Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"344d8f15-a997-4997-aae6-0a628792039b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy buszmegállóban szólította meg az egyik ügyintézőt, de balszerencséjére nem a korruptat. ","shortLead":"Egy buszmegállóban szólította meg az egyik ügyintézőt, de balszerencséjére nem a korruptat. ","id":"20190809_Osszekeverte_a_korrupt_ugyintezot_a_tisztessegessel_le_is_bukott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=344d8f15-a997-4997-aae6-0a628792039b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4271636e-cc3d-4881-8f6d-d258deb59c5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Osszekeverte_a_korrupt_ugyintezot_a_tisztessegessel_le_is_bukott","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:36","title":"Összekeverte a korrupt ügyintézőt a tisztességessel, le is bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a686ca51-c8b9-45b0-8f56-91f45cf6972f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Harmadik lett mindkét csapat. ","shortLead":"Harmadik lett mindkét csapat. ","id":"20190807_A_magyar_es_a_ferfi_valto_is_bronzermes_lett_az_ottusa_Ebn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a686ca51-c8b9-45b0-8f56-91f45cf6972f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479abc9a-90f2-4eb0-be6f-e5368a719c3a","keywords":null,"link":"/sport/20190807_A_magyar_es_a_ferfi_valto_is_bronzermes_lett_az_ottusa_Ebn","timestamp":"2019. augusztus. 07. 19:20","title":"A magyar női és a férfi váltó is bronzérmes lett az öttusa Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú ideje fejleszti már a Google a Maps új változatát, melyben a kiterjesztett valóság segíti a gyalogosokat. A funkció végre elkészült, a cég pedig elkezdte bekapcsolni.","shortLead":"Hosszú ideje fejleszti már a Google a Maps új változatát, melyben a kiterjesztett valóság segíti a gyalogosokat...","id":"20190808_magyarorszag_google_maps_terkep_elokep_live_view_gyalogos_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7749be0f-fb66-4118-8707-8f67466a540d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3d47ffe-0ce7-4981-be69-dec87e30161d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_magyarorszag_google_maps_terkep_elokep_live_view_gyalogos_kozlekedes","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:03","title":"Magyarországra is elhozza sétálós csodafunkcióját a Google Maps","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak Festipay kártyával lehetett fizetni. ","shortLead":"Csak Festipay kártyával lehetett fizetni. ","id":"20190807_Leallt_a_bankkartyas_fizetes_a_Szigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"013786c5-de0d-42c1-97d9-1b2509489c13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Leallt_a_bankkartyas_fizetes_a_Szigeten","timestamp":"2019. augusztus. 07. 21:43","title":"Egy időre leállt a bankkártyás fizetés a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cb0def8-10a3-4299-aac8-2a70dd56b76f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Részlegesen áttelepítik őket, ha a németek nem emelik a védelmi kiadásokat.","shortLead":"Részlegesen áttelepítik őket, ha a németek nem emelik a védelmi kiadásokat.","id":"20190809_Kivonulhatnak_Nemetorszagbol_az_amerikaiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cb0def8-10a3-4299-aac8-2a70dd56b76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1b78ad-e065-4ca3-9363-2da08cb96082","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Kivonulhatnak_Nemetorszagbol_az_amerikaiak","timestamp":"2019. augusztus. 09. 15:04","title":"Kivonulhatnak Németországból az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9da3d22d-ca7c-44a2-87ea-8d87c1cda110","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a 2016-os Range Rover V8-as dízelnek jót tett a matt fekete színű fólia és a jó néhány helyen elvégzett egyéb átalakítás.



","shortLead":"Ennek a 2016-os Range Rover V8-as dízelnek jót tett a matt fekete színű fólia és a jó néhány helyen elvégzett egyéb...","id":"20190808_Range_Rover_Kahn_design","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9da3d22d-ca7c-44a2-87ea-8d87c1cda110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06aa2893-29d4-49ee-a2d2-0ba4fda9ae5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_Range_Rover_Kahn_design","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:21","title":"Ez a pár éves Range Rover bármelyik sztárfocista garázsában helyet kaphatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly április óta volt a bank igazgatóságának elnöke.","shortLead":"Tavaly április óta volt a bank igazgatóságának elnöke.","id":"20190809_Meghalt_az_UniCredit_Group_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7ef272-6ef5-4026-b23b-2da6efd6e133","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190809_Meghalt_az_UniCredit_Group_elnoke","timestamp":"2019. augusztus. 09. 09:59","title":"Meghalt az UniCredit Group elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625e74a9-32ee-4aa8-8386-3a56f04cb75e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem olyan menő, mint egy hipersportos dubaji rendőrautó, de a járőrözési feladatokat vélhetően hibátlanul el tudja látni.","shortLead":"Nem olyan menő, mint egy hipersportos dubaji rendőrautó, de a járőrözési feladatokat vélhetően hibátlanul el tudja...","id":"20190809_rendorauto_lett_az_uj_skoda_scalabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=625e74a9-32ee-4aa8-8386-3a56f04cb75e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703377dc-5c55-4fc1-a807-f0ffda90c0ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190809_rendorauto_lett_az_uj_skoda_scalabol","timestamp":"2019. augusztus. 09. 08:21","title":"Rendőrautó lett az új Skoda Scalából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]