Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0d319e4-13f4-4d90-b140-db522ba1d5ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig tervezték a Csandrajáan-2 missziót, amivel India lehet az első, aki a Hold déli pólusához megy.","shortLead":"Sokáig tervezték a Csandrajáan-2 missziót, amivel India lehet az első, aki a Hold déli pólusához megy.","id":"20190722_india_urkutatasi_hivatal_csandrajaan_2_hold_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0d319e4-13f4-4d90-b140-db522ba1d5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75db83f-7892-43e4-b1e3-c0515d8595bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_india_urkutatasi_hivatal_csandrajaan_2_hold_kutatas","timestamp":"2019. július. 22. 12:03","title":"Sikerült: Elindult a Holdra India, a déli pólushoz visznek egy kutatójárművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","shortLead":"Ha lehet, ne most induljon haza a Balatonról Budapestre. ","id":"20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9d60c9-51a5-473c-9d55-daf3d62cb320","keywords":null,"link":"/cegauto/20190721_Negy_auto_utkozott_oriasi_a_dugo_az_M7esen_a_fovaros_fele","timestamp":"2019. július. 21. 14:59","title":"Négy autó ütközött, óriási a dugó az M7-esen a főváros felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csütörtökön tetőzik a kánikula a kontinens nyugati részén.","shortLead":"Csütörtökön tetőzik a kánikula a kontinens nyugati részén.","id":"20190722_hohullam_hoseg_nyugat_europa_meleg_kanikula_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a301e014-d8e6-4baf-a92b-9643dd12ef9c","keywords":null,"link":"/elet/20190722_hohullam_hoseg_nyugat_europa_meleg_kanikula_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. július. 22. 13:43","title":"Pokoli meleg lesz Nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ea17e4-4c5f-4cd6-b741-581ed814b0fb","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egyetlen tussal kapott ki a magyar férfi kardvívó-válogatott Dél-Korea csapatától, ennyivel maradt le az aranyéremről a budapesti világbajnokságon, ám Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád és Decsi Tamás így is nagyot lépett az olimpiai kvalifikáció felé. ","shortLead":"Egyetlen tussal kapott ki a magyar férfi kardvívó-válogatott Dél-Korea csapatától, ennyivel maradt le az aranyéremről...","id":"20190722_szilagyi_aron_vivas_kardcsapat_ezusterem_vivo_vb_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72ea17e4-4c5f-4cd6-b741-581ed814b0fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74403d78-5a85-4a3f-b902-0f2036211b3d","keywords":null,"link":"/sport/20190722_szilagyi_aron_vivas_kardcsapat_ezusterem_vivo_vb_budapest","timestamp":"2019. július. 22. 15:30","title":"Szilágyi Áron: A csapatsiker gyógyír az egyéni kudarcra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fény-és félsorompó teljesen jól működött az átjáróban, mégis megtörtént a baleset. ","shortLead":"A fény-és félsorompó teljesen jól működött az átjáróban, mégis megtörtént a baleset. ","id":"20190721_Halalra_gazolt_a_tehervonat_egy_ferfit_Berettyoujfaluban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2d0afb-c2cc-481b-a1ed-b19187e00936","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Halalra_gazolt_a_tehervonat_egy_ferfit_Berettyoujfaluban","timestamp":"2019. július. 21. 14:22","title":"Halálra gázolt a tehervonat egy férfit Berettyóújfaluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kalocsán egy 27 éves nőnek ruhákra fájt a foga, de lebukott, így majdnem harapásig fajult a történet.\r

\r

","shortLead":"Kalocsán egy 27 éves nőnek ruhákra fájt a foga, de lebukott, így majdnem harapásig fajult a történet.\r

\r

","id":"20190720_Ruhakat_akart_lopni_harapni_probalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d301925d-7705-4cab-97da-b7d0bec12e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Ruhakat_akart_lopni_harapni_probalt","timestamp":"2019. július. 20. 18:58","title":"Ruhákat akart lopni, harapni próbált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a88507-3959-44ef-8b3e-d4a5032917b2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen öten sérültek meg egy balesetben Szombathelynél.","shortLead":"Összesen öten sérültek meg egy balesetben Szombathelynél.","id":"20190722_Elaludt_a_sofor_a_Skodaban_frontalis_utkozes_lett_belole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a88507-3959-44ef-8b3e-d4a5032917b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac958120-e890-45f4-970b-ec6f57be31f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190722_Elaludt_a_sofor_a_Skodaban_frontalis_utkozes_lett_belole","timestamp":"2019. július. 22. 08:53","title":"Elaludt a sofőr a Skodában, frontális ütközés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásbeli kérdésben érdeklődött Vadai Ágnes. ","shortLead":"Írásbeli kérdésben érdeklődött Vadai Ágnes. ","id":"20190722_Megmagyarazta_a_kormany_miert_koccintott_Orban_Viktor_Simonka_Gyorggyel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb57098d-684f-48c5-81d6-1bf8fd467a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf2a0c8-60f2-4ee8-8108-362facb02c64","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Megmagyarazta_a_kormany_miert_koccintott_Orban_Viktor_Simonka_Gyorggyel","timestamp":"2019. július. 22. 14:38","title":"Megmagyarázta a kormány, miért koccintott Orbán Viktor Simonka Györggyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]