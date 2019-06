Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fahidi Éva holokauszttúlélő osztotta meg megrázó videóját Facebookon, amelyben az Auschwitz-Birkenauba tartó transzport 3 napjára emlékezik. ","shortLead":"Fahidi Éva holokauszttúlélő osztotta meg megrázó videóját Facebookon, amelyben az Auschwitz-Birkenauba tartó transzport...","id":"20190627_Szomoru_evfordulo_75_eve_ezen_a_napon_indult_el_a_vonat_Debrecenbol_Auschwitzba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63f2470d-2a57-4329-8a18-875ce2d73552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4132e8-1ddf-4f26-bb00-78ff54a3a682","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Szomoru_evfordulo_75_eve_ezen_a_napon_indult_el_a_vonat_Debrecenbol_Auschwitzba","timestamp":"2019. június. 27. 15:18","title":"\"A csecsemők hamar kiszáradtak\" – 75 éve ezen a napon indult el a vonat Debrecenből Auschwitzba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190628_Tippjatek_410_mikori_ez_a_HVGcimlap_kiallitas_szavazas_HVG40","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd1c319-799b-4898-ae0a-13e2ae3cefd4","keywords":null,"link":"/kultura/20190628_Tippjatek_410_mikori_ez_a_HVGcimlap_kiallitas_szavazas_HVG40","timestamp":"2019. június. 28. 10:15","title":"Tippjáték 4/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíciónak és Gyurcsány Ferencnek megjött az étvágya az EP-választás után, de koppantak. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A Demokratikus Koalíciónak és Gyurcsány Ferencnek megjött az étvágya az EP-választás után, de koppantak. Ez a Fülke...","id":"20190629_Fulke_Karacsonynak_most_az_ellenzek_elere_kell_allnia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2485a72-f9ce-4e11-b5f7-85c1c234671e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1937dc74-1a2b-4554-874c-e3fe55253df5","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Fulke_Karacsonynak_most_az_ellenzek_elere_kell_allnia","timestamp":"2019. június. 29. 12:30","title":"Fülke: Karácsonynak most az ellenzék élére kell állnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a787668-ac86-4eee-9fb2-23ee6ea79fb8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy könyvszerűen lapozgatható telefon dizájnjára vonatkozó tervet védetett le nemrég a Google egy csak most felfedezett szabadalom szerint. ","shortLead":"Egy könyvszerűen lapozgatható telefon dizájnjára vonatkozó tervet védetett le nemrég a Google egy csak most felfedezett...","id":"20190628_google_szabadalom_telefon_negy_kijelzo_osszehajthato_mobil","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a787668-ac86-4eee-9fb2-23ee6ea79fb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1615785-9565-4b76-8ca5-a985f0bde0dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_google_szabadalom_telefon_negy_kijelzo_osszehajthato_mobil","timestamp":"2019. június. 28. 12:33","title":"Érdekes telefont eszelt ki a Google: hajtogatható, és 4 kijelzője van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje lesz az Európai Bizottság következő elnöke - erről állapodtak meg a Die Welt című német konzervatív lap értesülése szerint az EU Oszakában, a G20-csúcstalálkozón tartózkodó állam-, illetve kormányfői helyi idő szerint péntek délután.","shortLead":"Nem Manfred Weber, az Európai Néppárt csúcsjelöltje lesz az Európai Bizottság következő elnöke - erről állapodtak meg...","id":"20190629_Eldolt_nem_Weber_lesz_az_Europai_Bizottsag_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e6fcff6-26c4-4056-9010-17ccea10cbfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"082f72e7-a3a2-4803-8e8c-6fd27570eb4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Eldolt_nem_Weber_lesz_az_Europai_Bizottsag_elnoke","timestamp":"2019. június. 29. 08:48","title":"Eldőlt, nem Weber lesz az Európai Bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy éppen újraválasztott és egy újraválasztásra készülő vezető találkozik Oszakában.","shortLead":"Egy éppen újraválasztott és egy újraválasztásra készülő vezető találkozik Oszakában.","id":"20190628_Ugy_alkudoznak_mint_a_piacon_Trump_magara_haragitotta_Indiat_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0444baf1-7d6c-4b48-851c-ed5e5ef3c0a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Ugy_alkudoznak_mint_a_piacon_Trump_magara_haragitotta_Indiat_is","timestamp":"2019. június. 28. 18:08","title":"Úgy alkudoznak, mint a piacon: Trump magára haragította Indiát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd1e6182-e841-41c7-83ea-3a925771f996","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egész nemzedékek nem sajátították el az orosz nyelvet nyolc év alatt sem. Mi értelme volt így a kötelező orosztanulásnak?","shortLead":"Egész nemzedékek nem sajátították el az orosz nyelvet nyolc év alatt sem. Mi értelme volt így a kötelező...","id":"20190627_Fiataljaink_szazezreiben_lobog_a_vagy_hogy_oroszul_tanulhassanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd1e6182-e841-41c7-83ea-3a925771f996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623223cf-7027-4f41-b2f3-57fb89d86ed0","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Fiataljaink_szazezreiben_lobog_a_vagy_hogy_oroszul_tanulhassanak","timestamp":"2019. június. 27. 15:41","title":"„Fiataljaink százezreiben lobog a vágy, hogy oroszul tanulhassanak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebf13cb-152a-4057-ade2-1a23eaa97f0f","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190629_Marabu_FekNyuz_Felelosseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ebf13cb-152a-4057-ade2-1a23eaa97f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06a95e8-c5b4-4de5-8ed9-56859fa18553","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Marabu_FekNyuz_Felelosseg","timestamp":"2019. június. 29. 11:05","title":"Marabu FékNyúz: Felelősség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]