Oliver Welke műsorvezető (egyfajta német Jon Stewart) műsorának EP-választásokat megelőző sorozatát jelentette be a Heute Show derekán. „Dolgok, amelyek annak ellenére sem olyan kellemesek, hogy egyébként minden baró Európában. A mai rész témája: A KORRUPCIÓ.”

Az öt perces blokk Romániával kezdődik (16:46-nál), ahol a parlament épp a héten elfogadta a korrupcióellenes törvény ártalmatlanná tételét. Az új szabályok értelmében megússza a börtönt Liviu Dragnea, a hatalmon lévő román szociáldemokraták többszörösen büntetett elnöke. Kitalálták! Dragnea vámpírként lett bemutatva, aki árvaházak elől szívta el az uniós forrásokat.

A műsor megjegyzi, hogy a románok az EU soros elnökségét kísérő programjaikra megtalálták szponzornak a Coca-Colát. Hogy nem viccelnek, be is mutatják a logókat és ajándéktárgyakat. Pont jól jön az ilyesmi, amikor az EU épp a szigorúbb élelmiszer-minőségi előírásokon dolgozik - teszi hozzá Oliver Welke. Közben mögötte a felirat: Coca-Cola Zero, most teljesen jogállammentes.

Nem, még nem Orbán Viktor érkezik, hanem az általa nagyra tartott cseh kormányfő. Andrej Babis beceneve a cseh Trump, több száz cégből álló hálót üzemeltet, és amióta miniszterelnökké választották megduplázta a cégeibe érkező uniós források összegét. 82 millió eurót utalt 2017-ben például Brüsszel akaratlanul a cseh kormányfő cégeinek. A Heute Show vámpír helyett Babist lazán stricinek mutatja, aki az EU-t fenyegeti, ne merjen kevesebb pénzt Prágába hordani.

Természetesen nem szeretnénk elfeledkezni a kedvenc magyarunkról, Orbán Viktorról, vagy ahogy a barátai hívják Gulyás Fülekkel

– tér át most már a magyar helyzetre a műsor. Elmondják, hogy egymilliárd euró elköltésére vetül árnyék. Elismétlik Felcsút pénzeit, közben a háttérben Juncker papa a kicsi Orbánnak azt magyarázza eurókkal a kezében: aztán ne sikkassz el mindent egyszerre. Végül Tiborcz nem közszereplő Istvánnak is gratulálnak a németek a megtérülő házasságához.

Pedig a magyar kormánynak azonnal javítania kéne az egészségügyi ellátáson, mert az ország polgárai hat évvel élnek kevesebbet, mint az átlag európai

– tesz javaslatot Welke. Patrióták, közben csak a nemzetüknek ártanak – teszi hozzá.

Ezt követően néhány Karel Gott számot írnak át karaoke-stílusban. A slágerek a pénzek lenyúlásáról szólnak. Majd látható a CD is, amely Kelet-Európa legnagyobb korrupcióit énekli meg. Ahogy a blokk zárul:

a CD eladásából származó egymillió euró azonnal Orbán vejénél landol.

(Aki tovább akarná nézni, ezt követően az OLAF kinevetésére tér át a műsor a román helyzet kapcsán.)