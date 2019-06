Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2400bdd1-c41c-45ec-90c4-028c96512a0f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijött az Álom doktor első trailere.","shortLead":"Kijött az Álom doktor első trailere.","id":"20190614_stephen_king_ragyogas_doctor_sleep_alom_doktor_ewan_mcgregor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2400bdd1-c41c-45ec-90c4-028c96512a0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68f8572-3c2e-4927-8005-609de0edc96e","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_stephen_king_ragyogas_doctor_sleep_alom_doktor_ewan_mcgregor","timestamp":"2019. június. 14. 19:02","title":"Stephen King odavan a Ragyogás folytatásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90508844-d2f4-43ac-8260-64b7ce1cda88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Huaweinél bizakodóak (vagy legalábbis kifelé azt mutatják), az amerikai embargó több érzékeny ponton is érinti őket. Például a laptopok gyártásánál.","shortLead":"Bár a Huaweinél bizakodóak (vagy legalábbis kifelé azt mutatják), az amerikai embargó több érzékeny ponton is érinti...","id":"20190615_huawei_laptopok_windows_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90508844-d2f4-43ac-8260-64b7ce1cda88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1213ea4b-15cc-40ce-8532-20f001207c15","keywords":null,"link":"/tudomany/20190615_huawei_laptopok_windows_operacios_rendszer","timestamp":"2019. június. 15. 10:03","title":"Tényleg elvehetik a Windowst is a Huaweitől – annyi a pc-gyártásnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0565c7-8e99-4227-bc9d-6a85de6f2768","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kalypso Media bejelentette, hogy felújítja a Praetorianst és Commandos nevű játéksorozatának egyik legjobb részét. Mindkét program sokak gyerekkorának meghatározó alkotása volt.","shortLead":"A Kalypso Media bejelentette, hogy felújítja a Praetorianst és Commandos nevű játéksorozatának egyik legjobb részét...","id":"20190614_commandos_2_videojatek_kalypso_media","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a0565c7-8e99-4227-bc9d-6a85de6f2768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9f810b-df91-44bc-afd4-46bad7f0242d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_commandos_2_videojatek_kalypso_media","timestamp":"2019. június. 14. 19:03","title":"Visszatér a videojátékok két nagy klasszikusa, a Commandos és a Praetorians","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa8ae96-c162-47bb-b7e9-761b9858850f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan tiszteletüket tették a Jászai Mari téren. ","shortLead":"Sokan tiszteletüket tették a Jászai Mari téren. ","id":"20190616_Megemlekezes_Nagy_Imre_szobor_koszoruzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa8ae96-c162-47bb-b7e9-761b9858850f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd0c808-fa0d-48fe-930c-b78e77ef0f86","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Megemlekezes_Nagy_Imre_szobor_koszoruzas","timestamp":"2019. június. 16. 14:00","title":"Új helyén koszorúzták meg a Nagy Imre-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasoknak a sínek mentén kellett visszagyalogolnia a Nyugati pályaudvarra, miután kiderült, hogy a vonatukat a tudtuk nélkül kiállították a forgalomból. ","shortLead":"Az utasoknak a sínek mentén kellett visszagyalogolnia a Nyugati pályaudvarra, miután kiderült, hogy a vonatukat...","id":"20190615_Megallt_a_senki_foldjen_az_utasokkal_a_monori_vonat_a_mozdonyvezeto_is_eltunt_rola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d498911b-1e93-4d08-bc18-79e07f9f9e1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Megallt_a_senki_foldjen_az_utasokkal_a_monori_vonat_a_mozdonyvezeto_is_eltunt_rola","timestamp":"2019. június. 15. 08:58","title":"Megállt a senki földjén az utasokkal a monori vonat, a mozdonyvezető is eltűnt róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Régen másképp volt, március volt a születési rekordok hónapja, ez az életforma átalakulásával változott meg. HVG-Ténytár.","shortLead":"Régen másképp volt, március volt a születési rekordok hónapja, ez az életforma átalakulásával változott meg...","id":"201924_a_szuletesek_es_fogantatasok_evadja_szuretkorerkezik_alegtobb_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224f9c59-e4e5-445f-bbc5-7d31f85502ba","keywords":null,"link":"/elet/201924_a_szuletesek_es_fogantatasok_evadja_szuretkorerkezik_alegtobb_gyerek","timestamp":"2019. június. 16. 08:00","title":"Akkor \"hozza\" a legtöbb gyereket a gólya, amikor elindul Afrikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ő is a Szabadságpárt színeiben fog politizálni. ","shortLead":"Ő is a Szabadságpárt színeiben fog politizálni. ","id":"20190614_Elindul_az_osztrak_valasztason_a_megbukott_Strache_felesege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec59222-d72f-404e-beb6-f26a9c4ae72e","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Elindul_az_osztrak_valasztason_a_megbukott_Strache_felesege","timestamp":"2019. június. 14. 21:59","title":"Elindul az osztrák választáson a megbukott Strache felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa682d7-2903-4dd9-aa2f-8f87c29ea087","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Székesfehérvári befutóval ért véget a Tour de Hongrie.","shortLead":"Székesfehérvári befutóval ért véget a Tour de Hongrie.","id":"20190616_Lett_bringas_nyerte_a_Tour_de_Hongriet_ket_magyar_alt_a_dobogon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfa682d7-2903-4dd9-aa2f-8f87c29ea087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ba3b4d-971d-4c9a-9555-3822bedabdef","keywords":null,"link":"/sport/20190616_Lett_bringas_nyerte_a_Tour_de_Hongriet_ket_magyar_alt_a_dobogon","timestamp":"2019. június. 16. 15:50","title":"Lett bringás nyerte a Tour de Hongrie-t, két magyar állt a dobogón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]