Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1df46b6-b2d7-470d-a311-15f8fcf3fb25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új monitorjának egyik kiegészítője annyira drága, hogy a közönség tapsolni is elfelejtett, amikor a kijelzőn megjelent a termék ára. ","shortLead":"Az Apple új monitorjának egyik kiegészítője annyira drága, hogy a közönség tapsolni is elfelejtett, amikor a kijelzőn...","id":"20190605_apple_wwdc_mac_pro_2019_pro_stand_allvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1df46b6-b2d7-470d-a311-15f8fcf3fb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13fa263f-05d4-4cdd-af23-db1e4f73c551","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_apple_wwdc_mac_pro_2019_pro_stand_allvany","timestamp":"2019. június. 05. 12:03","title":"Videó: Így reagált a közönség, amikor az Apple bemutatta a 999 dolláros monitorállványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre szennyezettebb és melegebb a Mount Everest (Csomolungma) és a környező hegycsúcsok, a térségbeli gleccserek pedig olyan \"riasztó ütemben\" olvadnak, hogy a jövőben még veszélyesebb lesz a világ legmagasabb hegycsúcsainak megmászása – közölte egy amerikai tudós, aki társaival együtt heteken át kutatta a hó és a gleccserek állapotát \"a világ tetején\", a 8848 (más mérések szerint 8850) méteres Everest térségében. ","shortLead":"Egyre szennyezettebb és melegebb a Mount Everest (Csomolungma) és a környező hegycsúcsok, a térségbeli gleccserek pedig...","id":"20190604_mount_everest_kornyezetszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f6d51a-1029-4e5d-ae51-5137a07cd463","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_mount_everest_kornyezetszennyezes","timestamp":"2019. június. 04. 19:03","title":"Egyre szennyezettebb és melegebb a világ teteje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Forbes szerint Jay-Z a hiphop első milliárdosa.","shortLead":"A Forbes szerint Jay-Z a hiphop első milliárdosa.","id":"20190604_New_York_egyik_leghirhedtebb_negyedeben_szuletett_ma_milliardos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=241b799f-422b-4fbf-b3ab-c8ac088f1398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31db9b5-b9b2-4bc6-ba07-083628f09f7d","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_New_York_egyik_leghirhedtebb_negyedeben_szuletett_ma_milliardos","timestamp":"2019. június. 04. 09:36","title":"New York egyik leghírhedtebb negyedében született, ma milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c60386-5514-4b4a-a8fc-9168cd567192","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Nem Szegeden kellene tárgyalni a Czeglédy-ügyet, mert itt gyakorlatilag nem akad olyan bíró, aki a vonatkozó törvények alapján pártatlan – ez derül ki a hvg.hu-nak átadott bírósági iratból, amiben ezt maga a törvényszék elnöke vallotta be felettesének. Még fel is sorolta név szerint, melyik büntetőbírókat kellene kizárni az eljárásból – erre pont közülük ketten kapták meg az utóbbi évek legátpolitizáltabb büntetőügyét. Alig három hét, és kezdődik a tárgyalás, de a baloldali politikus szerint így eleve nem szabályos, ezért bármilyen ítélet születik, meg fogja tudni támadni.","shortLead":"Nem Szegeden kellene tárgyalni a Czeglédy-ügyet, mert itt gyakorlatilag nem akad olyan bíró, aki a vonatkozó törvények...","id":"20190603_Sajat_fonokuk_szerint_sem_partatlan_birokkal_indul_a_Czegledyugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19c60386-5514-4b4a-a8fc-9168cd567192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb03b030-73ef-488c-9bf6-bf5b77a78a05","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Sajat_fonokuk_szerint_sem_partatlan_birokkal_indul_a_Czegledyugy","timestamp":"2019. június. 04. 11:15","title":"Saját főnökük szerint sem pártatlan bírókkal indul a Czeglédy-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2c6787-4878-427f-a75e-2fa6ced307e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Jogerősen is elutasították a polgármester keresetét, hogy ne büntessék meg a magyar zászlók használata miatt.","shortLead":"Jogerősen is elutasították a polgármester keresetét, hogy ne büntessék meg a magyar zászlók használata miatt.","id":"20190604_350_ezer_forint_birsagot_fizethet_Kezdivasarhely_polgarmestere_a_magyar_zaszlok_kituzese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2c6787-4878-427f-a75e-2fa6ced307e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60a2b4a-456f-4457-92fa-56bdff42bde1","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_350_ezer_forint_birsagot_fizethet_Kezdivasarhely_polgarmestere_a_magyar_zaszlok_kituzese_miatt","timestamp":"2019. június. 04. 21:58","title":"350 ezer forint bírságot fizethet Kézdivásárhely polgármestere a magyar zászlók kitűzése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4593c49f-15d3-4d9d-a9d3-931e6b1c08ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Terrorelhárítási Központ által közzétett felvételeken pontosan látszik a turistahajó elhelyezkedése a Duna medrében.","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ által közzétett felvételeken pontosan látszik a turistahajó elhelyezkedése a Duna medrében.","id":"20190603_szonar_foto_hableany_duna_meder_tek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4593c49f-15d3-4d9d-a9d3-931e6b1c08ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717c23fb-13e4-4213-8852-50cb3061a505","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_szonar_foto_hableany_duna_meder_tek","timestamp":"2019. június. 03. 15:02","title":"Új szonárfelvételeken a Hableány – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84f40fe-2dd2-43cd-89ef-cdbec77103bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szilvia és Zoltán esküvője nemcsak az ifjú pár és rokonsága, hanem vélhetően a környéken élők számára is maradandó emlék lesz.","shortLead":"Szilvia és Zoltán esküvője nemcsak az ifjú pár és rokonsága, hanem vélhetően a környéken élők számára is maradandó...","id":"20190605_a_nap_videoja_gigantikus_gumihevederes_traktoron_jott_a_menyasszony_vas_megyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e84f40fe-2dd2-43cd-89ef-cdbec77103bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c24cd1-c4a8-44d2-8562-9ae2e0ade4cf","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_a_nap_videoja_gigantikus_gumihevederes_traktoron_jott_a_menyasszony_vas_megyeben","timestamp":"2019. június. 05. 06:41","title":"A nap videója: gigantikus gumihevederes traktoron jött a menyasszony Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565ce794-ae96-431c-aa14-b3cf4b45e59c","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"A kelenföldi pályaudvar épülete a 4-es metró megépülésekor nem lett felújítva, a nyár folyamán az aluljáróba költözteti a pénztárakat onnan a MÁV.","shortLead":"A kelenföldi pályaudvar épülete a 4-es metró megépülésekor nem lett felújítva, a nyár folyamán az aluljáróba költözteti...","id":"20190604_Kiuriti_a_kelenfoldi_allomasepuletet_a_MAV","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=565ce794-ae96-431c-aa14-b3cf4b45e59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4993ac-e456-4588-b278-3f7591e0dee1","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Kiuriti_a_kelenfoldi_allomasepuletet_a_MAV","timestamp":"2019. június. 04. 10:01","title":"A nyáron kiüríti a kelenföldi állomásépületet a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]