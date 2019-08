Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Egymást követő számok azonban többször is.","shortLead":"Egymást követő számok azonban többször is.","id":"20190804_Semmifele_hatos_nem_volt_a_hatos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cc0028e-cdcd-4af3-b19e-6a08f9ee20d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d166dc9-f6b4-4d31-abd1-a6f46f434fa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Semmifele_hatos_nem_volt_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. augusztus. 04. 21:02","title":"Semmiféle hatos nem volt a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"További fejlesztések várhatóak a Hungaroringen - mondta vasárnap Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a Forma-1-es Magyar Nagydíj helyszínén.","shortLead":"További fejlesztések várhatóak a Hungaroringen - mondta vasárnap Palkovics László innovációs és technológiai miniszter...","id":"20190805_Palkovics_miniszter_olyan_kamerakat_almodott_a_Hungaroringre_amikre_barki_rakapcsolodhat_es_igy_nezheti_a_versenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb5f9f8e-a87e-4443-b797-d1cd79849953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"571c0ffa-5dcb-4674-82ae-69f971cbe01e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Palkovics_miniszter_olyan_kamerakat_almodott_a_Hungaroringre_amikre_barki_rakapcsolodhat_es_igy_nezheti_a_versenyt","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:55","title":"Palkovics miniszter olyan kamerákat álmodott a Hungaroringre, amikre bárki rákapcsolódhat, és így nézheti a versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég jók a plakátok – írta.","shortLead":"Elég jók a plakátok – írta.","id":"20190805_Alfoldi_Robert_uzent_a_kolat_bojkottalo_fideszesnek_A_szerelem_az_szerelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfe49cc-e353-4170-bf9d-1fc49323cceb","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Alfoldi_Robert_uzent_a_kolat_bojkottalo_fideszesnek_A_szerelem_az_szerelem","timestamp":"2019. augusztus. 05. 08:03","title":"Alföldi Róbert üzent a kólát bojkottáló fideszesnek: „A szerelem az szerelem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4041e21d-2b88-4bd4-9d77-901cd219c5c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lampert Benedek ezúttal a Strager Thingshez \"nyúlt hozzá\", hogy megmutasson néhányat a sorozat jelenetei közül. A végeredmény rendkívül látványos lett.","shortLead":"Lampert Benedek ezúttal a Strager Thingshez \"nyúlt hozzá\", hogy megmutasson néhányat a sorozat jelenetei közül...","id":"20190806_stranger_things_lego_foto_lampert_benedek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4041e21d-2b88-4bd4-9d77-901cd219c5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cfd6420-48db-49a3-8e41-fa35e26678f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_stranger_things_lego_foto_lampert_benedek","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:33","title":"Lenyűgöző legós fotókat készített egy magyar fotós a Stranger Thingsről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2089c43-f316-4ca7-b6c2-485dd7bb96a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha győznek a Dinamo Zagreb ellen.","shortLead":"Ha győznek a Dinamo Zagreb ellen.","id":"20190805_BL_szloven_vagy_norveg_ellenfelet_kaphat_a_Ferencvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2089c43-f316-4ca7-b6c2-485dd7bb96a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13f865e-7ffe-44b4-8b37-ad4d6e06b311","keywords":null,"link":"/sport/20190805_BL_szloven_vagy_norveg_ellenfelet_kaphat_a_Ferencvaros","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:43","title":"BL: szlovén vagy norvég ellenfelet kaphat a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2da579b-74f3-4e41-80b4-dcfbd669b1eb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy újabb Munkácsy-gyűjtemény megvásárlását és ennek bemutatása érdekében egy új Munkácsy-múzeum létrehozását tervezi a kormány – derül ki a birtokunkba került, még titkos előterjesztésből. Már javában zajlik az egyeztetés a gyűjtemény tulajdonosával, Pákh Imrével, aki a Golgota eladása után így ismét jól járhat az állami műkincsbiznisszel. Még nem dőlt el az új múzeum helye, de a Várkert Bazár Casino tűnik befutónak. Az ötletet egy nem nyilvános kormánydöntésbe bújtatták volna el, de sikerült előre megtudnunk a részleteit.","shortLead":"Egy újabb Munkácsy-gyűjtemény megvásárlását és ennek bemutatása érdekében egy új Munkácsy-múzeum létrehozását tervezi...","id":"20190806_Ujabb_Munkacsy_mukincsek_vasarlasat_tervezi_az_Orbankormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2da579b-74f3-4e41-80b4-dcfbd669b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89186081-80de-4772-93a7-e69b2e35b0db","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Ujabb_Munkacsy_mukincsek_vasarlasat_tervezi_az_Orbankormany","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:30","title":"Újabb Munkácsy-műkincseket vásárolhat fel az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyermekotthonban és az iskolában is terrorizált többeket. ","shortLead":"A gyermekotthonban és az iskolában is terrorizált többeket. ","id":"20190805_Vadat_emeltek_egy_16_eves_fiu_ellen_mert_terrorizalta_tarsait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c2b1e9-c0e2-480f-8362-91b9055d6ac1","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Vadat_emeltek_egy_16_eves_fiu_ellen_mert_terrorizalta_tarsait","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:37","title":"Vádat emeltek egy 16 éves fiú ellen, mert terrorizálta társait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","shortLead":"A próbáknál be is mondják, hogy ez egy próba. ","id":"20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=007285b8-1268-4e90-8c8d-1da5ac934662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f3ab79-6abf-413d-ac38-847a15654a85","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Ne_kell_megijedni_megint_csak_szirenaproba_lesz_hetfon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 19:52","title":"Nem kell megijedni, megint csak szirénapróba lesz hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]