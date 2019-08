Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c074ce5b-6f6a-4a0e-b895-0dbb45261e82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag, nedvestrágyáznak Zsámbékon, és a szél a főváros felé hozza a kellemetlen szagot. Update: Zsámbék tagad, a polgármester szerint máshonnan jön a szag.\r

\r

","shortLead":"Állítólag, nedvestrágyáznak Zsámbékon, és a szél a főváros felé hozza a kellemetlen szagot. Update: Zsámbék tagad...","id":"20190808_Zsambek_miatt_buzlik_egesz_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c074ce5b-6f6a-4a0e-b895-0dbb45261e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e64de53-e62f-4e48-a2d0-fca6961430e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Zsambek_miatt_buzlik_egesz_Budapest","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:48","title":"Bűzlik egész Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kampány első hete volt a pároké, a második hét már a szivárványos palackoké – magyarázták a váltást.","shortLead":"A kampány első hete volt a pároké, a második hét már a szivárványos palackoké – magyarázták a váltást.","id":"20190807_A_CocaCola_eredetileg_is_le_akarta_cserelni_a_plakatokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d055bbb-5f75-4fdb-9510-3062d2c48372","keywords":null,"link":"/elet/20190807_A_CocaCola_eredetileg_is_le_akarta_cserelni_a_plakatokat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:41","title":"A Coca-Cola állítja: eredetileg is le akarta cserélni a plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dfc5faa-69eb-473f-be59-d27de9128a6b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre a kérdésre kereste a választ a Szigeten a Les Commandos Percu francia utcaszínház a Silence! című darabjával. Újrahasznosított hulladékok, folyamatos pörgés, és lendületes zene álltak össze egy nagy egységgé, amelyben mindenki megtalálta amire épp vágyik.","shortLead":"Erre a kérdésre kereste a választ a Szigeten a Les Commandos Percu francia utcaszínház a Silence! című darabjával...","id":"20190808_Hogyan_epitsuk_ujra_a_vilagot_amikor_minden_osszedolt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dfc5faa-69eb-473f-be59-d27de9128a6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10a13cc-aa53-45b5-ac09-1523c75c7e50","keywords":null,"link":"/kultura/20190808_Hogyan_epitsuk_ujra_a_vilagot_amikor_minden_osszedolt","timestamp":"2019. augusztus. 08. 15:59","title":"Hogyan építsük újra a világot, amikor minden összedőlt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa5dece-4817-4b37-9346-3491d8742782","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapestig hosszabbítja meg Prága–Bécs-járatát a RegioJet vasúttársaság.","shortLead":"Budapestig hosszabbítja meg Prága–Bécs-járatát a RegioJet vasúttársaság.","id":"20190808_Maganvasut_jon_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa5dece-4817-4b37-9346-3491d8742782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e6d8dca-4b43-47b5-9b2a-a9d617a4659c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Maganvasut_jon_Budapestre","timestamp":"2019. augusztus. 08. 13:49","title":"Magánvasút jön Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú levelet írt Ferenc pápa a világ papjainak, és ebben többek közt arról is írt, milyen nehéz, fájdalmas, de szükséges az egyházi szexuális visszaélésekkel való szembenézés, ez egy tisztulási folyamat része.\r

\r

","shortLead":"Hosszú levelet írt Ferenc pápa a világ papjainak, és ebben többek közt arról is írt, milyen nehéz, fájdalmas, de...","id":"20190808_Ferenc_papa_az_egyhazi_szexualis_visszaelesekrol_Most_a_tisztulas_ideje_van","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2eb735-ae57-4eae-99f4-dce25c146c14","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Ferenc_papa_az_egyhazi_szexualis_visszaelesekrol_Most_a_tisztulas_ideje_van","timestamp":"2019. augusztus. 08. 21:57","title":"Ferenc pápa az egyházi szexuális visszaélésekről: Most a tisztulás ideje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Agrárkamara szerint a dinnyetermelést veszélyezteti a 99 forintos ár, a Lidl viszont állítja: a termelők kértek segítséget, hogy el tudják adni a felesleget.","shortLead":"Az Agrárkamara szerint a dinnyetermelést veszélyezteti a 99 forintos ár, a Lidl viszont állítja: a termelők kértek...","id":"20190808_Valaszolt_a_Lidl_miert_99_forint_a_dinnye_kiloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d0c4962-6ca5-48c6-95fe-2f813c067885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfdfe2f5-04fd-4dbb-91b6-8a7ce7e5d892","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Valaszolt_a_Lidl_miert_99_forint_a_dinnye_kiloja","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:52","title":"Válaszolt a Lidl, miért 99 forint a dinnye kilója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok 100 százalékban a saját kockázatukra folyósítják a babaváró hitelt, így aztán egész meglepő eredmények jönnek ki a hitelbírálatokon.","shortLead":"A bankok 100 százalékban a saját kockázatukra folyósítják a babaváró hitelt, így aztán egész meglepő eredmények jönnek...","id":"20190808_Gyakran_csak_a_szerencsen_mulik_ki_kaphatja_meg_a_babavaro_kolcsont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ff4c4e-6998-436e-9f6f-8445a4e34d0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Gyakran_csak_a_szerencsen_mulik_ki_kaphatja_meg_a_babavaro_kolcsont","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:44","title":"Gyakran csak a szerencsén múlik, ki kaphatja meg a babaváró kölcsönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b333aa9-a230-4e64-a016-8606cca59602","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy felmérés szerint a külföldi politikusok és közéleti személyiségek közül a cseh lakosság 71 százaléka pozitívan értékeli az új szlovák államfő munkáját, a második helyen Ferenc pápa, a harmadikon Orbán Viktor végzett.","shortLead":"Egy felmérés szerint a külföldi politikusok és közéleti személyiségek közül a cseh lakosság 71 százaléka pozitívan...","id":"20190808_A_csehek_tobbre_ertekelik_Ferenc_papa_munkajat_mint_Orban_Viktoret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b333aa9-a230-4e64-a016-8606cca59602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db55b136-4256-4bf4-a541-1bada9e44fad","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_A_csehek_tobbre_ertekelik_Ferenc_papa_munkajat_mint_Orban_Viktoret","timestamp":"2019. augusztus. 08. 14:13","title":"A csehek többre értékelik Ferenc pápa munkáját, mint Orbán Viktorét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]