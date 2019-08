Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbddaa36-c157-4dcf-a94a-dc2d7a99f1f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz nem a fideszes polgármestert támogatja.","shortLead":"A helyi Fidesz nem a fideszes polgármestert támogatja.","id":"20190805_Szarvason_ket_fideszes_es_egy_egykori_fideszes_is_elindulhat_polgarmesternek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbddaa36-c157-4dcf-a94a-dc2d7a99f1f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d11ef34-d2ac-4f12-a00e-d24d752b501b","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Szarvason_ket_fideszes_es_egy_egykori_fideszes_is_elindulhat_polgarmesternek","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:09","title":"Szarvason két fideszes és egy egykori fideszes is elindulhat polgármesternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74ea32e-588b-4c3c-ab30-37a64b1716b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményük mellé több fotót is tettek, azt mutatva, hogyan néz ki egy rendőrségi élelmiszercsomag.","shortLead":"Közleményük mellé több fotót is tettek, azt mutatva, hogyan néz ki egy rendőrségi élelmiszercsomag.","id":"20190805_Az_ORFK_szerint_alhir_hogy_ehetetlen_szendvicseket_kaptak_a_Maccabi_Jatekokon_dolgozo_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74ea32e-588b-4c3c-ab30-37a64b1716b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a451a2-76a8-4236-8201-afeef5e6f073","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Az_ORFK_szerint_alhir_hogy_ehetetlen_szendvicseket_kaptak_a_Maccabi_Jatekokon_dolgozo_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 05. 19:13","title":"Az ORFK szerint nem igaz, hogy ehetetlen szendvicseket kaptak a Maccabi Játékokon dolgozó rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ötszörös világbajnok hetedszer győzött a Hungaroringen.","shortLead":"Az ötszörös világbajnok hetedszer győzött a Hungaroringen.","id":"20190804_f1_forma1_magyar_nagydij_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b70ab4-5266-405c-95c0-d32ac3b8261c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ef22457-3ee2-4686-9139-315df173f14c","keywords":null,"link":"/sport/20190804_f1_forma1_magyar_nagydij_2019","timestamp":"2019. augusztus. 04. 23:45","title":"Bevált a Mercedes szuper taktikája - a 34. Magyar Nagydíj képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cloudflare megelégelte, hogy a 8chan semmit nem tesz az oldalra kikerülő gyűlöletkeltő szövegek ellen, pedig több után is tömegmészárlást követtek el a posztolók.","shortLead":"A Cloudflare megelégelte, hogy a 8chan semmit nem tesz az oldalra kikerülő gyűlöletkeltő szövegek ellen, pedig több...","id":"20190805_8chan_cloudflare_lovoldozes_gyuloletbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eb3099-013e-4009-911e-9c1b8d2a6626","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_8chan_cloudflare_lovoldozes_gyuloletbeszed","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:33","title":"Eltűnhet az internetről az oldal, ahová tömeggyilkosságok előtt posztoltak az elkövetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4736776-2948-412b-93ef-f9e92289266c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A tavalyi U23-as országúti világbajnokság ezüstérmesét a lengyel országúti körverseny harmadik szakaszán érte baleset.","shortLead":"A tavalyi U23-as országúti világbajnokság ezüstérmesét a lengyel országúti körverseny harmadik szakaszán érte baleset.","id":"20190805_bjorg_lambrect_orszaguti_kerekparverseny_halalos_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4736776-2948-412b-93ef-f9e92289266c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"651a589e-b492-4cb0-9304-ff1ee840edcc","keywords":null,"link":"/sport/20190805_bjorg_lambrect_orszaguti_kerekparverseny_halalos_baleset","timestamp":"2019. augusztus. 05. 21:57","title":"Belehalt a bukásba egy belga országúti kerékpáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25882ef9-17fb-4959-93f1-8d5c89c1b271","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész Európából eltünhet a kőrisfa egy gombás megbetegedés következtében, Lébényben egy tanösvényt is le kellett most zárni, mert szeles időben kidőlnek a hatalmas fák.\r

\r

","shortLead":"Egész Európából eltünhet a kőrisfa egy gombás megbetegedés következtében, Lébényben egy tanösvényt is le kellett most...","id":"20190805_Gyokerestol_fordulnak_ki_a_korisfak_eltunhet_ez_a_fajta_Magyarorszagrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25882ef9-17fb-4959-93f1-8d5c89c1b271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf774d2-f597-4240-9304-2f4af09f06f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Gyokerestol_fordulnak_ki_a_korisfak_eltunhet_ez_a_fajta_Magyarorszagrol","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:26","title":"Gyökerestől fordulnak ki a kőrisfák, eltűnhet ez a fajta Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A saját márkás termékeknél egyáltalán nem fognak pálmaolajat használni az év végére – ígérte a Spar.","shortLead":"A saját márkás termékeknél egyáltalán nem fognak pálmaolajat használni az év végére – ígérte a Spar.","id":"20190805_Palmaolajmentes_polcokat_kertek_a_boltoktol_most_valaszolt_a_Spar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3398c675-2221-44de-8da5-f8abf01f5b91","keywords":null,"link":"/kkv/20190805_Palmaolajmentes_polcokat_kertek_a_boltoktol_most_valaszolt_a_Spar","timestamp":"2019. augusztus. 05. 11:27","title":"Pálmaolajmentes polcokat kértek a boltoktól, most válaszolt a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CNN, a Bloomberg, de a Reuters hasábjain is ott virít: a kormánypárti képviselő nem iszik kólát, mert az ital egy reklámján férfiak csókolóznak.","shortLead":"A CNN, a Bloomberg, de a Reuters hasábjain is ott virít: a kormánypárti képviselő nem iszik kólát, mert az ital...","id":"20190806_boldog_istvan_fidesz_coca_cola_love_is_love_homofob_vilagsajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4adf015-53e0-455d-a16f-47c600f4cb4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e33513f-e9bf-4e42-8354-1957590e8232","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_boldog_istvan_fidesz_coca_cola_love_is_love_homofob_vilagsajto","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:39","title":"Hírünk a világban: a fideszes Boldog István homofób kólás akciója a nemzetközi sajtóban is hír lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]