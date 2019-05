„Nem lehet megengedni, hogy ezek az emberek bármiféle felelős posztot töltsenek be Európában” – mondta Annegret Kramp-Karrenbauer, a nagyobb német kormánypárt, a CDU elnöke, miután kiderült, hogy Heinz-Christian Strache, az osztrák Szabadságpárt elnöke, s hazája alkancellárja magát egy orosz milliárdos rokonának kiadó orosz nőnek ajánlott egyebek mellett állami megrendeléseket, ha az segít neki olyan médiatámogatást kiépíteni Ausztriában, mint „amilyen Orbánnak van Magyarországon”. A Németországban csak AKK-nak becézett CDU-vezér hozzátette: az ausztriai botrány ismét bebizonyította, a szélsőjobbos európai populisták készek arra, hogy saját érdekeiket szem előtt tartva kiárusítsák hazájukat.

Megszólalt Angela Merkel német kancellár - AKK pártelnök elődje - is: „Olyanokkal állunk szembe, akik le akarják rombolni az európai értékeket. Határozottan szembe kell szállnunk velük. Európa a béke, a szabadság és a fellendülés projektje” – mondta több ezer ember előtt a Zágrábban tárgyaló politikus.

Annegret Kramp-Karrenbauer és Angela Merkel © MTI / EPA / Clemens Bilan

Az EU-n belüli nacionalista és jobboldali populista pártok most formálódó, a Fideszt és az olasz Ligát is magába foglaló szövetségének egyik legfontosabb tagjaként számon tartott Szabadságpártot ért botrány a hagyományos pártok vezetőinek reményei szerint érezteti majd a hatását a május 23-26 közötti EP-választások eredményében is. „Néhány hónappal ezelőtt, a francia Marine Le Pen ódákat zengett Strachéről. Az osztrák politikus most lemondásra kényszerült, s tudjuk is hogy miért: felajánlotta szolgálatait egy külföldi hatalomnak. A Szabadságpárt alárendelte magát külföldi erőknek” – mondta Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter.

Remény a fősodorban

Christian Nitsche német elemző szerint a Strache-botránynak komoly következményei lehetnek, mivel kiderült, hogy az évek óta erősödő populista hullám nem megállíthatatlan. „Ausztria most megmutathatja, hogy képes kijutni ebből az örvényből. Valószínűleg ez még nem lesz olyan fordulópont, amely letéríti Európát a rossz útról, viszont mindenképpen reményteljes, hogy van egy ország, amelynek van ereje elfordulni az antidemokratikus politikusoktól és pártoktól” – idézte a politológust a The New York Times.

Heinz-Christian Strache © AFP / APA / Hans Punz

Az amerikai lap megszólaltatta Ujhelyi István magyar EP-képviselőt is, aki közölte: „Strache az első dominó, utána bukik majd Salvini, Le Pen, Orbán és a többi, Moszkva által pórázon vezetett politikus” – mondta a magyar EP-képviselő.

A Szabadságpárt botránya azért is figyelemreméltó, mert a tömörülés hivatalos kapcsolatot tartott fenn a Vlagyimir Putyin orosz államfő vezette Egységes Oroszország párttal. Mivel a Szabadságpárttal jó viszont ápoló többi populista párt is oroszbarát politikát folytat, biztosnak tűnik, hogy ezen pártoknak is válaszolniuk kell több kellemetlen kérdésre. A most ismét bizonyítást nyert orosz kapcsolatok miatt tovább nehezülhet a populista EP-frakció létrehozása, hiszen abban olyan pártok is helyet kaphatnának, amelyek ellenzik a Putyinnal való együttműködést.

Kérdések és esélyek

A videó egyébként sok kérdést vet fel, hiszen a felvételek még 2017-ben, az ausztriai parlamenti választás előtt készültek, ám a videót annak ellenére nem hozták akkor nyilvánosságra, hogy az alighanem már 2017-ben is komoly válságot okozott volna.

Bécsi elemzők szerint nem kizárt, hogy az időzítésnek köze van ahhoz, hogy az utóbbi hetekben több olyan hír látott napvilágot, amelyek szerint egyre kevésbé működött a Néppárt és a Szabadságpárt koalíciója, s küszöbön volt a kormány szétesése.

A nagy valószínűséggel valamelyik titkosszolgálat által állított csapda jelentőségét növeli, hogy míg Strache azt állítja, hogy csak egyszer találkozott az állítólagos milliárdos-rokonnal, a videóból kiderült, már korábban is volt kapcsolat a felek között.

Most, hogy szeptemberre előrehozott választásokat írnak ki, Sebastian Kurz Néppártjának nőttek az esélyei arra, hogy önállóan is győzni tudjon: a Szabadságpártból kiábrándultak jó része ugyanis valószínűleg nem a baloldalra, hanem a jobboldal állva maradt pártjára adhatja a voksát.