Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Holnapután kisorsolják a BL és az EL utolsó selejtezőinek párosításait, de már most szűkebb csoportokra bontották a mezőnyt, hogy egyszerűbb legyen a sorsolás.","shortLead":"Holnapután kisorsolják a BL és az EL utolsó selejtezőinek párosításait, de már most szűkebb csoportokra bontották...","id":"20190803_Megvan_kik_lehetnek_a_Ferencvaros_ellenfelei_ha_tovabbjutnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43bb9f4f-9662-49e0-a0b0-c886d9337c50","keywords":null,"link":"/sport/20190803_Megvan_kik_lehetnek_a_Ferencvaros_ellenfelei_ha_tovabbjutnak","timestamp":"2019. augusztus. 03. 11:35","title":"Megvan, kik lehetnek a Ferencváros ellenfelei, ha továbbjutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Moszkva nem nyújtott megfelelő biztosítékot arra, hogy nem sérti meg a vegyi fegyverek tilalmával kapcsolatos nemzetközi szabályokat. ","shortLead":"Moszkva nem nyújtott megfelelő biztosítékot arra, hogy nem sérti meg a vegyi fegyverek tilalmával kapcsolatos...","id":"20190802_Amerika_szankciokkal_bunteti_Oroszorszagot_mert_nem_mond_le_az_idegmeregrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7242d8-66dd-48a3-ae98-d8b34ca67a8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_Amerika_szankciokkal_bunteti_Oroszorszagot_mert_nem_mond_le_az_idegmeregrol","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:34","title":"Amerika szankciókkal bünteti Oroszországot, mert nem mond le az idegméregről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034ab07d-0402-49ca-9ad3-aae48c984dfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Főként vidéken van nagy hiány óvodapedagógusokból. ","shortLead":"Főként vidéken van nagy hiány óvodapedagógusokból. ","id":"20190803_Orszagszerte_tobb_mint_800_ovono_hianyzik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=034ab07d-0402-49ca-9ad3-aae48c984dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e7b0cc-8254-4c1e-8675-45ec9c5dfce1","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Orszagszerte_tobb_mint_800_ovono_hianyzik","timestamp":"2019. augusztus. 03. 13:25","title":"Országszerte több mint 800 óvónő hiányzik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"… abban a kettős politikai öngyilkosságban, amit az Európai Unió két, látszólag nagyon különböző tagállama, Nagy-Britannia és Magyarország elkövetni készül (míg az egyik a kilépésen, a másik a 7. cikkellyel járó elszigetelődésen ügyködik). Azért írom, hogy látszólag, mert a száraz tények szintjén kevés ennél különbözőbb két ország található a kontinensen. ","shortLead":"… abban a kettős politikai öngyilkosságban, amit az Európai Unió két, látszólag nagyon különböző tagállama...","id":"201931_van_valami_furcsa_es_megmagyarazhatatlan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a609529-f82a-4059-a1fa-8635e3a787a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ed32fb-9a4a-4715-a180-b21eb2051a16","keywords":null,"link":"/itthon/201931_van_valami_furcsa_es_megmagyarazhatatlan","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:00","title":"Kocsis Györgyi: Van valami furcsa és megmagyarázhatatlan...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5816e207-55a2-4f9e-85f7-bd992147577f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új fegyverzetkorlátozási egyezménynek magában kell foglalnia Kínát is - fejtette ki Donald Trump amerikai elnök újságíróknak pénteken. ","shortLead":"Egy új fegyverzetkorlátozási egyezménynek magában kell foglalnia Kínát is - fejtette ki Donald Trump amerikai elnök...","id":"20190803_Trump_putyin_inf_szerzodes_usa_oroszorszag_ballisztikus_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5816e207-55a2-4f9e-85f7-bd992147577f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab837037-fd4f-430a-8cbf-cce0d75e4f13","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Trump_putyin_inf_szerzodes_usa_oroszorszag_ballisztikus_raketa","timestamp":"2019. augusztus. 03. 09:07","title":"Trump Putyinnal beszélgetett: Egy kicsit ők is engednek majd, egy kicsit mi is engedünk majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik magyar sértetti képviselő szerint nagyot hibázott egy másik szállodahajó kapitánya is. ","shortLead":"Az egyik magyar sértetti képviselő szerint nagyot hibázott egy másik szállodahajó kapitánya is. ","id":"20190804_Hableanytragedia_egy_masik_hajo_kapitanya_ellen_is_feljelentest_tettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750eb5b7-9a45-458b-bb0f-0e897adc37d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Hableanytragedia_egy_masik_hajo_kapitanya_ellen_is_feljelentest_tettek","timestamp":"2019. augusztus. 04. 15:42","title":"Hableány-tragédia: egy másik hajó kapitánya ellen is feljelentést tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f83659-772c-4b8f-b41e-84a4cbbb00fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több száz, Firebird X típusú gitárt zúzatott szét egy lánctalpas munkagéppel a világhírű Gibson gyár. A Firebird X-ek nem voltak népszerűek, de a céget bírálók szerint a megsemmisítés helyett akár el is ajéndékozhatták volna a hangszereket. Az amerikai Gibson azzal védekezik, hogy a Firebird X-ekben több veszélyes alkatrész is volt, azért nem adhatták oda őket jótékonysági célokra.","shortLead":"Több száz, Firebird X típusú gitárt zúzatott szét egy lánctalpas munkagéppel a világhírű Gibson gyár. A Firebird X-ek...","id":"20190803_Gitarok_szazait_zuzta_szet_a_Gibson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15f83659-772c-4b8f-b41e-84a4cbbb00fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fb7a9f-a658-4760-b6d7-ecf1feb99271","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Gitarok_szazait_zuzta_szet_a_Gibson","timestamp":"2019. augusztus. 03. 19:24","title":"Nem kellettek senkinek az egymillióba kerülő gitárok, ezért bezúzták őket - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félpályán lezárták az autópályát, amíg tart a mentés.","shortLead":"Félpályán lezárták az autópályát, amíg tart a mentés.","id":"20190803_Nyolc_auto_karambolozott_az_M1es_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d5273e-513f-47e2-a437-0310356b9fec","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Nyolc_auto_karambolozott_az_M1es_autopalyan","timestamp":"2019. augusztus. 03. 08:39","title":"Nyolc autó karambolozott az M1-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]