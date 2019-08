Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két vizes sportokat tömörítő szövetség vezetői a bírósági döntésig kitartanak a gyilkosságra való felbujtással megvádolt sportvezető mellett.","shortLead":"A két vizes sportokat tömörítő szövetség vezetői a bírósági döntésig kitartanak a gyilkosságra való felbujtással...","id":"20190806_gyarfas_tamas_fina_cornel_marculescu_len_paolo_barelli_vademeles_lemondas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6406f1e-6467-4b4e-83dc-ef8c33532fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93e995a-d417-4f9f-a240-9f2ddb92231f","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_gyarfas_tamas_fina_cornel_marculescu_len_paolo_barelli_vademeles_lemondas","timestamp":"2019. augusztus. 06. 07:26","title":"Nem fogadták el Gyárfás lemondását a FINA-ban és a LEN-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b66518f-83fe-452a-8cf3-d2ae030022ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190806_Egy_abra_ami_megmutatja_hogy_nott_mamutta_a_Sziget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b66518f-83fe-452a-8cf3-d2ae030022ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb47cc05-7183-45be-8974-ee5c3f3cc919","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Egy_abra_ami_megmutatja_hogy_nott_mamutta_a_Sziget","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:29","title":"Egy ábra, ami megmutatja, hogy nőtt mamuttá a Sziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik magyar sértetti képviselő szerint nagyot hibázott egy másik szállodahajó kapitánya is. ","shortLead":"Az egyik magyar sértetti képviselő szerint nagyot hibázott egy másik szállodahajó kapitánya is. ","id":"20190804_Hableanytragedia_egy_masik_hajo_kapitanya_ellen_is_feljelentest_tettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88582ec5-c5ee-46e2-956b-1f35a05b0ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750eb5b7-9a45-458b-bb0f-0e897adc37d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Hableanytragedia_egy_masik_hajo_kapitanya_ellen_is_feljelentest_tettek","timestamp":"2019. augusztus. 04. 15:42","title":"Hableány-tragédia: egy másik hajó kapitánya ellen is feljelentést tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megosztja az internetet egy matematikai feladat. Ön melyik táborba tartozik?\r

","shortLead":"Megosztja az internetet egy matematikai feladat. Ön melyik táborba tartozik?\r

","id":"20190804_On_szerint_egy_vagy_tizenhat_Szavazzon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2159fa4b-193b-421e-b7ea-f3dc4150eee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313cd7fa-8f90-4971-b782-834e5e4b4d2e","keywords":null,"link":"/elet/20190804_On_szerint_egy_vagy_tizenhat_Szavazzon","timestamp":"2019. augusztus. 04. 18:22","title":"Ön szerint 1 vagy 16? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Idén is rengetegen lesznek, az első nap már telt házas. A zenekarok többsége budapesti képeslapot kért a szervezőktől, de volt, aki a saját nyomtatóját is elhozta. ","shortLead":"Idén is rengetegen lesznek, az első nap már telt házas. A zenekarok többsége budapesti képeslapot kért a szervezőktől...","id":"20190805_Ed_Sheeran_Sziget_fesztival_telthaz_bejaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942dbbba-4126-43d2-96f8-cd3473853734","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Ed_Sheeran_Sziget_fesztival_telthaz_bejaras","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:10","title":"Nemcsak Ed Sheeran, hanem egy ósdi nyomtató is lesz a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordnyereséget termelt tavaly a Liszt Ferenc repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt.","shortLead":"Rekordnyereséget termelt tavaly a Liszt Ferenc repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt.","id":"20190805_Oriasi_osztalekot_vettek_fel_a_Budapest_Airport_tulajdonosai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"802d699b-cf11-48fc-b8b5-d2dd82301e3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Oriasi_osztalekot_vettek_fel_a_Budapest_Airport_tulajdonosai","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:30","title":"Óriási osztalékot vettek fel a Budapest Airport tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61 körzetben az ő jelöltjük végzett az első helyen. Igaz, a kormányt csalással és korrupcióval vádoló ellenzék jórészt bojkottálta a szavazást.","shortLead":"Történelminek tűnő győzelmet arattak Albániában a kormányzó szocialisták, a helyhatósági választáson mind a 61...","id":"201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219f0da7-7610-48ea-8aac-beeabb115c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4105a13f-3125-4414-99d5-66082077c39a","keywords":null,"link":"/vilag/201931__valsag_albaniaban__kiurulo_orszag__feldolgozatlan_mult__atvaltozomuvesz","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:30","title":"Elfajult a politikai válság Albániában, ha ez így marad, sose lesz EU-tag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"838bd551-a0c0-481d-b4fe-2d56677c13ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újgenerációs GLA-val testközelből elsőként a szeptemberi Frankfurti Autószalonon ismerkedhetünk meg. ","shortLead":"Az újgenerációs GLA-val testközelből elsőként a szeptemberi Frankfurti Autószalonon ismerkedhetünk meg. ","id":"20190806_ime_az_uj_mercedes_ami_az_audi_q3_es_a_bmw_x1_ellen_indul_harcba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=838bd551-a0c0-481d-b4fe-2d56677c13ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aee2d54-b769-4376-98a8-94837de26b62","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_ime_az_uj_mercedes_ami_az_audi_q3_es_a_bmw_x1_ellen_indul_harcba","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:21","title":"Íme az új Mercedes, ami az Audi Q3 és a BMW X1 ellen indul harcba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]