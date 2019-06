Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a85c3b58-26db-41c7-a889-29d70e9ed1a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar június 16-án 19 órától újra megrendezi ingyenes szabadtéri eseményét, és a Szent István-bazilika előtti téren várja azokat, akik szívesen meghallgatnák élőben Beethoven 7. szimfóniáját.



","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar június 16-án 19 órától újra megrendezi ingyenes szabadtéri eseményét, és a Szent...","id":"20190606_Juniusban_ujra_TerTancKoncert_a_Bazilika_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a85c3b58-26db-41c7-a889-29d70e9ed1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfa6a82-3b0c-4c23-b554-fe50d3c22dff","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Juniusban_ujra_TerTancKoncert_a_Bazilika_elott","timestamp":"2019. június. 06. 12:01","title":"Júniusban újra TérTáncKoncert a Bazilika előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bd0dad-bc51-4fb9-8f3e-88bef85a21e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holttest egy férfié, ő a baleset 17. dél-koreai áldozata.","shortLead":"A holttest egy férfié, ő a baleset 17. dél-koreai áldozata.","id":"20190606_Hajobaleset_a_Rakoczi_hidnal_is_kiemeltek_egy_holttestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9bd0dad-bc51-4fb9-8f3e-88bef85a21e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c51e616-3c7a-4a2a-90af-3bc8e19c37cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Hajobaleset_a_Rakoczi_hidnal_is_kiemeltek_egy_holttestet","timestamp":"2019. június. 06. 18:15","title":"Hajóbaleset: a Rákóczi hídnál is kiemeltek egy holttestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs változás az ősztől kötelezővé váló bárányhimlő elleni védőoltás beadásának tervezett időpontjában, így azt szeptembertől 13 és 16 hónapos korban adják be a gyermekeknek – mondta az országos tiszti főorvos szerdán az MTI-nek.","shortLead":"Nincs változás az ősztől kötelezővé váló bárányhimlő elleni védőoltás beadásának tervezett időpontjában, így azt...","id":"20190605_Osztol_kotelezo_a_baranyhimlo_elleni_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a5377d-c3d0-4252-904d-20242fdb1252","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Osztol_kotelezo_a_baranyhimlo_elleni_vedooltas","timestamp":"2019. június. 05. 14:20","title":"Ősztől kötelező a bárányhimlő elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622b8205-bec6-42a2-88d0-f53c9ff8d360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig várja a vitákat a többi ellenzéki főpolgármester-jelölttel, és áll az előválasztás elé, bár eddig azt hitte, ő lesz a DK jelöltje – reagált rövid sajtótájékoztatóján Karácsony Gergely a Facebookon, nem sokkal az után, hogy kiderült, Kálmán Olga is beszáll a versenybe.","shortLead":"Alig várja a vitákat a többi ellenzéki főpolgármester-jelölttel, és áll az előválasztás elé, bár eddig azt hitte, ő...","id":"20190606_Karacsony_Gergely_fopolgarmesterjelolt_sajtotajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=622b8205-bec6-42a2-88d0-f53c9ff8d360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b5971c-c005-4b89-b5aa-a7b5b931b126","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Karacsony_Gergely_fopolgarmesterjelolt_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. június. 06. 16:28","title":"Karácsony Gergely: Eddig azt hittem, én leszek a DK jelöltje az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három hét is eltelhet, mire helyreállhat a hajóközlekedés Riedenburgnál a Majna-Duna-csatornán.","shortLead":"Három hét is eltelhet, mire helyreállhat a hajóközlekedés Riedenburgnál a Majna-Duna-csatornán.","id":"20190607_viking_baleset_majna_duna_csatorna_zsilip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42f520c6-c5d3-4c4c-b0dd-5e10e7b07fed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"702f4f06-5217-4026-b045-b1055340f656","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_viking_baleset_majna_duna_csatorna_zsilip","timestamp":"2019. június. 07. 07:28","title":"Újabb Viking-hajó balesetezett, ezúttal Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61ce681-77cf-4c5d-a240-a423d4febd42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pest megyei településen élők egy csoportjának elege lett a kilinccsel előre közlekedő autósokból.","shortLead":"A Pest megyei településen élők egy csoportjának elege lett a kilinccsel előre közlekedő autósokból.","id":"20190606_ne_driftelj_tablakat_helyeztek_ki_a_szigetszentmiklosi_korforgalmakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b61ce681-77cf-4c5d-a240-a423d4febd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bf3059-5bd4-4cf5-836b-fc9180d60d04","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_ne_driftelj_tablakat_helyeztek_ki_a_szigetszentmiklosi_korforgalmakban","timestamp":"2019. június. 06. 16:41","title":"\"Ne driftelj!\" táblákat helyeztek ki a szigetszentmiklósi körforgalmakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335941b8-7a3d-43aa-b674-32d6dbf4f803","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Franka Tibor a város honlapjára tett ki helyreigazító közleményt.","shortLead":"Franka Tibor a város honlapjára tett ki helyreigazító közleményt.","id":"20190607_kukacos_leves_kerepes_iskolai_menza_franka_tibor_hungast_bocsanatkeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=335941b8-7a3d-43aa-b674-32d6dbf4f803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5556431d-149e-411f-8bc8-944e4b0c8490","keywords":null,"link":"/kkv/20190607_kukacos_leves_kerepes_iskolai_menza_franka_tibor_hungast_bocsanatkeres","timestamp":"2019. június. 07. 11:09","title":"Bocsánatot kért a kukacos leves miatt vádaskodó kerepesi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Gulyás Gergely azt mondta, a koncepcióról a kormány fog dönteni, de a Schmidt-féle közalapítvány közreműködése továbbra is része a tervnek.","shortLead":"Gulyás Gergely azt mondta, a koncepcióról a kormány fog dönteni, de a Schmidt-féle közalapítvány közreműködése továbbra...","id":"20190605_Gulyas_a_Sorsok_Hazarol_A_kormany_tovabbra_is_szamit_Schmidt_Mariara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b369164-6155-4997-a323-b9a583bd3cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e15767-62dd-4933-938d-3a895a90fd90","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Gulyas_a_Sorsok_Hazarol_A_kormany_tovabbra_is_szamit_Schmidt_Mariara","timestamp":"2019. június. 05. 17:43","title":"Gulyás a Sorsok Házáról: A kormány továbbra is számít Schmidt Máriára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]