Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80d926bd-aaba-4c84-b289-53d1875e786f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét összeállt a Samsung és a Dezeen, hogy versenyt hirdessen a kreatív vénával rendelkezőknek. Túl nagy megkötés nincs, a lényeg, hogy az ötlet illeszkedjen a gyártó okoseszközeihez.","shortLead":"Ismét összeállt a Samsung és a Dezeen, hogy versenyt hirdessen a kreatív vénával rendelkezőknek. Túl nagy megkötés...","id":"20190702_samsung_galaxy_dizajn_koncepcio_hatterkep_verseny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80d926bd-aaba-4c84-b289-53d1875e786f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365b4212-275f-4a26-9449-0f1409647267","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_samsung_galaxy_dizajn_koncepcio_hatterkep_verseny","timestamp":"2019. július. 02. 09:03","title":"Fizetni is hajlandó a Samsung, ha van egy jó ötlete – és nem is keveset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem kötelező a visszasajtolókat megépíteni, nem is nagyon teszik, pedig uniós forrásból is lehetne a beruházást finanszírozni.","shortLead":"Egyelőre nem kötelező a visszasajtolókat megépíteni, nem is nagyon teszik, pedig uniós forrásból is lehetne...","id":"20190703_termalviz_visszasajtolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92597035-14aa-4d34-941f-1efed813e840","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_termalviz_visszasajtolas","timestamp":"2019. július. 03. 05:55","title":"Olcsóbb lehet a termálvíz visszasajtolása, de a legtöbben inkább fizetik a bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előrejelzések szerint a sokévi átlag körüli maximumokra lehet számítani a következő napokban.","shortLead":"Az előrejelzések szerint a sokévi átlag körüli maximumokra lehet számítani a következő napokban.","id":"20190703_Veget_er_a_hoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56b02615-361b-47da-b3fe-01558f402af5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf510b8-2ba4-424b-af96-7ea5c1acd3e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Veget_er_a_hoseg","timestamp":"2019. július. 03. 06:15","title":"Véget ér a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta nem működik a klímaberendezés a Kútvölgyi kórházban, a hőség miatt operáció közben lett rosszul a napokban az egyik alkalmazott.","shortLead":"Évek óta nem működik a klímaberendezés a Kútvölgyi kórházban, a hőség miatt operáció közben lett rosszul a napokban...","id":"20190703_Nincs_klima_rosszul_lett_egy_mutos_a_Kutvolgyi_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5e9890d-1404-41fe-af76-e28befb400fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a92622-583d-4a58-8eb4-f8e458b3fca2","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Nincs_klima_rosszul_lett_egy_mutos_a_Kutvolgyi_korhazban","timestamp":"2019. július. 03. 10:43","title":"Akkora a hőség, hogy rosszul lett egy műtős a Kútvölgyi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9caecd9-e5b6-48b3-a6b6-fc92084efd98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Este tízig kaptak haladékot a frakciók, hogy megnevezzék jelöltjeiket az elnöki posztra. ","shortLead":"Este tízig kaptak haladékot a frakciók, hogy megnevezzék jelöltjeiket az elnöki posztra. ","id":"20190702_europai_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9caecd9-e5b6-48b3-a6b6-fc92084efd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54c745f-0d2b-4d6c-8c74-35a89a1e9237","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_europai_parlament","timestamp":"2019. július. 02. 11:31","title":"Nem maradt el a botrány az Európai Parlament alakuló ülésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4411496-2d7f-43ab-9085-709796b76081","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lee Iacocca 94 éves korában, Parkinson-kórban hunyt el. Ő volt az, aki az 1980-as években megmentette a csődtől a Chrysler autógyárat, és az amerikai gazdaság sztárjává vált. ","shortLead":"Lee Iacocca 94 éves korában, Parkinson-kórban hunyt el. Ő volt az, aki az 1980-as években megmentette a csődtől...","id":"20190703_lee_iacocca_amerikai_autoipar_ford_chrysler","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4411496-2d7f-43ab-9085-709796b76081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d12e446-8717-41aa-a0b8-a17c39b2d87f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_lee_iacocca_amerikai_autoipar_ford_chrysler","timestamp":"2019. július. 03. 08:32","title":"Meghalt az amerikai autóipar legendás menedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c003c89f-23c9-49e4-b106-d3ea332371ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszerről készült legtöbb képen csak a Nap és a körülötte keringő bolygók láthatók, pedig bőven van még égitest, amit ábrázolni lehet. Egy kutató most megtette, mutatjuk az eredményt.","shortLead":"A Naprendszerről készült legtöbb képen csak a Nap és a körülötte keringő bolygók láthatók, pedig bőven van még égitest...","id":"20190703_naprendszer_terkep_bolygok_egitest_eleanor_lutz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c003c89f-23c9-49e4-b106-d3ea332371ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f367ebf-122e-4039-94bf-8f27a31b33bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_naprendszer_terkep_bolygok_egitest_eleanor_lutz","timestamp":"2019. július. 03. 08:03","title":"Elkészült a Naprendszer eddigi legrészletesebb térképe, 18 000 égitest van rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51817d72-9f9b-442a-96e3-a8dc547e73bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy, az Apple legendás formatervezőjét parodizáló Twitter-csatorna elképzelte, mit lett volna, ha a brit szakember kimarad a MacBook munkálataiból. ","shortLead":"Egy, az Apple legendás formatervezőjét parodizáló Twitter-csatorna elképzelte, mit lett volna, ha a brit szakember...","id":"20190701_jony_ive_apple_macbook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51817d72-9f9b-442a-96e3-a8dc547e73bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd1b165e-5945-495e-8aa6-112736d2ad2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_jony_ive_apple_macbook","timestamp":"2019. július. 01. 18:03","title":"Mi lett volna, ha nem Jony Ive tervezi az Apple laptopjait? Lehet, hogy épp ez – kép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]