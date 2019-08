Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az ötszörös olimpiai bajnok kajakos hidegzuhanyként élte meg a csütörtöki kizárást. Egyesben még összejöhet Szegeden az olimpiai kvóta 500 méteren.","shortLead":"Az ötszörös olimpiai bajnok kajakos hidegzuhanyként élte meg a csütörtöki kizárást. Egyesben még összejöhet Szegeden...","id":"20190823_Kozak_Most_sem_tudjuk_hogy_mi_okozhatta_a_problemat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14bc2df0-fd25-4607-8785-2a239e2c7a67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0099dd0f-4681-4246-a364-64c0d70e6166","keywords":null,"link":"/sport/20190823_Kozak_Most_sem_tudjuk_hogy_mi_okozhatta_a_problemat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:01","title":"Kozák: Most sem tudjuk, hogy mi okozhatta a problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki kihívta a rendőrséget, mert gyanús zajokat hallott a szomszédból, utána pedig egész nap nem látta az ott élő családot. Az ügyeletes az előzmények alapján úgy döntött, nincs szükség intézkedésre, ezért a rendőrfőkapitány vizsgálatot rendelt el, aminek fegyelmi lett a vége. Valószínűleg arról az ügyről van szó, amiben hangos veszekedés és rendőri intézkedés után holtan találtak egy családot.\r

","shortLead":"Valaki kihívta a rendőrséget, mert gyanús zajokat hallott a szomszédból, utána pedig egész nap nem látta az ott élő...","id":"20190824_Belso_vizsgalat_volt_a_rendorsegen_valoszinuleg_a_budapesti_csaladgyilkossaggal_osszefuggesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df538c75-691f-4e8b-90ea-effd44a0a817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488f50b2-46f6-41e4-929a-5914e3b67515","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Belso_vizsgalat_volt_a_rendorsegen_valoszinuleg_a_budapesti_csaladgyilkossaggal_osszefuggesben","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:57","title":"Belső vizsgálat volt a rendőrségen, szinte biztosan a budapesti családgyilkossággal összefüggésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök kétségbeesetten keresi a megoldást a Brexitre.","shortLead":"A brit miniszterelnök kétségbeesetten keresi a megoldást a Brexitre.","id":"20190822_Brexit_ket_szek_kozott_a_padlora_eshet_Boris_Johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69b68d2b-d336-4945-ad79-7c3115b4334e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b432580-d94b-476d-9d6f-69454f4bd752","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Brexit_ket_szek_kozott_a_padlora_eshet_Boris_Johnson","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:50","title":"Brexit: két szék között a padlóra eshet Boris Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat annyira szétroncsolódott, hogy nem lehetett egy darabban eltávolítani, teljes takarításra volt szükség. ","shortLead":"Az állat annyira szétroncsolódott, hogy nem lehetett egy darabban eltávolítani, teljes takarításra volt szükség. ","id":"20190823_Nyultetem_miatt_kellett_lezarni_a_ferihegyi_kifutopalyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c787733-5fb9-4a27-b6dd-e3dcb016eb6e","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Nyultetem_miatt_kellett_lezarni_a_ferihegyi_kifutopalyat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:05","title":"Nyúltetem miatt kellett lezárni a ferihegyi kifutópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mentőszolgálat két holttest kiemelésére készül.","shortLead":"A mentőszolgálat két holttest kiemelésére készül.","id":"20190823_A_tatrai_hegyimentok_szerint_nagyon_valoszinu_hogy_a_masik_barlangasz_sem_el_mar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=905e2a36-d98a-42a4-9948-b107e290cb21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c874ef-7932-4b69-898b-daf0bd0c67bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_A_tatrai_hegyimentok_szerint_nagyon_valoszinu_hogy_a_masik_barlangasz_sem_el_mar","timestamp":"2019. augusztus. 23. 12:45","title":"A tátrai hegyimentők szerint \"nagyon valószínű\", hogy a másik barlangász sem él már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A francia elnök azt akarja, hogy a világ vezetői erről elfogadjanak egy dokumentumot a szombaton kezdődő G7-es csúcson.","shortLead":"A francia elnök azt akarja, hogy a világ vezetői erről elfogadjanak egy dokumentumot a szombaton kezdődő G7-es csúcson.","id":"20190823_Macron_Biodiverzitasi_alapokmany_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=383db353-57da-4012-8f0c-5179227e641e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9fba56-b5fa-4d5c-a116-b304eaa05268","keywords":null,"link":"/elet/20190823_Macron_Biodiverzitasi_alapokmany_kell","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:57","title":"Macron: Biodiverzitási alapokmány kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 48 éves férfi a gyanú szerint agyonverte az 54 éves áldozatot. ","shortLead":"A 48 éves férfi a gyanú szerint agyonverte az 54 éves áldozatot. ","id":"20190823_Beismero_vallomast_tett_a_balatonfuzfoi_gyilkossag_gyanusitottja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdcfd802-122f-4b2e-95a7-1bbd461d9565","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Beismero_vallomast_tett_a_balatonfuzfoi_gyilkossag_gyanusitottja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:51","title":"Beismerő vallomást tett a balatonfűzfői gyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133b25af-b59e-47cf-9803-46d0a3169f6e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A döntésnek ahhoz is köze lehet, hogy a magyarországi székhelyű nemzetközi sportszervezetek alkalmazottai választhatják az ekhós adózást. ","shortLead":"A döntésnek ahhoz is köze lehet, hogy a magyarországi székhelyű nemzetközi sportszervezetek alkalmazottai választhatják...","id":"20190822_Budapestre_koltozik_a_Nemzetkozi_Cselgancs_Szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=133b25af-b59e-47cf-9803-46d0a3169f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967e11f9-4710-4540-a2c3-96d6cad6b2f7","keywords":null,"link":"/sport/20190822_Budapestre_koltozik_a_Nemzetkozi_Cselgancs_Szovetseg","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:36","title":"Budapestre költözik a Nemzetközi Cselgáncs Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]