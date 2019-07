Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","shortLead":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","id":"20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2573ba90-e6a9-405c-8083-1a9901844d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","timestamp":"2019. július. 15. 10:24","title":"Portikot is megvádolnák a Fenyő-gyilkossággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed40c4d-5913-42d5-bfad-78d566b58d0a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közép-európai Egyetem Magánegyetem néven osztrák magánegyetemként akkreditálták a Magyarországról elüldözött CEU-t, jelentette be az intézmény.","shortLead":"Közép-európai Egyetem Magánegyetem néven osztrák magánegyetemként akkreditálták a Magyarországról elüldözött CEU-t...","id":"20190713_Akkreditaltak_a_CEUt_Becsben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ed40c4d-5913-42d5-bfad-78d566b58d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d5331b-7935-413b-b2b6-18e57c28316d","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Akkreditaltak_a_CEUt_Becsben","timestamp":"2019. július. 13. 15:10","title":"Akkreditálták a CEU-t Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Különös barátság alakult ki két búvár, Jake Wilton és Monthy Hall, valamint egy óriásrája között: Az utóbbi a mélytengeri búvárok segítségét kérte, hogy szedjék ki a szeme alá beakadt horgot.","shortLead":"Különös barátság alakult ki két búvár, Jake Wilton és Monthy Hall, valamint egy óriásrája között: Az utóbbi...","id":"20190714_Videon_ahogy_az_oriasraja_a_buvaroktol_ker_segitseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f2b4dfc-438d-4cd7-b59c-812b3f7170c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb677259-ea18-42f5-9f6a-fb2ed5f430fa","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Videon_ahogy_az_oriasraja_a_buvaroktol_ker_segitseget","timestamp":"2019. július. 14. 13:03","title":"Videón, ahogy az óriásrája a búvároktól kér segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b97d87-8daf-474d-9845-2ad30850e9d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészen döbbenetes képsorok játszódtak le néhány búvár előtt az Indiai-óceánon. Egy óriásrája úszott közéjük, hogy segítséget kérjen tőlük.","shortLead":"Egészen döbbenetes képsorok játszódtak le néhány búvár előtt az Indiai-óceánon. Egy óriásrája úszott közéjük...","id":"20190715_oriasraja_allatvilag_buvar_ningaloo_zatony_indiai_ocean","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4b97d87-8daf-474d-9845-2ad30850e9d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159cd50d-39bc-4eda-b730-c1146c549f65","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_oriasraja_allatvilag_buvar_ningaloo_zatony_indiai_ocean","timestamp":"2019. július. 15. 00:03","title":"Hihetetlen videó: az állatvilág is azt várja, hogy az ember megóvja a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korábban a szovjet időkből származó műholdak ellen emelt szót. ","shortLead":"Korábban a szovjet időkből származó műholdak ellen emelt szót. ","id":"20190715_Hazaarulas_vadjaval_vettek_orizetbe_egy_tudos_Oroszorzsagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dd8d92-5fab-4633-96c6-6bc18fdbccf3","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Hazaarulas_vadjaval_vettek_orizetbe_egy_tudos_Oroszorzsagban","timestamp":"2019. július. 15. 13:41","title":"Hazaárulás vádjával vettek őrizetbe egy tudóst Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97858b45-7d62-4c56-9c57-301ddadaccd7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Az FC Porto világ- és Európa-bajnok spanyol labdarúgókapusa a szívinfarktusa miatt a következő idényben biztosan nem játszik, de a szakmai stábban számítanak a munkájára.","shortLead":"Az FC Porto világ- és Európa-bajnok spanyol labdarúgókapusa a szívinfarktusa miatt a következő idényben biztosan nem...","id":"20190715_iker_casillas_porto_kapus_szivroham_szakmai_stab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97858b45-7d62-4c56-9c57-301ddadaccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc644ed-bd7d-44ec-943e-efb8bd203090","keywords":null,"link":"/sport/20190715_iker_casillas_porto_kapus_szivroham_szakmai_stab","timestamp":"2019. július. 15. 14:31","title":"Új feladatot találtak Iker Casillasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c07095d-5ce7-4c21-aa97-219853d514db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mintegy ezeréves, fából épített várfalmaradványokat találtak cseh régészek a dél-morvaországi Břeclav városában álló kastély alatti ásatások közben.","shortLead":"Mintegy ezeréves, fából épített várfalmaradványokat találtak cseh régészek a dél-morvaországi Břeclav városában álló...","id":"20190714_csehorszag_ezer_eves_varfalak_breclavi_kastely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c07095d-5ce7-4c21-aa97-219853d514db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b24149c-8bf7-418b-b8ac-a4a8fe029047","keywords":null,"link":"/tudomany/20190714_csehorszag_ezer_eves_varfalak_breclavi_kastely","timestamp":"2019. július. 14. 14:03","title":"Ritka és értékes lelet: 1000 éves, fából készült várfalakat találtak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a41a8b25-6ba6-49b8-888f-490521f74158","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hetek óta elérhetetlen az egyik legnagyobb magyar őssejtbank, a szülők aggódnak","shortLead":"Hetek óta elérhetetlen az egyik legnagyobb magyar őssejtbank, a szülők aggódnak","id":"20190713_Ossejtbankal_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a41a8b25-6ba6-49b8-888f-490521f74158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1dc849-2262-44df-9444-16c09d3829cd","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Ossejtbankal_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. július. 13. 19:40","title":"Őssejtbankál nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]