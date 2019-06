Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A bíróság elrendelt az előzetes letartóztatását. ","shortLead":"A bíróság elrendelt az előzetes letartóztatását. ","id":"20190620_Veszekedes_utan_lotte_fejbe_feleseget_az_erdi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3555f764-eeff-445c-9837-ca3ebad0efe2","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Veszekedes_utan_lotte_fejbe_feleseget_az_erdi_ferfi","timestamp":"2019. június. 20. 14:57","title":"Veszekedés után fejbe lőtte feleségét az érdi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb4b6ee-cec7-4e39-9099-edbc274b1436","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Immár a modern technika is óvja a strandolókat a Balatonon. ","shortLead":"Immár a modern technika is óvja a strandolókat a Balatonon. ","id":"20190621_Mentodronokat_mutattak_be_a_Balatonon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdb4b6ee-cec7-4e39-9099-edbc274b1436&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e707a622-ca90-4b4f-9fb3-ad2b1f1ab3d5","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Mentodronokat_mutattak_be_a_Balatonon","timestamp":"2019. június. 21. 20:43","title":"Mentődrónokat mutattak be a Balatonon, ott voltunk, megnéztük, mit tudnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961f8c-1906-40a9-ac07-665c81b7934f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rákkeltő anyagokat tavaly ősszel vitték el a pincéből. ","shortLead":"A rákkeltő anyagokat tavaly ősszel vitték el a pincéből. ","id":"20190620_Mergezo_anyag_tarsashaz_pince_Ferencvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2961f8c-1906-40a9-ac07-665c81b7934f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5301e36-2231-4add-a5cc-d98360dcab54","keywords":null,"link":"/itthon/20190620_Mergezo_anyag_tarsashaz_pince_Ferencvaros","timestamp":"2019. június. 20. 17:34","title":"Kivizsgálják, jutott-e mérgező anyag a társasházba, amelynek pincéjében vegyi anyagot tároltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774205ef-ad8c-44c7-b9d0-76c01e73c5e8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Azoknak, akik lemondanak az autóról.","shortLead":"Azoknak, akik lemondanak az autóról.","id":"20190621_Karacsony_kozlekedesi_alapjovedelmet_vezetne_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=774205ef-ad8c-44c7-b9d0-76c01e73c5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21397c8b-f702-4a2b-83c6-81331daeb3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Karacsony_kozlekedesi_alapjovedelmet_vezetne_be","timestamp":"2019. június. 21. 12:20","title":"Karácsony közlekedési alapjövedelmet vezetne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba1c911-82f2-4143-b23f-3dee1dd510e5","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Nyolc év után úgy tűnik, végre megmozdult valami a szolnoki citromsavgyárnál: a földmunkáknak nekiláttak, a gyár építése pedig akár két hónapon belül elindulhat. A gyárnak a sokadik halasztás után is lassan már működnie kellene.","shortLead":"Nyolc év után úgy tűnik, végre megmozdult valami a szolnoki citromsavgyárnál: a földmunkáknak nekiláttak, a gyár...","id":"20190620_kinai_citromsavgyar_beruhazas_szolnok_bbca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dba1c911-82f2-4143-b23f-3dee1dd510e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e9b1be-fb79-473c-88c3-c40dde56f88b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_kinai_citromsavgyar_beruhazas_szolnok_bbca","timestamp":"2019. június. 20. 14:20","title":"Nagy titokban, de csak elkezdték a kínai óriásberuházást Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az életmódguru a Heteknek adott interjúban fejtette ki, hogy az állatok nem egyenrangúak az emberekkel, hiszen az állatok táplálékok.","shortLead":"Az életmódguru a Heteknek adott interjúban fejtette ki, hogy az állatok nem egyenrangúak az emberekkel, hiszen...","id":"20190621_Schobert_Norbert_nem_iteli_el_a_veganokat_de_szerinte_ez_egy_szelsoseges_divat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62088e6a-070e-4019-950a-3877df5d32d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d5728e-ba2e-4f30-8b23-47dc5f967602","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Schobert_Norbert_nem_iteli_el_a_veganokat_de_szerinte_ez_egy_szelsoseges_divat","timestamp":"2019. június. 21. 12:22","title":"Schobert Norbert nem ítéli el a vegánokat, de szerinte ez egy szélsőséges divat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0342691-7678-4a6e-af4e-60ef2dd7d47b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 36 tonnás harckocsival ámokfutást rendezni már kimeríti a \"közúti katasztrófa okozásának kockázatát\". ","shortLead":"Egy 36 tonnás harckocsival ámokfutást rendezni már kimeríti a \"közúti katasztrófa okozásának kockázatát\". ","id":"20190621_Lopott_tankkal_randaliroztak_reszegen_egy_lengyel_varoskaban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0342691-7678-4a6e-af4e-60ef2dd7d47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11391600-951f-45ae-b203-9f528df4eeac","keywords":null,"link":"/cegauto/20190621_Lopott_tankkal_randaliroztak_reszegen_egy_lengyel_varoskaban__video","timestamp":"2019. június. 21. 10:27","title":"Lopott tankkal randalíroztak részegen egy lengyel városkában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950391a-8bdb-4699-8ec6-66b3af6c10db","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ítélet nem jogerős. ","shortLead":"Az ítélet nem jogerős. ","id":"20190621_Eleetfogytiglanra_iteltek_a_bonyi_rendorgyilkost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9950391a-8bdb-4699-8ec6-66b3af6c10db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d1b5b9d-9562-4d50-962c-0b3116d75014","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Eleetfogytiglanra_iteltek_a_bonyi_rendorgyilkost","timestamp":"2019. június. 21. 13:27","title":"Életfogytiglanra ítélték a bőnyi rendőrgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]