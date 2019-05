Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6ede35ac-228f-4c73-ad97-7bf7dca2f38b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőrt a térfigyelő rendszernek köszönhetően az utca végén már várták a rendőrök.","shortLead":"A sofőrt a térfigyelő rendszernek köszönhetően az utca végén már várták a rendőrök.","id":"20190517_baleset_zebra_atkelo_gyalogos_sofor_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ede35ac-228f-4c73-ad97-7bf7dca2f38b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbaff63-b080-473d-9ba0-cc5a3d70abf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190517_baleset_zebra_atkelo_gyalogos_sofor_rendorseg","timestamp":"2019. május. 17. 13:10","title":"Hajszálon múlt a tragédia egy kecskeméti zebrán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány zápor azért lehet ma is. ","shortLead":"Néhány zápor azért lehet ma is. ","id":"20190517_idojaras_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=949f3ae8-fd05-422c-80f2-b9ca3b125290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56209c1c-034b-4150-89c8-178d6e67e1cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_idojaras_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. május. 17. 05:32","title":"Jön a hirtelen meleg, 23 fok is lehet pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f0032d-03e3-4471-90aa-488f2a6884fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A World of Warcraft minden idők egyik legsikeresebb internetes játéka, számos kiegészítő készült hozzá. A Blizzard, hallgatva a rajongói kérésekre, újra játszhatóvá teszi a legelső kiadást. ","shortLead":"A World of Warcraft minden idők egyik legsikeresebb internetes játéka, számos kiegészítő készült hozzá. A Blizzard...","id":"20190515_world_of_warcraft_classic_blizzard","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74f0032d-03e3-4471-90aa-488f2a6884fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd5f22a-494c-4320-a09a-fd3677eacd58","keywords":null,"link":"/tudomany/20190515_world_of_warcraft_classic_blizzard","timestamp":"2019. május. 15. 20:03","title":"Visszatér a Blizzard legendás játéka, a legelső World of Warcraft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész a Facebookon számolt be a fejleményekről. ","shortLead":"A zenész a Facebookon számolt be a fejleményekről. ","id":"20190516_Lovasi_Andras_baleset_rendorseg_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"320ebb1c-26f2-49aa-83c4-74a7f41427f1","keywords":null,"link":"/elet/20190516_Lovasi_Andras_baleset_rendorseg_vizsgalat","timestamp":"2019. május. 16. 13:25","title":"Lovasi András: A balesetet én okoztam, a felelősségemet elismertem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00d5d24-e94e-49ae-8d32-5e61eb1cb371","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napjaink drónjai a feléjük dobott tárggyal szinte azonnal földre kényszeríthetők. Egy új fejlesztésről ugyanez már kevésbé mondható el. ","shortLead":"Napjaink drónjai a feléjük dobott tárggyal szinte azonnal földre kényszeríthetők. Egy új fejlesztésről ugyanez már...","id":"20190517_dron_manover_zurichi_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d00d5d24-e94e-49ae-8d32-5e61eb1cb371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760dc625-788b-4914-884b-b937f2a7751d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_dron_manover_zurichi_egyetem","timestamp":"2019. május. 17. 10:03","title":"Olyan drónt fejlesztettek ki, hogy nem akarunk hinni a szemünknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub csak így hozná le a filmet. A szélsőjobboldali párt szerint ez jogsértő. Közben a rendőrség másodjára is betiltotta törökszentmiklósi vonulásukat.","shortLead":"Az RTL Klub csak így hozná le a filmet. A szélsőjobboldali párt szerint ez jogsértő. Közben a rendőrség másodjára is...","id":"20190515_A_Mi_Hazank_kifogasolja_hogy_nem_adjak_le_kampanyfilmuket_a_ciganybunozes_szo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff70b68-9077-4c4d-b8d5-9d421950da5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190515_A_Mi_Hazank_kifogasolja_hogy_nem_adjak_le_kampanyfilmuket_a_ciganybunozes_szo_miatt","timestamp":"2019. május. 15. 18:45","title":"Kifogásolja a Mi Hazánk, hogy az RTL kisípolná kampányfilmjükből a cigánybűnözés szót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435d9a31-6ba4-41d4-8f0a-2a5e89573564","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság kihirdette a második – idén áprilisi – WiFi4EU pályázati felhívás eredményét. A több mint 10 ezer pályázó közül a Bizottság 3400 települést választott ki és részesít WiFi4EU-utalványban.","shortLead":"Az Európai Bizottság kihirdette a második – idén áprilisi – WiFi4EU pályázati felhívás eredményét. A több mint 10 ezer...","id":"20190516_wifi4eu_magyarorszagi_telepulesek_ingyen_wifi_internet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=435d9a31-6ba4-41d4-8f0a-2a5e89573564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627b6373-6c0e-4d33-9ab7-ce0cca14c09c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_wifi4eu_magyarorszagi_telepulesek_ingyen_wifi_internet","timestamp":"2019. május. 16. 12:03","title":"Itt a lista: ezen a 63 magyarországi településen kapcsolnak be ingyenes wifit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi egy gáz-riasztó fegyverrel adott le lövéseket a VIII. kerületi Magdolna utcában. Senki nem sérült meg. ","shortLead":"A férfi egy gáz-riasztó fegyverrel adott le lövéseket a VIII. kerületi Magdolna utcában. Senki nem sérült meg. ","id":"20190516_jozsefvaros_gaz_riasztofegyver_lovoldozes_magdolna_utca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a5d847-6933-4408-bed2-7bacf093dd69","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_jozsefvaros_gaz_riasztofegyver_lovoldozes_magdolna_utca","timestamp":"2019. május. 16. 05:18","title":"Elfogták a józsefvárosi lövöldözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]