki_osztalekkent_az_Erste","timestamp":"2019. április. 30. 13:39","title":"Húszmilliárd forintot fizet ki osztalékként az Erste","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6be468a-3bcd-452b-9b6b-8165f65bb72a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már az M4-es út megépülésével reklámozzák a Vecsés és Monor környéki ingatlanokat.","shortLead":"Már az M4-es út megépülésével reklámozzák a Vecsés és Monor környéki ingatlanokat.","id":"20190430_Az_M4es_ut_miatt_kezdtek_dragulni_az_ingatlanok_az_agglomeracioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6be468a-3bcd-452b-9b6b-8165f65bb72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f59744-d607-4a51-a6d5-be5e0ace8da6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190430_Az_M4es_ut_miatt_kezdtek_dragulni_az_ingatlanok_az_agglomeracioban","timestamp":"2019. április. 30. 08:29","title":"Az M4-es út miatt kezdtek drágulni az ingatlanok az agglomerációban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 2015-ben alapított Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. hatásköre sosem volt pontosan tiszta, sem az, hogy eddig mit csinált. Idén áprilisban felszámolás alá került, de most sem lehet majd többet megtudni a működéséről. ","shortLead":"A 2015-ben alapított Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó Zrt. hatásköre sosem volt pontosan tiszta, sem az, hogy eddig...","id":"20190430_27_milliarddal_tartozik_eg_yalig_ismert_allami_ceg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb658a5-bfed-41b3-a1a5-112f8734d108","keywords":null,"link":"/kkv/20190430_27_milliarddal_tartozik_eg_yalig_ismert_allami_ceg","timestamp":"2019. április. 30. 10:46","title":"Felszámolják az alig ismert állami céget, amire 3 milliárd forint közpénz ment el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4188beb-62ee-4abe-b0bb-be9051275b60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Minden korábbi rekordot megdöntött 1,2 milliárd dolláros globális bevétellel első hétvégéjén a Bosszúállók: Végjáték című szuperhősfilm.\r

\r

","shortLead":"Minden korábbi rekordot megdöntött 1,2 milliárd dolláros globális bevétellel első hétvégéjén a Bosszúállók: Végjáték...","id":"20190429_Minden_rekordot_megdontott_a_Bosszuallok_Vegjatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4188beb-62ee-4abe-b0bb-be9051275b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6d94ab-e3e5-440d-be5a-09d58b9d3fe6","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Minden_rekordot_megdontott_a_Bosszuallok_Vegjatek","timestamp":"2019. április. 29. 09:26","title":"Minden rekordot megdöntött a Bosszúállók: Végjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf43081-8a9f-4aa5-b168-a4398be8b37d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár hidegen indul a hajnal, és többfelé lehet szórványosan eső, a nap során 20 fok körüli meleg lesz.","shortLead":"Bár hidegen indul a hajnal, és többfelé lehet szórványosan eső, a nap során 20 fok körüli meleg lesz.","id":"20190430_Majus_elsejen_szerencseje_lesz_ha_a_szabadba_keszul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddf43081-8a9f-4aa5-b168-a4398be8b37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9051da76-e4a3-424e-8d00-e5744148dd04","keywords":null,"link":"/elet/20190430_Majus_elsejen_szerencseje_lesz_ha_a_szabadba_keszul","timestamp":"2019. április. 30. 12:44","title":"Május elsején szerencséje lesz, ha a szabadba készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c9aa7b-f92c-4151-8f8b-618ea43f241e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Varga Dénes, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo csapatkapitánya így biztosan kihagyja a ZF-Eger elleni elődöntős párharc szerdai első mérkőzését. ","shortLead":"Varga Dénes, a címvédő FTC-Telekom Waterpolo csapatkapitánya így biztosan kihagyja a ZF-Eger elleni elődöntős párharc...","id":"20190429_varga_denes_felfuggesztes_jatekjog_vizilabda_utes_fegyelmi_eljaras_ftc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0c9aa7b-f92c-4151-8f8b-618ea43f241e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625f1189-21f4-4019-b88f-b69e0883f855","keywords":null,"link":"/sport/20190429_varga_denes_felfuggesztes_jatekjog_vizilabda_utes_fegyelmi_eljaras_ftc","timestamp":"2019. április. 29. 14:55","title":"Megütötte ellenfelét, felfüggesztették az olimpiai bajnok pólóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]