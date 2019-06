Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Ez közel van a csodához.” Az EP-választást értékelte a magyar miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában, de előtte röviden szólt a dunai hajóbalesetről is.","shortLead":"„Ez közel van a csodához.” Az EP-választást értékelte a magyar miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában, de...","id":"20190531_Orban_Az_elmult_honapok_kizsigereltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7167cdde-4b24-4d7e-ae34-55f96f1e6a79","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Orban_Az_elmult_honapok_kizsigereltek","timestamp":"2019. május. 31. 07:59","title":"Orbán: Az elmúlt hónapok kizsigereltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy sportbaleset miatt összenyomódott az egyik artériája, vérkeringési zavarokkal küzd. Két Eb-selejtezőt is kihagy. ","shortLead":"Egy sportbaleset miatt összenyomódott az egyik artériája, vérkeringési zavarokkal küzd. Két Eb-selejtezőt is kihagy. ","id":"20190531_Korhazba_kerult_a_nemetek_szovetsegi_kapitanya_Joachim_Low","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b656f15-e946-4f87-a71d-5dfa91d974f0","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Korhazba_kerult_a_nemetek_szovetsegi_kapitanya_Joachim_Low","timestamp":"2019. május. 31. 11:49","title":"Kórházba került Joachim Löw","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem Mészáros és nem is Tiborcz az.","shortLead":"Nem Mészáros és nem is Tiborcz az.","id":"20190531_Ket_napig_fogva_tartottak_az_egyik_leggazdagabb_magyar_vallalkozot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d92f1da1-5066-4a3e-a6c1-d56132874e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"408103aa-03e4-404f-b949-28bcedf5ce5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Ket_napig_fogva_tartottak_az_egyik_leggazdagabb_magyar_vallalkozot","timestamp":"2019. május. 31. 13:21","title":"Két napig fogva tartották az egyik leggazdagabb magyar vállalkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple hamarosan szigorúbban veszi majd, hogy mi kerül a gyerekeknek szóló alkalmazásokba, így megszűnik majd a lehetőség, hogy az appok \"kövessék\" őket.","shortLead":"Az Apple hamarosan szigorúbban veszi majd, hogy mi kerül a gyerekeknek szóló alkalmazásokba, így megszűnik majd...","id":"20190531_apple_wwdc_2019_fejlesztoi_konferencia_kiberbiztonsag_kovetes_applikacio_tracking","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bcb80ca-b86e-4ad2-b994-c2975f3a61e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_apple_wwdc_2019_fejlesztoi_konferencia_kiberbiztonsag_kovetes_applikacio_tracking","timestamp":"2019. május. 31. 20:03","title":"Olyan lépésre készül az Apple, aminek minden szülő örülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagybajcson jelenleg árad a Duna, ott reggel 546 centiméter volt a vízállás. ","shortLead":"Nagybajcson jelenleg árad a Duna, ott reggel 546 centiméter volt a vízállás. ","id":"20190531_OVF_csaknem_750_kilometeren_van_arvizvedelmi_keszultseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e503889d-5ad6-486e-a60e-67283f21c92d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1291558f-6aa5-4669-ad53-e18d0b27e176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_OVF_csaknem_750_kilometeren_van_arvizvedelmi_keszultseg","timestamp":"2019. május. 31. 12:27","title":"OVF: csaknem 750 kilométeren van árvízvédelmi készültség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04959923-88df-49df-9ee7-d4bd1d19f55a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A White Panda nevű DJ arról számolt be Redditen, hogy az ölében lévő MacBook Pro azonnal füstölni kezdett, amint bedugta azt a konnektorba.","shortLead":"A White Panda nevű DJ arról számolt be Redditen, hogy az ölében lévő MacBook Pro azonnal füstölni kezdett, amint...","id":"20190531_apple_macbook_pro_tuz_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04959923-88df-49df-9ee7-d4bd1d19f55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab6a9eb-86aa-4ff5-b7cc-c6628209ad98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_apple_macbook_pro_tuz_baleset","timestamp":"2019. május. 31. 15:33","title":"Kigyulladt egy MacBook Pro, pillanatok alatt elfüstölt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha az Európai Unió túlzottdeficit-eljárást indít az ország ellen.","shortLead":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha...","id":"20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5e4597-fab1-4618-a033-cdd67656164e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","timestamp":"2019. június. 01. 11:23","title":"Hallott már a miniBOT-ról? Az olaszok most ezzel riogatják Brüsszelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e90226-8f94-4806-95d6-3c3e7f203679","c_author":"","category":"itthon","description":"Örül a Helsinki Bizottság, hogy a kormány úgy döntött nemzetközi nyomásra, nem hozza létre a közigazgatási bírósági rendszert. A civil jogvédő szervezet egy éve folyamatosan figyelmeztet arra, nincs értelme megkettőzni az igazságszolgáltatási rendszert, főleg nem úgy, hogy nincs biztosítva annak függetlensége.\r

","shortLead":"Örül a Helsinki Bizottság, hogy a kormány úgy döntött nemzetközi nyomásra, nem hozza létre a közigazgatási bírósági...","id":"20190530_Kozigazgatasi_birosagok_Elegedett_a_kormany_dontesevel_a_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e90226-8f94-4806-95d6-3c3e7f203679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbc4333-d999-4d9d-8ca6-d52c217d753e","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Kozigazgatasi_birosagok_Elegedett_a_kormany_dontesevel_a_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2019. május. 30. 15:04","title":"Közigazgatási bíróságok: Elégedett a kormány döntésével a Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]