Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fővárosban forgat. ","shortLead":"A fővárosban forgat. ","id":"20190625_Scarlett_Johansson_Budapest_forgatas_Fekete_ozvegy_Marvel_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb5127a-a6d4-4420-9b7d-d0d11acb7964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e52e84-76f1-408c-b17f-48278aeabfa8","keywords":null,"link":"/elet/20190625_Scarlett_Johansson_Budapest_forgatas_Fekete_ozvegy_Marvel_film","timestamp":"2019. június. 25. 14:46","title":"Figyelem: akármikor összefuthat a budapesti utcákon Scarlett Johanssonnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ccb0e59-177e-4fd9-88cc-b0dcd505ff40","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Azt is kikutatták, hogy bár a nők több szelfit készítenek, mégis a férfiakat éri több szerencsétlenség.","shortLead":"Azt is kikutatták, hogy bár a nők több szelfit készítenek, mégis a férfiakat éri több szerencsétlenség.","id":"20190627_Indiai_kutatok_szerint_a_szelfizes_veszelyesebb_mint_a_capatamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ccb0e59-177e-4fd9-88cc-b0dcd505ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a055e63-7aba-492a-93ff-fc22b412ed4a","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Indiai_kutatok_szerint_a_szelfizes_veszelyesebb_mint_a_capatamadas","timestamp":"2019. június. 27. 11:02","title":"Indiai kutatók szerint a szelfizés veszélyesebb, mint a cápatámadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A XXI. Század Intézet mégsem végez semmilyen felmérést. ","shortLead":"A XXI. Század Intézet mégsem végez semmilyen felmérést. ","id":"20190626_A_Magyar_Nemzeet_cafoljak_Schmidt_Mariaek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1df9eb-af0d-41c6-adf7-f9cfbc7549b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_A_Magyar_Nemzeet_cafoljak_Schmidt_Mariaek","timestamp":"2019. június. 26. 12:31","title":"A Magyar Nemzetet cáfolják Schmidt Máriáék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf9361b-0bfb-460b-9091-78af0e99ced8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utánfutóval előírt lassabb tempót nagyon sokan nem tartják be. ","shortLead":"Az utánfutóval előírt lassabb tempót nagyon sokan nem tartják be. ","id":"20190626_vontatas_utanfuto_potkocsi_birsag_traffipax","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bf9361b-0bfb-460b-9091-78af0e99ced8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7571dc02-8a9b-4e37-aa2c-95a64480033c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_vontatas_utanfuto_potkocsi_birsag_traffipax","timestamp":"2019. június. 26. 09:25","title":"80 helyett 130 km/h-val: utánfutóval is vannak traffipaxrekorderek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa83f574-dab2-44f8-9eb3-d7ae8c745cff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem igazán világos, miért nem törölte le a felvételt az oklahomai nő, de legalább nagyon kedvesen megmutatta a rendőröknek, amint felgyújtja a szomszédja házát.","shortLead":"Nem igazán világos, miért nem törölte le a felvételt az oklahomai nő, de legalább nagyon kedvesen megmutatta...","id":"20190626_A_sajat_hazanak_biztonsagi_kameraja_buktatott_le_egy_gyujtogatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa83f574-dab2-44f8-9eb3-d7ae8c745cff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a624207-dc17-45d5-baf9-bda4b1eebea9","keywords":null,"link":"/elet/20190626_A_sajat_hazanak_biztonsagi_kameraja_buktatott_le_egy_gyujtogatot","timestamp":"2019. június. 26. 12:51","title":"A saját házának biztonsági kamerája buktatott le egy gyújtogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környékbeliek is segítenek a visszaállításban.","shortLead":"A környékbeliek is segítenek a visszaállításban.","id":"20190625_Nem_adja_fel_a_Ketfarku_visszaepitik_az_ejjel_lebontott_buszmegallot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b7e23bc-d5d9-494c-be12-e7ab22e21c74","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Nem_adja_fel_a_Ketfarku_visszaepitik_az_ejjel_lebontott_buszmegallot","timestamp":"2019. június. 25. 18:41","title":"Nem adja fel a Kétfarkú: visszaépítik az éjjel lebontott buszmegállót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96856d4b-6707-45e7-903d-8bf0534334b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A napokban tartja a müncheni cég a NextGen konferenciáját, amelyben a jövőjéről van leginkább szó, olyan autókkal, mint a Vision M Next, amely egy elektromos szuperautó lenne. Van itt azonban más is.","shortLead":"A napokban tartja a müncheni cég a NextGen konferenciáját, amelyben a jövőjéről van leginkább szó, olyan autókkal, mint...","id":"20190626_elektromos_bmw_5_os_sorozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96856d4b-6707-45e7-903d-8bf0534334b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9401d3a6-d28f-4d69-9c66-6ce1c549219f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_elektromos_bmw_5_os_sorozat","timestamp":"2019. június. 26. 10:17","title":"Ez az új 5-ös BMW egy kicsit más: 710 lóerős elektromos változatot tesztel a gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddb5e2dd-2f95-4982-8191-1b678f0bea3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kamatdöntő ülést tartott a Monetáris Tanács, itt a piaci reakció.","shortLead":"Kamatdöntő ülést tartott a Monetáris Tanács, itt a piaci reakció.","id":"20190625_Kilott_a_forint_miutan_az_MNB_megindokolta_miert_nem_lepett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddb5e2dd-2f95-4982-8191-1b678f0bea3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179eab6b-561d-40e8-b3c4-8fa0b86c4ef7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_Kilott_a_forint_miutan_az_MNB_megindokolta_miert_nem_lepett","timestamp":"2019. június. 25. 15:26","title":"Kilőtt a forint, miután az MNB megindokolta, miért nem lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]