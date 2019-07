Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint ott is zajlanak már a tárgyalások, ahol még nem született erről döntés.","shortLead":"A Népszava szerint ott is zajlanak már a tárgyalások, ahol még nem született erről döntés.","id":"20190702_Korvonalazodik_az_ellenzeki_osszefogas_videken_mar_16_helyen_allitottak_kozos_jeloltet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a59fe017-94cc-42cd-9616-a977d1ebd9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f959308-29d3-4b6c-9ef7-8059be6324df","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Korvonalazodik_az_ellenzeki_osszefogas_videken_mar_16_helyen_allitottak_kozos_jeloltet","timestamp":"2019. július. 02. 08:09","title":"Körvonalazódik az ellenzéki összefogás vidéken, már 16 helyen állítottak közös jelöltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa-szerte extrém meleg idő volt tapasztalható a napokban, ami újból megerősíti a korábbi előrejelzéseket: a változó klíma miatt aligha lesz már elviselhető nyarunk.","shortLead":"Európa-szerte extrém meleg idő volt tapasztalható a napokban, ami újból megerősíti a korábbi előrejelzéseket: a változó...","id":"201900701_hohullam_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hoseg_kanikula","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9baf1a73-bab0-4a06-8723-700808a99474","keywords":null,"link":"/tudomany/201900701_hohullam_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_hoseg_kanikula","timestamp":"2019. július. 01. 11:40","title":"Már most úgy érzi, megsül? Kezdjen hozzászokni, ennél csak melegebb nyarak jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f16b6c-555b-4af6-9a17-52f23854bee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármesteri hivatal szerint az út menti fák akadályozták a forgalmat. ","shortLead":"A polgármesteri hivatal szerint az út menti fák akadályozták a forgalmat. ","id":"20190702_Egeszseges_fasort_vagatott_ki_az_onkormanyzat_Miskolcon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f16b6c-555b-4af6-9a17-52f23854bee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a543bc6-b2aa-4b1d-bd3c-fce39191825a","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Egeszseges_fasort_vagatott_ki_az_onkormanyzat_Miskolcon","timestamp":"2019. július. 02. 10:04","title":"Egészséges fasort vágatott ki az önkormányzat Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b41b7fe-0507-4f73-92e9-5650777e1a02","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Országos kampánnyal célozza a Magyar Turisztikai ügynökség a 6-10 éves gyerekeket. A Kajla nevű kabalafiguráról elnevezett \"útlevelükkel\" ingyenesen vonatozhatnak, a kísérők kedvezményt kapnak.","shortLead":"Országos kampánnyal célozza a Magyar Turisztikai ügynökség a 6-10 éves gyerekeket. A Kajla nevű kabalafiguráról...","id":"20190630_A_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_rarepult_a_610_eves_gyerekekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b41b7fe-0507-4f73-92e9-5650777e1a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abfecb1-e027-4f94-809e-7cf4ae0ca22d","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_rarepult_a_610_eves_gyerekekre","timestamp":"2019. június. 30. 21:20","title":"A Magyar Turisztikai Ügynökség rárepült a 6-10 éves gyerekekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 9111 magyar zeneszerzőnek adott pénzt az Artisjus 2018 koncertjeiért.","shortLead":"Összesen 9111 magyar zeneszerzőnek adott pénzt az Artisjus 2018 koncertjeiért.","id":"20190701_714_millio_forintot_osztott_szet_az_Artisjus_a_zeneszerzok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac645ab5-6182-4219-957c-7a6148ccd057","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_714_millio_forintot_osztott_szet_az_Artisjus_a_zeneszerzok_kozott","timestamp":"2019. július. 01. 05:51","title":"714 millió forintot osztott szét az Artisjus a zeneszerzők között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő a hétvégén karambolozott, jól van, de szerinte intő jel volt ez a baleset, ezért úgy döntött, \"ideje egy kicsit leállni\".","shortLead":"A színésznő a hétvégén karambolozott, jól van, de szerinte intő jel volt ez a baleset, ezért úgy döntött, \"ideje...","id":"20190702_Hetekre_visszavonul_a_balesete_miatt_Oszvald_Marika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c7b9437-a755-4b93-ac58-4577583755f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9410722-6d78-4ff1-90f4-ad864cf0fb60","keywords":null,"link":"/kultura/20190702_Hetekre_visszavonul_a_balesete_miatt_Oszvald_Marika","timestamp":"2019. július. 02. 07:15","title":"Hetekre visszavonul a balesete miatt Oszvald Marika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eed7ef0-a4a2-47b4-95eb-7b75aed90677","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A környezetvédők szerint ez volt \"az eddigi legnagyobb és legsikeresebb óceántakarítás\" a térségben.","shortLead":"A környezetvédők szerint ez volt \"az eddigi legnagyobb és legsikeresebb óceántakarítás\" a térségben.","id":"20190701_Tobb_mint_40_tonna_muanyagot_halasztak_ki_a_Csendesoceanbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eed7ef0-a4a2-47b4-95eb-7b75aed90677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62083cfe-f17b-4daf-b0a9-03a13a98b9bb","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Tobb_mint_40_tonna_muanyagot_halasztak_ki_a_Csendesoceanbol","timestamp":"2019. július. 01. 22:01","title":"Több mint 40 tonna műanyagot halásztak ki a Csendes-óceánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégei.","shortLead":"Saját apja egykori újságjának magyarázta el Mészáros Beatrix, mire készülnek az Opushoz tartozó cégei.","id":"20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a45b54e-57d7-4b1c-ba87-56223fc3cf3e","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Nagy_terveket_szonek_a_Meszarosbirodalomban","timestamp":"2019. július. 01. 06:26","title":"Nagy terveket szőnek a Mészáros-birodalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]