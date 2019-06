Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkaerőhiány a versenyszférában a mérnöki tevékenységnél, az ipari ágazaton belül a fizikai munkát igénylő állásokban, a közszférában pedig az orvos, a szakápoló és a közegészségügyi szakértői pozícióban jelentkezik leginkább - derül ki a Szent István Egyetem kutatásából, amelyet a BDO Magyarország támogatott.","shortLead":"A munkaerőhiány a versenyszférában a mérnöki tevékenységnél, az ipari ágazaton belül a fizikai munkát igénylő...","id":"20190602_Orvos_mernok_munkas__beloluk_van_a_legkevesebb_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a75cabe-bb80-4716-bbcb-14614de4863e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3181b351-cf17-4a7c-8c0b-17b87f9cfe39","keywords":null,"link":"/kkv/20190602_Orvos_mernok_munkas__beloluk_van_a_legkevesebb_Magyarorszagon","timestamp":"2019. június. 02. 08:18","title":"Orvos, mérnök, munkás – belőlük van a legkevesebb Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy közeledik az augusztus, úgy jelenik meg egyre több elképzelés, renderelés a Samsung akkor érkező csúcstelefonjáról, a Galaxy Note10-ről. A legújabb képekhez a Galaxy S10+-t és a Photoshopot hívták segítségül.","shortLead":"Ahogy közeledik az augusztus, úgy jelenik meg egyre több elképzelés, renderelés a Samsung akkor érkező...","id":"20190602_samsung_galaxy_note10_rendereles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f46879ac-fac1-4f92-99fd-6e68e6f9db48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c830e31a-e324-4f35-932b-13ced061c312","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_samsung_galaxy_note10_rendereles","timestamp":"2019. június. 03. 15:03","title":"Újabb képet kaptunk arról, milyen lehet majd a Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyi polgárőrség Facebook-bejegyzésben hívja fel az autósok figyelmét a \"veszélyre\". ","shortLead":"A helyi polgárőrség Facebook-bejegyzésben hívja fel az autósok figyelmét a \"veszélyre\". ","id":"20190603_medvenek_oltozott_ember_gyergyoszentmiklos_polgarorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc03a17f-d205-402d-bbf8-feee5830fff5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190603_medvenek_oltozott_ember_gyergyoszentmiklos_polgarorseg","timestamp":"2019. június. 03. 13:42","title":"Medvének öltözött ember ijesztgette az autósokat Gyergyószentmiklós határában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a többi gyártót követve változtatna azon, mekkora tárhellyel kínálja az iPhone-ok \"alap\" verzióját.","shortLead":"Az Apple a többi gyártót követve változtatna azon, mekkora tárhellyel kínálja az iPhone-ok \"alap\" verzióját.","id":"20190603_apple_iphone_11_iphone_xi_okostelefon_tarhely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b3c04e-89d5-4d7d-9edc-cc7509a0a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4128359b-5dd9-42ef-b0d5-d8072463d0d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_apple_iphone_11_iphone_xi_okostelefon_tarhely","timestamp":"2019. június. 03. 15:33","title":"Olyan frissítés jöhet az új iPhone-okba, amire egy felhasználó sem mondana nemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polgárőrök is segítik szombattól a határvédelmet, a román-magyar határszakaszon Kiszombor és Nagylak térségében rendőrökkel közösen járőröznek - tájékoztatta a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség vasárnap az MTI-t.","shortLead":"Polgárőrök is segítik szombattól a határvédelmet, a román-magyar határszakaszon Kiszombor és Nagylak térségében...","id":"20190602_A_rendorok_es_a_katonak_melle_polgaroroket_is_kuldenek_a_hatarra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdf3e70b-8e93-4946-b410-6baadf9b406e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f23abb-72f0-4f13-ba03-84938954431c","keywords":null,"link":"/itthon/20190602_A_rendorok_es_a_katonak_melle_polgaroroket_is_kuldenek_a_hatarra","timestamp":"2019. június. 02. 13:05","title":"A rendőrök és a katonák mellé polgárőröket is küldenek a határra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megérkezett Donald Trump gépe a londoni Stansted repülőtérre. Az elnök a királynőhöz jött látogatóba, de ha már ott volt, kritizálta a londoni polgármestert, illetve megerősítette, hogy nem tárgyal négyszemközt Theresa May kormányfővel.","shortLead":"Megérkezett Donald Trump gépe a londoni Stansted repülőtérre. Az elnök a királynőhöz jött látogatóba, de ha már ott...","id":"20190603_Megerkezett_Trump_Londonba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d51f6d-92df-415c-9670-c5c0bfeb1bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Megerkezett_Trump_Londonba","timestamp":"2019. június. 03. 10:33","title":"Megérkezett Trump Londonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4855930d-59e7-422c-beee-7e1c2e169a04","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyar búvárok találták meg, dél-koreaiak hozták felszínre.","shortLead":"Magyar búvárok találták meg, dél-koreaiak hozták felszínre.","id":"20190603_dunai_hajobaleset_hableany_roncs_holttest_buvarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4855930d-59e7-422c-beee-7e1c2e169a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1dce4e7-ef1c-44bd-a57a-45b2a71f523f","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_dunai_hajobaleset_hableany_roncs_holttest_buvarok","timestamp":"2019. június. 03. 18:32","title":"Felhoztak egy holttestet a Hableány roncsától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meleg van, de vigyázat, jön az eső.","shortLead":"Meleg van, de vigyázat, jön az eső.","id":"20190602_Kiadtak_a_riasztast_jon_a_zivatar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d497cd-68ac-4fa9-b287-2433d38c65ba","keywords":null,"link":"/elet/20190602_Kiadtak_a_riasztast_jon_a_zivatar","timestamp":"2019. június. 02. 13:41","title":"Kiadták a riasztást: jön a zivatar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]