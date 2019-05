Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem próbál meg beleavatkozni a venezuelai válságba, az egyetlen, amit Oroszország akar az az, hogy valami jó dolog történjen a latin-amerikai országgal. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök nem próbál meg beleavatkozni a venezuelai válságba...","id":"20190504_Trump_megint_Putyin_oldalara_allt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb0e52fe-c9fd-4a47-a78c-78e831a27356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97c79c7-fe8f-49db-ab43-c0f707a0c41d","keywords":null,"link":"/vilag/20190504_Trump_megint_Putyin_oldalara_allt","timestamp":"2019. május. 04. 19:24","title":"Trump megint Putyin oldalára állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti hotel dolgozója egy kanadai vendégnek majdnem 25 millió forintnyi valutáját emelte el.","shortLead":"A budapesti hotel dolgozója egy kanadai vendégnek majdnem 25 millió forintnyi valutáját emelte el.","id":"20190504_A_szemettel_egyutt_25_milliot_is_eltakaritott_a_budapesti_hotelbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dfe4a34-944f-4453-9ef0-9f88bd1d67ed","keywords":null,"link":"/elet/20190504_A_szemettel_egyutt_25_milliot_is_eltakaritott_a_budapesti_hotelbol","timestamp":"2019. május. 04. 12:20","title":"A szeméttel együtt 25 millió forintnyi valutát is eltakarított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a demencia új típusát azonosították, melynek tünetei az Alzheimer-kórhoz hasonlóak.","shortLead":"Amerikai kutatók a demencia új típusát azonosították, melynek tünetei az Alzheimer-kórhoz hasonlóak.","id":"20190503_demencia_demens_alzheimer_kor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc7b9398-0a82-4337-ac2c-31355ebc5a6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190503_demencia_demens_alzheimer_kor","timestamp":"2019. május. 03. 18:03","title":"A demencia eddig nem ismert típusát fedezték fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf922a5c-a5e1-41c3-adec-16426ce935da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Határozatlan időre lezárták a Mongólia és Oroszország közötti határ egyik átkelőjét, miután a körzetben felütötte a fejét a bubópestis, s a betegség már két emberéletet követelt.","shortLead":"Határozatlan időre lezárták a Mongólia és Oroszország közötti határ egyik átkelőjét, miután a körzetben felütötte...","id":"20190503_Bubopestis_utotte_fel_a_fejet_a_mongolorosz_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf922a5c-a5e1-41c3-adec-16426ce935da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621c9143-343c-4be3-822b-5e7f7cf67dc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Bubopestis_utotte_fel_a_fejet_a_mongolorosz_hataron","timestamp":"2019. május. 03. 16:23","title":"Bubópestis ütötte fel a fejét a mongol-orosz határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a912190-e86e-4c7a-8c9e-36a5f498a55b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Örök kérdés szabad-e ilyet tenni, még ha igény volna is rá. ","shortLead":"Örök kérdés szabad-e ilyet tenni, még ha igény volna is rá. ","id":"20190505_autos_video_parkolas_kutvolgyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a912190-e86e-4c7a-8c9e-36a5f498a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd72d9e-bee4-4b91-badd-32094206def0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190505_autos_video_parkolas_kutvolgyi","timestamp":"2019. május. 05. 08:36","title":"Csúnyán becsapdázták az autóst, aki gyakorlatilag beállt a Kútvölgyi kórház ajtajába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken nyílt meg az oroszpárti szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területeken az első olyan iroda, ahol a térség polgárai gyorsított és egyszerűsített eljárásban kérelmezhetnek orosz állampolgárságot. Vlagyimir Putyin orosz elnök néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy a kelet-ukrajnaiak számára megkönnyítik az orosz útlevél megszerzését.","shortLead":"Pénteken nyílt meg az oroszpárti szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területeken az első olyan iroda, ahol a térség...","id":"20190503_Hosszu_sorok_allnak_KeletUkrajnaban_az_orosz_utlevelert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c64986e-94f4-4386-81bb-068ab76b5a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d554bd-85fa-42b4-93ec-e35ff974cd12","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Hosszu_sorok_allnak_KeletUkrajnaban_az_orosz_utlevelert","timestamp":"2019. május. 03. 18:31","title":"Hosszú sorok állnak Kelet-Ukrajnában az orosz útlevélért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1db5aa6c-c468-4857-990d-0fbae030d9b5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Száz éve, 1919. május 7-én született Evita, azaz Eva Perón, Juan Perón argentin elnök felesége, a világ egyik legismertebb asszonya, aki a szegénységből küzdötte fel magát a hatalom csúcsára.","shortLead":"Száz éve, 1919. május 7-én született Evita, azaz Eva Perón, Juan Perón argentin elnök felesége, a világ egyik...","id":"20190505_Szinesznonek_indult_first_lady_lett_belole__szaz_eve_szuletett_Evita_Peron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db5aa6c-c468-4857-990d-0fbae030d9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44dbbc13-b8c9-42a0-af2b-874f9b024148","keywords":null,"link":"/elet/20190505_Szinesznonek_indult_first_lady_lett_belole__szaz_eve_szuletett_Evita_Peron","timestamp":"2019. május. 05. 09:26","title":"Színésznőnek indult, first lady lett belőle – száz éve született Evita Perón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból (ET), és felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét abban az esetben, ha nem születik kompromisszum Oroszország tagságáról az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében (PACE) - közölte Ivan Szoltanovszkij, Oroszország állandó ET-képviselője a RIA Novosztyi hírügynökség által vasárnap közreadott nyilatkozatában.","shortLead":"Moszkva nem zárja ki, hogy kilép az Európa Tanácsból (ET), és felmondja az Emberi Jogok Európai Egyezményét abban...","id":"20190505_Moszkva_felmondhatja_az_Emberi_Jogok_Eurropai_Egyezmenyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7500161f-1963-47a9-b5e2-eb6596a99812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f0904c9-2d86-4f5c-af51-e1f3a481489b","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Moszkva_felmondhatja_az_Emberi_Jogok_Eurropai_Egyezmenyet","timestamp":"2019. május. 05. 14:54","title":"Moszkva felmondhatja az Emberi Jogok Eurrópai Egyezményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]