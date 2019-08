Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több százezren tüntettek békésen vasárnap Hongkongban, azt mutatva, hogy a mozgalom továbbra is széles támogatást tud maga mögött a nemzetközi repülőtér működését megbénító ülőtüntetés után is.","shortLead":"Több százezren tüntettek békésen vasárnap Hongkongban, azt mutatva, hogy a mozgalom továbbra is széles támogatást tud...","id":"20190818_Tobb_szazezren_tuntettek_bekesen_Hongkongban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f23f95b-f422-4f0c-bf63-1fe37bd96ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6730a6-d0ce-4550-8ea3-ff99019301de","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Tobb_szazezren_tuntettek_bekesen_Hongkongban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 20:20","title":"Több százezren tüntettek békésen Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kánikula lesz augusztus 20-án.","shortLead":"Kánikula lesz augusztus 20-án.","id":"20190819_37_fokban_unnepelhetunk_holnap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cba1a08-4790-4a35-bf6c-14fd9edf89cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_37_fokban_unnepelhetunk_holnap","timestamp":"2019. augusztus. 19. 16:50","title":"37 fokban ünnepelhetünk holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e15b576-4f3a-497e-83b7-e18c188e829e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ilovajszki katlanként elhíresült 2014-es ukrajnai csatában orosz egységek és tankok is részt vettek – kínált új bizonyítékokat egy kutatócsoport.","shortLead":"Az ilovajszki katlanként elhíresült 2014-es ukrajnai csatában orosz egységek és tankok is részt vettek – kínált új...","id":"20190818_Uj_bizonyitekok_az_orosz_hadsereg_reszvetelere_az_ukrajnai_haboruban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e15b576-4f3a-497e-83b7-e18c188e829e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee26a019-35fd-44b9-83a2-094e98f06bd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Uj_bizonyitekok_az_orosz_hadsereg_reszvetelere_az_ukrajnai_haboruban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 16:27","title":"Új bizonyítékok az orosz hadsereg részvételére az ukrajnai háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a06db183-91de-4b2c-a220-c8295983ef54","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"Ötvennégy diákkal kezdi első tanévét a 4 milliárd adóforintból induló, fizetős, kvázi önkormányzati, meglepően haladó szellemiségű iskola Debrecenben.","shortLead":"Ötvennégy diákkal kezdi első tanévét a 4 milliárd adóforintból induló, fizetős, kvázi önkormányzati, meglepően haladó...","id":"201933__kettos_merce__oktatas__modern_varosok_program__internacionaliskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a06db183-91de-4b2c-a220-c8295983ef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05139fd4-3386-4295-9320-cac955c2ae89","keywords":null,"link":"/itthon/201933__kettos_merce__oktatas__modern_varosok_program__internacionaliskola","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:30","title":"Sokba került az adófizetőknek, hogy ebben az iskolában Wass Albert ne legyen tananyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft két kritikus biztonsági rést fedezett fel a rendszerében, ezért az azonnali frissítést ajánlja a Windowst 10-et használóknak.","shortLead":"A Microsoft két kritikus biztonsági rést fedezett fel a rendszerében, ezért az azonnali frissítést ajánlja a Windowst...","id":"20190820_windows_10_sebezhetoseg_remote_desktop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0e2f6c-b4d4-406d-ab4e-65d65ff187b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190820_windows_10_sebezhetoseg_remote_desktop","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:03","title":"Windows 10-et használ? Azonnal frissítsen, mert nagy lehet a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64893a4e-7131-403f-a7ee-786548821fa6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szeptember 12-től vetítik a magyar mozik Kertész Mihályról, azaz Michael Curtizről, a Casablanca legendás magyar rendezőjéről szóló, több nemzetközi fesztiválon díjazott magyar életrajzi filmet. CURTIZ - A magyar, aki felforgatta Hollywoodot címmel, Topolánszky Tamás Yvan rendezésében. ","shortLead":"Szeptember 12-től vetítik a magyar mozik Kertész Mihályról, azaz Michael Curtizről, a Casablanca legendás magyar...","id":"20190818_Magyar_mozikban_a_Casablanca_magyar_rendezojerol_szolo_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64893a4e-7131-403f-a7ee-786548821fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ffab9a-5715-4233-bd21-2d5cdc7d85ca","keywords":null,"link":"/elet/20190818_Magyar_mozikban_a_Casablanca_magyar_rendezojerol_szolo_film","timestamp":"2019. augusztus. 18. 16:36","title":"Magyar mozikban a Casablanca magyar rendezőjéről szóló film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e9e318-fbb0-4b80-9ee2-e31c427c246b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök azzal vádolta Norvégiát, hogy \"bálnákat öl meg és kőolajat termel ki az Északi-sarkvidéken\".","shortLead":"A brazil elnök azzal vádolta Norvégiát, hogy \"bálnákat öl meg és kőolajat termel ki az Északi-sarkvidéken\".","id":"20190819_Daniaban_keszult_felvetelekkel_illusztralta_a_norvegiai_balnameszarlast_a_brazil_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3e9e318-fbb0-4b80-9ee2-e31c427c246b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f2016f-294b-443a-b272-5e89dddfd990","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Daniaban_keszult_felvetelekkel_illusztralta_a_norvegiai_balnameszarlast_a_brazil_elnok","timestamp":"2019. augusztus. 19. 21:40","title":"Félrement: Dániai bálnamészárlással támadta be a brazil elnök a norvégokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külföldi diplomaták Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök ismételt győzelmére számítanak a 2020-as választásokon - összegezte tapasztalatait vasárnap közölt riportjában a Politico című lap. ","shortLead":"Külföldi diplomaták Donald Trump hivatalban lévő amerikai elnök ismételt győzelmére számítanak a 2020-as választásokon...","id":"20190818_Politico_kulfoldi_diplomatak_Donald_Trump_gyozelmere_szamitanak_a_2020as_valasztasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"526506cb-29e5-4031-a8d3-9501df95c5b2","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Politico_kulfoldi_diplomatak_Donald_Trump_gyozelmere_szamitanak_a_2020as_valasztasokon","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:52","title":"Politico: külföldi diplomaták Donald Trump győzelmére számítanak a 2020-as választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]