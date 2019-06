Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A sok magyar felhasználót érintő facebookos és instagramos tiltáshullám ellen maguk a netezők is tehetnek valamit – hogy ér is valamit, az már más kérdés, de rosszabb biztos nem lesz tőle.","shortLead":"A sok magyar felhasználót érintő facebookos és instagramos tiltáshullám ellen maguk a netezők is tehetnek valamit –...","id":"20190618_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68e7479c-754c-4d23-ba14-3f35ddb0cf8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_miert_toroltek_a_fiokomat","timestamp":"2019. június. 18. 19:03","title":"Rejtélyes Facebook-tiltások: ezeken a linkeken követelheti vissza a fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05f1d5a-9c11-4940-b8fe-88846c0a753d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem teljesített jól az Uma Thurman nevével fémjelzett Netflix-sorozat, a Chambers, így az nem folytatódhat. ","shortLead":"Nem teljesített jól az Uma Thurman nevével fémjelzett Netflix-sorozat, a Chambers, így az nem folytatódhat. ","id":"20190619_Egy_evad_utan_szamuzte_egy_Uma_Thurmansorozatot_a_Netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05f1d5a-9c11-4940-b8fe-88846c0a753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dc6a3d-bbca-4c56-9872-3c4ce986716a","keywords":null,"link":"/kultura/20190619_Egy_evad_utan_szamuzte_egy_Uma_Thurmansorozatot_a_Netflix","timestamp":"2019. június. 19. 10:10","title":"Egy évad után száműzött egy Uma Thurman-sorozatot a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3caebe84-56e0-43fd-be89-7c6eedc9e50e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A korábbi UEFA-elnököt a 2016-os Európa-bajnoksággal, valamint a tavalyi oroszországi világbajnoksággal kapcsolatban is kikérdezték a rendőrök.","shortLead":"A korábbi UEFA-elnököt a 2016-os Európa-bajnoksággal, valamint a tavalyi oroszországi világbajnoksággal kapcsolatban is...","id":"20190619_Maris_szabadon_engedtek_Michel_Platinit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3caebe84-56e0-43fd-be89-7c6eedc9e50e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89426ae4-c3cd-474d-902c-298920a2aadd","keywords":null,"link":"/sport/20190619_Maris_szabadon_engedtek_Michel_Platinit","timestamp":"2019. június. 19. 09:47","title":"Máris szabadon engedték Michel Platinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A letartóztatásban lévő nő hétfőn szökött meg. ","shortLead":"A letartóztatásban lévő nő hétfőn szökött meg. ","id":"20190618_Egy_cinkotai_lakasban_fogtak_el_a_korhazbol_megszokott_not","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263c5fec-d3a5-418b-b5ba-aa8c5e22a803","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Egy_cinkotai_lakasban_fogtak_el_a_korhazbol_megszokott_not","timestamp":"2019. június. 18. 08:58","title":"Egy cinkotai lakásban fogták el a kórházból megszökött nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77265a74-380e-490f-969b-66cb1253571b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópálya 108-as kilométerénél zárták le az utat a rendőrök.","shortLead":"Az autópálya 108-as kilométerénél zárták le az utat a rendőrök.","id":"20190619_Egy_arokba_hajtott_busz_miatt_teljes_utlezaras_van_az_M3as_egy_reszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77265a74-380e-490f-969b-66cb1253571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be393c31-6238-437f-b3c1-1d091819fec3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_Egy_arokba_hajtott_busz_miatt_teljes_utlezaras_van_az_M3as_egy_reszen","timestamp":"2019. június. 19. 09:12","title":"Egy hétfőn árokba hajtott busz miatt teljes útlezárás van az M3-as egy részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült, pontosan mennyire. ","shortLead":"Nagyon is megérezheti a kínai Huawei az amerikai kormányzat nemrég életbe léptetett intézkedéseit. Most az is kiderült...","id":"20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425a420f-e651-4f8e-b79f-49243ecc8e67","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_bevetel_amerikai_szankciok_donald_trump_gyartok_piaci_reszesede_mobiltelefon_piac","timestamp":"2019. június. 17. 15:03","title":"Hatalmas visszaesésre számítanak a Huaweinél, 40-60 millióval kevesebb mobil fogyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","shortLead":"Egy francia hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a romániai határátkelőhelyen.","id":"20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fd2a403-c243-4ba7-bba7-3092fb777780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2eb424c-7411-459a-bdae-039550178304","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_lopott_alfa_romeo_stelvio_q4","timestamp":"2019. június. 18. 07:58","title":"Nagylakon akadt fent ez a 15 milliós Alfa Romeo sportterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e","c_author":"Dercsényi Dávid-Windisch Judit","category":"itthon","description":"Vajon érzi-e magát annyira biztonságban egy kerületi polgármester, hogy megnyirbálja a lakosainak járó parkolási kedvezményeket a zsúfoltság csökkentéséért? Egy fővárosi tanulmány ugyanis ezt a lehetőséget vetette fel. A kerületek jelenleg két kézzel szórják az ingyenparkolás lehetőségét, ami olyan, mintha milliós ajándékokat dobálnának a lakóknak.","shortLead":"Vajon érzi-e magát annyira biztonságban egy kerületi polgármester, hogy megnyirbálja a lakosainak járó parkolási...","id":"20190618_budapesti_parkolas_helyi_lakosok_autoi_ingyenes_parkolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d0a8d-cdef-4395-bf8f-05d4ad45925e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc104d1-3f2c-4890-aae4-5aac1b9734a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_budapesti_parkolas_helyi_lakosok_autoi_ingyenes_parkolas","timestamp":"2019. június. 18. 06:30","title":"Bevenné a gyomra, ha tízezreket kéne fizetnie, hogy a saját háza előtt parkoljon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]