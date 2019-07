Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A YouTube-os terhességbejelentés után most Instagramon szólt a humorista, hogy túl van a szülésen.","shortLead":"A YouTube-os terhességbejelentés után most Instagramon szólt a humorista, hogy túl van a szülésen.","id":"20190709_Rasko_Eszternek_gyereke_szuletett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1a9a75f-2c62-4cb1-9403-03b9fa6a9b37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"200a5455-2682-4937-8244-5c120d334754","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Rasko_Eszternek_gyereke_szuletett","timestamp":"2019. július. 09. 12:50","title":"Megszületett Ráskó Eszter gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5978e8-667c-489f-b9ad-1904b7c62dbf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az idegek áthuzalozásával ausztrál sebészeknek sikerült helyreállítaniuk lebénult betegeknél a kar és kéz mozgatásának képességét, lehetővé téve, hogy önállóan tudjanak enni és eszközöket használni. A teljességgel normális működést még nem sikerült helyreállítani, de az orvosok szerint az úttörő műtét megváltoztatja a páciensek életét.","shortLead":"Az idegek áthuzalozásával ausztrál sebészeknek sikerült helyreállítaniuk lebénult betegeknél a kar és kéz mozgatásának...","id":"20190708_benult_kar_kez_idegek_athuzalozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e5978e8-667c-489f-b9ad-1904b7c62dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6467666d-724f-4bf5-87f8-08b3052dd026","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_benult_kar_kez_idegek_athuzalozasa","timestamp":"2019. július. 08. 12:03","title":"Sikerült az áttörés: visszafordítható a kar és a kéz bénultsága az idegek áthuzalozásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKK korábban Újbudával egyetértésben három új, a XI. kerületben élőket segítő buszjárat indításáról döntött az 1-es villamos meghosszabbítása mellett, de ezeket végül nem valósította meg, írja a Közlekedő Tömeg civil szervezet. Garancsi giga-ingatlanberuházása, a BudaPart is rosszul járt a Kopaszigáton.\r

\r

","shortLead":"A BKK korábban Újbudával egyetértésben három új, a XI. kerületben élőket segítő buszjárat indításáról döntött az 1-es...","id":"20190709_Kozlekedo_Tomeg_A_BKK_elsikkasztott_harom_uj_buszjaratot_amit_korabban_az_1es_villamos_meghosszabbitasaval_egyutt_beigert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2b63c6-d4aa-473d-939b-52d4c08696b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Kozlekedo_Tomeg_A_BKK_elsikkasztott_harom_uj_buszjaratot_amit_korabban_az_1es_villamos_meghosszabbitasaval_egyutt_beigert","timestamp":"2019. július. 09. 17:48","title":"Közlekedő Tömeg: A BKK elsikkasztott három új buszjáratot, amit korábban az 1-es villamos meghosszabbításával együtt beígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo után a Huawei is azon mesterkedik, hogyan tüntethetné el a mobil tetejéről az érzékelőket, hogy azt a helyet is képernyő uralja. ","shortLead":"Az Oppo után a Huawei is azon mesterkedik, hogyan tüntethetné el a mobil tetejéről az érzékelőket, hogy azt a helyet is...","id":"20190709_huawei_oppo_kijelzo_alatti_kamera_rejtett_szelfikamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=470d217f-cfc5-4285-9810-9b1b46e9b1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af21bf4-3fc4-4c31-a651-80f98d16c2f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_huawei_oppo_kijelzo_alatti_kamera_rejtett_szelfikamera","timestamp":"2019. július. 09. 14:03","title":"A Huawei is a kijelző alá tenné a kamerát, de kicsit máshogy, mint mások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A JPMorgan elemzői szerint az Apple szeretné növelni az eladásokat 2020-ban, ezért több új modellt is piacra dobnának.","shortLead":"A JPMorgan elemzői szerint az Apple szeretné növelni az eladásokat 2020-ban, ezért több új modellt is piacra dobnának.","id":"20190709_apple_iphone_5g_olcso_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4ad8ed1-2b24-4e9d-a813-743cdb9b5420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d7e125-425d-4d93-ad2d-2cf9111377dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_apple_iphone_5g_olcso_iphone","timestamp":"2019. július. 09. 19:03","title":"Begyújthatja a rakétákat az Apple, négy új iPhone jöhet 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b4a9f2-5461-4c73-b128-52dbc56c40be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Updates for Samsung az Android egyik legnagyobb gyengeségét kihasználva igyekezett sokakat megtéveszteni. Frissítéseket egyáltalán nem tett lehetővé, a pénzt viszont vitte, ha valaki bedőlt neki.","shortLead":"Az Updates for Samsung az Android egyik legnagyobb gyengeségét kihasználva igyekezett sokakat megtéveszteni...","id":"20190709_google_play_store_updates_for_samsung_androidos_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4b4a9f2-5461-4c73-b128-52dbc56c40be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105386ba-d456-4aca-96c3-84faab5fab87","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_google_play_store_updates_for_samsung_androidos_alkalmazas","timestamp":"2019. július. 09. 08:33","title":"Lekerült a Play Store-ból az alkalmazás, ami a samsungosok pénzére hajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél, helyenként egy-egy eső, és maximum 29 fok – ez lesz ma. ","shortLead":"Szél, helyenként egy-egy eső, és maximum 29 fok – ez lesz ma. ","id":"20190708_Ma_elvileg_30_fok_alatt_marad_a_homerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5846bda0-05a0-4b03-8e28-7c35b6ab7143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77058d62-fe3c-4600-a8a1-78f6d17f2a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Ma_elvileg_30_fok_alatt_marad_a_homerseklet","timestamp":"2019. július. 08. 05:16","title":"Ma elvileg 30 fok alatt marad a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Steve Wozniak már tavaly törölte a Facebook-fiókját, most pedig ugyanerre buzdít másokat is. Az Apple társalapítója szerint a közösségi oldal(ak) használata nem biztonságos.","shortLead":"Steve Wozniak már tavaly törölte a Facebook-fiókját, most pedig ugyanerre buzdít másokat is. Az Apple társalapítója...","id":"20190708_steve_wozniak_apple_tarsalapito_facebook_fiok_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af39976c-4fd5-4eb9-bee1-c9fe9570125a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1887070-83ca-4104-bcb0-ec6f74951f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_steve_wozniak_apple_tarsalapito_facebook_fiok_torlese","timestamp":"2019. július. 08. 18:33","title":"Már az Apple társalapítója is a Facebook ellen kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]