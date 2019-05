Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Sokáig azt hitték, egyáltalán nem végrendelkezett.","shortLead":"Sokáig azt hitték, egyáltalán nem végrendelkezett.","id":"20190521_Aretha_Franklin_harom_vegrendeletet_is_hatrahagyott_az_egyiket_a_nappaliban_a_parnak_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b145cfd7-c08c-48a8-b383-49642d6ec76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e64638d-0c1e-40f4-a2dd-0e3a74579a85","keywords":null,"link":"/kultura/20190521_Aretha_Franklin_harom_vegrendeletet_is_hatrahagyott_az_egyiket_a_nappaliban_a_parnak_alatt","timestamp":"2019. május. 21. 21:56","title":"Aretha Franklin három végrendeletet is hátrahagyott, az egyiket a nappaliban, a párnák alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google is jobbnak látja, ha a \"lájkok\" számát a korábbinál diszkrétebben kezeli.","shortLead":"A jelek szerint a Google is jobbnak látja, ha a \"lájkok\" számát a korábbinál diszkrétebben kezeli.","id":"20190522_youtube_feliratkozok_szama_megjelenites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35a05c7b-938f-4896-a0ce-09f6545e18c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_youtube_feliratkozok_szama_megjelenites","timestamp":"2019. május. 22. 14:03","title":"Fontos változás jön a YouTube-ra, másként látszik majd a feliratkozók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jelek szerint az atomcég számára is fontos az összetartás erősítése. ","shortLead":"A jelek szerint az atomcég számára is fontos az összetartás erősítése. ","id":"20190522_csapatepito_trening_paks_ii_zrt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"836da570-cd2d-4d3a-a735-102f10048cff","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_csapatepito_trening_paks_ii_zrt","timestamp":"2019. május. 22. 06:15","title":"Közel 18 millió forintból tartanak csapatépítőket az új paksi blokkokat építőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Huawei lenullázása csak a kezdet volt, és hamarosan újabb kínai vállalatokat szoríthat vissza az amerikai kormány.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Huawei lenullázása csak a kezdet volt, és hamarosan újabb kínai vállalatokat szoríthat vissza...","id":"20190521_huawei_kina_dji_dron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a84ae4d-05de-4cb7-90ab-a9a3c0da04dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_kina_dji_dron","timestamp":"2019. május. 21. 14:03","title":"A Huawei után jön a DJI? Amerika most a kínai drónok felé fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e43984-7ece-4ddf-a5e1-a9b0bdf2f108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyikük kiköltözött Szíriába és összeházasodott az Iszlám Állam két harcosával is, másikuk Németországból támogatott szír merényletkísérlet-szervezőket.","shortLead":"Egyikük kiköltözött Szíriába és összeházasodott az Iszlám Állam két harcosával is, másikuk Németországból támogatott...","id":"20190522_Vadat_emeltek_ket_no_ellen_Nemetorszagban_az_Iszlam_Allam_tamogatasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67e43984-7ece-4ddf-a5e1-a9b0bdf2f108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4b5148-5976-4821-8763-0e48353eecb9","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_Vadat_emeltek_ket_no_ellen_Nemetorszagban_az_Iszlam_Allam_tamogatasa_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 14:56","title":"Két, az Iszlám Államot támogató nő ellen emeltek vádat Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f734af8f-140b-42d3-82e3-74e381ad8171","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csődöt jelentett a British Steel.","shortLead":"Csődöt jelentett a British Steel.","id":"20190521_Bedaralta_a_Brexit_NagyBritannia_150_eves_acelipari_vallalatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f734af8f-140b-42d3-82e3-74e381ad8171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b216bf91-54ae-4331-8d8f-92ce6a229024","keywords":null,"link":"/kkv/20190521_Bedaralta_a_Brexit_NagyBritannia_150_eves_acelipari_vallalatat","timestamp":"2019. május. 21. 14:13","title":"Bedarálta a Brexit Nagy-Britannia 150 éves acélipari vállalatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ce4f8-487a-4a83-94bc-6390379cb1c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban még úgy tűnt, hogy eltemeti a Microsoft az egyszerű, viszont nagyon kedvelt rajzolóprogramját, a Paintet, most viszont kiderült, inkább új funkciókkal ruházza fel.","shortLead":"Korábban még úgy tűnt, hogy eltemeti a Microsoft az egyszerű, viszont nagyon kedvelt rajzolóprogramját, a Paintet, most...","id":"20190522_ms_paint_uj_funkciok_windows_10_majusi_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ce4f8-487a-4a83-94bc-6390379cb1c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c88c07-4acf-4e1a-9fcc-a4842e1f1883","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_ms_paint_uj_funkciok_windows_10_majusi_frissites","timestamp":"2019. május. 22. 11:03","title":"Ha kedveli a Paintet, örülhet: nemhogy kivégzik, még jobbá is teszi a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc16cb5-403a-4c1d-a14e-067442d2985c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az átmeneti kormány megbízatás a köztársasági elnök szerint a szeptemberre tervezett előrehozott választásokig szól.","shortLead":"Az átmeneti kormány megbízatás a köztársasági elnök szerint a szeptemberre tervezett előrehozott választásokig szól.","id":"20190522_ausztria_miniszterek_beiktatas_sebastian_kurz_heinz_christian_strache_korrupcios_botrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcc16cb5-403a-4c1d-a14e-067442d2985c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"140c2b1a-101d-47b2-ac1e-635b9e2491d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190522_ausztria_miniszterek_beiktatas_sebastian_kurz_heinz_christian_strache_korrupcios_botrany","timestamp":"2019. május. 22. 14:49","title":"Beiktatták az új osztrák minisztereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]