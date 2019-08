Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbe46183-caf8-4b32-81ad-84da7dd985bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a rendeletet, amely alapján egyszerűsített eljárással kaphatnak ukrán állampolgárságot az Ukrajnát védelmező külföldi állampolgárságú vagy hontalan személyek, illetve a politikai üldöztetés áldozatává vált orosz állampolgárok. Az intézkedés egyértelmű válasz arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az orosz útlevél megszerzésének könnyítését ajánlotta valamennyi kelet-ukrajnai polgárnak.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a rendeletet, amely alapján egyszerűsített eljárással kaphatnak ukrán...","id":"20190813_Ukrajna_visszavag__soron_kivul_kapnak_allampolgarsagot_az_uldozott_orosz_polgarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbe46183-caf8-4b32-81ad-84da7dd985bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70a9929-ae18-497c-83ba-9f7f77dbfe1e","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Ukrajna_visszavag__soron_kivul_kapnak_allampolgarsagot_az_uldozott_orosz_polgarok","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:30","title":"Ukrajna visszavág – soron kívül kapnak állampolgárságot az üldözött oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ba214e-76cd-48df-8631-b55d19d28bec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mindig pontos információiról ismert szivárogtató, Evan Blass egy friss Twitter-bejegyzése szerint a Samsung készen áll arra, hogy bevesse a grafénalapú akkumulátort.","shortLead":"A mindig pontos információiról ismert szivárogtató, Evan Blass egy friss Twitter-bejegyzése szerint a Samsung készen...","id":"20190814_samsung_okostelefon_grafen_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46ba214e-76cd-48df-8631-b55d19d28bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fce4110-bb9d-4e82-829f-87db6bbf1922","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_samsung_okostelefon_grafen_akkumulator","timestamp":"2019. augusztus. 14. 08:03","title":"Már jövőre jöhet a Samsung csodaakkumulátora, amivel hetekig bírja a telefon egy feltöltéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csak napokkal az operáció után derült ki, hogy ez okozza újabb súlyos panaszait.","shortLead":"Csak napokkal az operáció után derült ki, hogy ez okozza újabb súlyos panaszait.","id":"20190813_Mutet_kozben_lenyelte_proteziset_egy_brit_nyugdijas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff5649e-420e-47fa-babd-34f2a82816e8","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Mutet_kozben_lenyelte_proteziset_egy_brit_nyugdijas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:24","title":"Műtét közben lenyelte protézisét egy brit nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab0d484-cc19-48c5-af1c-140656911503","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Változatlanul nem árulják el az orosz hatóságok, mi okozta azt a múlt heti robbanást, amelyben legalább öt orosz atomtudós vesztette életét, s a közelben lévő Szeverodvinszkben rövid időre megugrott a sugárzás. A baleset szakemberek szerint egy nukleáris hajtású robotrepülőgéppel folytatott kísérlet során következhetett be. Megszólalt Donald Trump amerikai elnök is, aki közölte, az USA-nak nagyobb és jobb fegyverei vannak.","shortLead":"Változatlanul nem árulják el az orosz hatóságok, mi okozta azt a múlt heti robbanást, amelyben legalább öt orosz...","id":"20190813_Egyre_tobb_a_kerdojel_a_legutobbi_orosz_raketarobbanassal_kapcsolatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ab0d484-cc19-48c5-af1c-140656911503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16dd443a-9e82-483b-9e0f-6fd29052f811","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Egyre_tobb_a_kerdojel_a_legutobbi_orosz_raketarobbanassal_kapcsolatban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:26","title":"Egyre több a kérdőjel a legutóbbi orosz rakétarobbanással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e9666a-234d-4300-a1bf-18800948f9ca","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Augusztus 20-án, az ötvenedik debreceni virágkarneválon 18 virágkocsi, 10 hazai és 17 külföldi művészeti csoport mutatkozik majd be a karneváli menetben.","shortLead":"Augusztus 20-án, az ötvenedik debreceni virágkarneválon 18 virágkocsi, 10 hazai és 17 külföldi művészeti csoport...","id":"20190812_Stadion_showval_es_viragkarnevallal_unnepel_Debrecen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56e9666a-234d-4300-a1bf-18800948f9ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333c0b36-4f4b-4686-81d6-0ae4e15afa59","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Stadion_showval_es_viragkarnevallal_unnepel_Debrecen","timestamp":"2019. augusztus. 12. 15:16","title":"Stadion show-val és virágkarnevállal ünnepel Debrecen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, úgy vélik, eljött az ideje annak, hogy közel egy évvel a hetes cikkelyről szóló európai parlamenti szavazás után végre meghallgassák Magyarországot. Közben Orbán és Kovács Zoltán államtitkár verbálisan támadja a finneket.","shortLead":"Finnország tölti be az EU soros elnökségét, úgy vélik, eljött az ideje annak, hogy közel egy évvel a hetes cikkelyről...","id":"20190813_Nagyon_meghallgatnak_a_finnek_Magyarorszagot_a_jogallamisagrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f873fc03-f0de-4362-89f6-c40ec483bdd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Nagyon_meghallgatnak_a_finnek_Magyarorszagot_a_jogallamisagrol","timestamp":"2019. augusztus. 13. 15:46","title":"Nagyon meghallgatnák a finnek Magyarországot a jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy volt munkatársa és barátja állítja, hogy az énekesnő visszaélt a hatalmával.","shortLead":"Egy volt munkatársa és barátja állítja, hogy az énekesnő visszaélt a hatalmával.","id":"20190813_Katy_Perryt_szexualis_zaklatassal_vadoljak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01a6bf3e-2183-412d-905c-e1188d9a5cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a045788-6618-415d-abb3-35cfa7c9ceff","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Katy_Perryt_szexualis_zaklatassal_vadoljak","timestamp":"2019. augusztus. 13. 10:02","title":"Katy Perryt szexuális zaklatással vádolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572a6508-073c-4326-8a6e-0e4fa8bb14fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Biztató eredményekkel tesztelték a chlamydia elleni oltást. ","shortLead":"Biztató eredményekkel tesztelték a chlamydia elleni oltást. ","id":"20190813_Ujabb_nemi_betegseg_ellen_fejlesztettek_ki_vedooltast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=572a6508-073c-4326-8a6e-0e4fa8bb14fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f8b37a-2db2-44a2-a074-17f08003cc25","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Ujabb_nemi_betegseg_ellen_fejlesztettek_ki_vedooltast","timestamp":"2019. augusztus. 13. 20:41","title":"Újabb nemi betegség ellen fejlesztettek ki védőoltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]