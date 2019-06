Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a34787c5-345a-4bfd-9eb9-7befe74abf89","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Desmond Amofah utolsó videójában arról beszélt, \"jó kis élet volt\". A YouTuber holttestét néhány órája találták meg.","shortLead":"Desmond Amofah utolsó videójában arról beszélt, \"jó kis élet volt\". A YouTuber holttestét néhány órája találták meg.","id":"20190626_Ongyilkos_lett_egy_szazezrek_altal_kovetett_YouTubesztar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a34787c5-345a-4bfd-9eb9-7befe74abf89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d54d3d6-c9b6-4dc1-ab01-96f04d3927f6","keywords":null,"link":"/elet/20190626_Ongyilkos_lett_egy_szazezrek_altal_kovetett_YouTubesztar","timestamp":"2019. június. 26. 07:23","title":"Öngyilkos lett egy százezrek által követett YouTube-sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem gyakran váltogatja saját profilképét, azonban egy macskákkal kapcsolatos \"ünnep\" most mégis ilyesmire késztette a közösségi oldalt.","shortLead":"A Facebook nem gyakran váltogatja saját profilképét, azonban egy macskákkal kapcsolatos \"ünnep\" most mégis ilyesmire...","id":"20190624_facebook_profilkep_macska","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80e864cc-d3ab-440d-80c1-2c1f004fb0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0842fdc-0875-49ca-aee6-cd832d593922","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_facebook_profilkep_macska","timestamp":"2019. június. 24. 20:03","title":"Egészen érdekes profilképre váltott át a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon nagyjából 500 Boeing 737 MAX várakozik a földön, hogy kijavítsák bennük a végzetes hibát. Ebből nagyjából 100 került a cég seattle-i gyárához.","shortLead":"A világon nagyjából 500 Boeing 737 MAX várakozik a földön, hogy kijavítsák bennük a végzetes hibát. Ebből nagyjából 100...","id":"20190625_boeing_737_max_repulogep_washington","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f07529c-7707-4890-80c1-69fcd2024e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bb08db-f150-4f7b-ba1c-a095effbe526","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_boeing_737_max_repulogep_washington","timestamp":"2019. június. 25. 09:33","title":"Már a parkoló is tele van a hibás Boeing-gépekkel a cég gyáránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65bd5ce-29e9-480e-9662-abfc607bd383","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 35 centis aranyhalat fogtak ki az egyesült államokbeli Niagara folyóból nemrég. A szakértők úgy vélik, a szerencsétlen sorsú halat egyszerűen lehúzták a WC-n, a csatornákon át pedig a folyóba került.","shortLead":"Egy 35 centis aranyhalat fogtak ki az egyesült államokbeli Niagara folyóból nemrég. A szakértők úgy vélik...","id":"20190625_aranyhal_niagara_folyo_invanziv_fajok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a65bd5ce-29e9-480e-9662-abfc607bd383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59ebab5e-3f88-4430-8a3e-7e3b59192bc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_aranyhal_niagara_folyo_invanziv_fajok","timestamp":"2019. június. 25. 21:03","title":"Akkora aranyhalat fogtak ki Amerikában, amekkorát még talán nem is látott – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d3bb508-06be-424b-bbb9-e7edf24876e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tüzet poroltókkal fékezték meg a tűzoltók kiérkezése előtt. ","shortLead":"A tüzet poroltókkal fékezték meg a tűzoltók kiérkezése előtt. ","id":"20190624_Videon_ahogy_poroltozzak_a_Jozsefvarosban_kigyulladt_kocsit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d3bb508-06be-424b-bbb9-e7edf24876e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e69a99f-a5e4-4abc-97bc-d707c2cb7d16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190624_Videon_ahogy_poroltozzak_a_Jozsefvarosban_kigyulladt_kocsit","timestamp":"2019. június. 24. 13:54","title":"Videón, ahogy poroltózzák a Józsefvárosban kigyulladt kocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A fogyasztók nyerték a Nutella-háborút?","shortLead":"A fogyasztók nyerték a Nutella-háborút?","id":"20190624_Itt_a_vizsgalat_igy_jutott_az_EU_arra_hogy_nincs_bizonyitek_a_kettos_elelmiszerminosegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daad4324-fb06-4fae-b0d0-98c0b141226b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ea15ab-c21a-4989-85e8-6aea59e5803f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Itt_a_vizsgalat_igy_jutott_az_EU_arra_hogy_nincs_bizonyitek_a_kettos_elelmiszerminosegre","timestamp":"2019. június. 24. 18:30","title":"Itt a vizsgálat: így jutott az EU arra, hogy nincs bizonyíték a kettős élelmiszer-minőségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kint voltak már időben a reptéren, be is álltak a sorba, de a csomagjaikat nem tudták feladni.","shortLead":"Kint voltak már időben a reptéren, be is álltak a sorba, de a csomagjaikat nem tudták feladni.","id":"20190624_Becsben_felejtett_30_embert_a_Wizz_Air_nem_jutottak_el_Tenerifere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e78dfd-fdb6-4c79-b53c-047496050631","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_Becsben_felejtett_30_embert_a_Wizz_Air_nem_jutottak_el_Tenerifere","timestamp":"2019. június. 24. 14:22","title":"Bécsben felejtett 30 embert a Wizz Air, nem jutottak el Tenerifére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutatók szerint napi egy csésze segít bizonyos zsírok feldolgozásában.","shortLead":"Kutatók szerint napi egy csésze segít bizonyos zsírok feldolgozásában.","id":"20190625_Segithet_a_kave_a_fogyasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444a298d-9b6d-402c-b992-c13ddb8e2548","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Segithet_a_kave_a_fogyasban","timestamp":"2019. június. 25. 13:14","title":"Segíthet a kávé a fogyásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]