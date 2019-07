Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"834d68cd-cda0-47b2-8160-2b53b6450f17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fémdetektorral sikerült beazonosítani annak az eljegyzési gyűrűnek a helyét, amely csaknem egy éven keresztül hevert érintetlenül a hóban, miután egy fiatal házaspár elvesztette azt.","shortLead":"Fémdetektorral sikerült beazonosítani annak az eljegyzési gyűrűnek a helyét, amely csaknem egy éven keresztül hevert...","id":"20190703_karikagyuru_ho_kanada_femdetektor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=834d68cd-cda0-47b2-8160-2b53b6450f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87efb247-bb7a-4857-8b6d-d11b7eb48d4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_karikagyuru_ho_kanada_femdetektor","timestamp":"2019. július. 03. 10:33","title":"8 hónapig hevert a hóban az elvesztett karikagyűrű, de a modern technikának hála visszakerült a tulajdonosához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0e574e-2905-419c-9d29-818b6970cdb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint kétszáz ember lett rosszul. ","shortLead":"Több mint kétszáz ember lett rosszul. ","id":"20190703_Tomeges_etelmergezes_a_Fulopszigeteki_diktator_ozvegyenek_partijan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e0e574e-2905-419c-9d29-818b6970cdb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"842bf33d-5325-40e2-8b56-306c4e44cd9d","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Tomeges_etelmergezes_a_Fulopszigeteki_diktator_ozvegyenek_partijan","timestamp":"2019. július. 03. 17:46","title":"Tömeges ételmérgezés a Fülöp-szigeteki diktátor özvegyének partiján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ursula von der Leyen német védelmi minisztert javasolták az Európai Unió állam- és kormányfői Jean-Claude Juncker utódjának. Most először az EU két legbefolyásosabb pozícióját két nő töltheti be. A huszonnyolcak a földrajzi, a politikai egyensúlyt is igyekeztek tiszteletben tartani, kelet-közép-európai mégsem került a négy legfontosabb pozícióba. Egyelőre.","shortLead":"Ursula von der Leyen német védelmi minisztert javasolták az Európai Unió állam- és kormányfői Jean-Claude Juncker...","id":"20190702_Megvan_az_Europai_Bizottsag_uj_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a852ea8-61d8-4d21-a5e5-3d6a7ad8aa5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"593aba18-760a-40fd-87f8-c78b6d40eb09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Megvan_az_Europai_Bizottsag_uj_elnoke","timestamp":"2019. július. 02. 19:04","title":"A német Ursula von der Leyent jelölik az Európai Bizottság új elnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3bb94c-1a0a-42be-a8a9-97dd02655259","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A turisták először a tengerbe vetették magukat a magasba lövellt tüzes rögök elől. ","shortLead":"A turisták először a tengerbe vetették magukat a magasba lövellt tüzes rögök elől. ","id":"20190703_Kitort_a_Stromboli_evakualjak_a_turistakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3bb94c-1a0a-42be-a8a9-97dd02655259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d77e6a31-dc66-49ea-913b-d397ee480132","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Kitort_a_Stromboli_evakualjak_a_turistakat","timestamp":"2019. július. 03. 18:24","title":"Kitört a Stromboli, evakuálják a turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő egy hónappal azután, hogy tiltólistára tette a Huaweit az Egyesült Államok, jelentősen felpuhították a korábban hozott korlátozást. A Huawei-alapító Zsen Cseng-fej most válaszolt a döntésre.","shortLead":"Bő egy hónappal azután, hogy tiltólistára tette a Huaweit az Egyesült Államok, jelentősen felpuhították a korábban...","id":"20190704_huawei_bojkott_egyesult_allamok_kina_donald_trump_zsen_cseng_fej","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b05907c-f00d-4cef-a4ef-18dbdadf9bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bf7371-68a3-4167-b76e-b8ef5193fc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190704_huawei_bojkott_egyesult_allamok_kina_donald_trump_zsen_cseng_fej","timestamp":"2019. július. 04. 12:03","title":"Huawei-embargó: Reagált az alapító a felpuhított amerikai szankciókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86c44018-68ff-42d8-bbc6-74e2c29b7219","c_author":"Keresztes Imre","category":"hetilap","description":"Rekordokat döntő, a nyár elején szokatlan kánikula perzseli Európát. A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet felgyorsít, hogy a jég rohamosan olvad a világ „három pólusán”.","shortLead":"Rekordokat döntő, a nyár elején szokatlan kánikula perzseli Európát. A hőhullámok oka a klímaváltozás, amelyet...","id":"201927__hohullam_europaban__klimavaltozas__olvado_jeg__baljos_arnytalansag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86c44018-68ff-42d8-bbc6-74e2c29b7219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb35b41-25e3-4e44-9c2b-63ee319bf95e","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.27/201927__hohullam_europaban__klimavaltozas__olvado_jeg__baljos_arnytalansag","timestamp":"2019. július. 03. 00:00","title":"Baljós árnytalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A város polgármestere nem tesz eleget az őt elmarasztaló jogerős bírósági ítéletnek - mondta a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátóközpont Hódmezővásárhely-Makó főigazgatója csütörtökön.","shortLead":"A város polgármestere nem tesz eleget az őt elmarasztaló jogerős bírósági ítéletnek - mondta a Csongrád Megyei...","id":"20190704_MarkiZay_meg_nem_fizette_ki_a_hodmezovasarhelyi_korhaznak_a_nyolcszazezres_serelemdijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c424fed-991e-493c-9d1f-1402bd796f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"556b959e-5180-4b8b-ae8e-56414ce7b3df","keywords":null,"link":"/itthon/20190704_MarkiZay_meg_nem_fizette_ki_a_hodmezovasarhelyi_korhaznak_a_nyolcszazezres_serelemdijat","timestamp":"2019. július. 04. 13:48","title":"Márki-Zay még nem fizette ki a hódmezővásárhelyi kórháznak a nyolcszázezres sérelemdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Nyugat-Balkán államai attól tartanak, sohasem lesznek az EU tagjai: az unióba való belépéshez legközelebb került Szerbiában és Montenegróban komoly pofonként értékelik azt, hogy Emmanuel Macron francia államfő közölte, a bővítésre csak az EU reformja után kerülhet sor.","shortLead":"A Nyugat-Balkán államai attól tartanak, sohasem lesznek az EU tagjai: az unióba való belépéshez legközelebb került...","id":"20190704_Macron_pofonja_a_NyugatBalkannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"672c9b6c-faca-4018-a38c-5da1bd4c8420","keywords":null,"link":"/vilag/20190704_Macron_pofonja_a_NyugatBalkannak","timestamp":"2019. július. 04. 12:04","title":"Macron pofonja a Nyugat-Balkánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]