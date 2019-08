Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6218f163-accf-428e-84b0-fe1cf58d8bd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter a G7 tanácskozásra érkezett","shortLead":"Az iráni külügyminiszter a G7 tanácskozásra érkezett","id":"20190825_A_franciak_probaljak_megmenteni_az_irani_nuklearis_program_korlatozasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6218f163-accf-428e-84b0-fe1cf58d8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b49340b-c4cd-4f0a-b2c1-00cf3b796508","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_A_franciak_probaljak_megmenteni_az_irani_nuklearis_program_korlatozasat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 18:36","title":"A franciák próbálják megmenteni az iráni nukleáris program korlátozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9183c7-90bf-4876-a36c-b79b3a96900f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt az első kép a Disney új produkciójáról. ","shortLead":"Itt az első kép a Disney új produkciójáról. ","id":"20190825_Felismeri_Emma_Stonet_Szornyella_de_Fraszkent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab9183c7-90bf-4876-a36c-b79b3a96900f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"826a56c3-13b7-4b48-a67e-ed6273b1c6d5","keywords":null,"link":"/kultura/20190825_Felismeri_Emma_Stonet_Szornyella_de_Fraszkent","timestamp":"2019. augusztus. 25. 14:15","title":"Felismeri Emma Stone-t Szörnyella de Frászként?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában. A tragikus helyzetért jelentős mértékben felelős az új elnök, Jair Bolsonaro politikája, a „Trópusok Trumpja” ugyanis egyértelműen az erdőpusztítók mellett áll. A világ keveset tehet, az EU talán büntetésként leállíthatja az argentin szója- és marhahúsimportot, és megtagadhatja a Brazíliával és szomszédaival tervezett kereskedelmi egyezmény aláírását.","shortLead":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában...","id":"20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c00b81-c5ba-4a35-b683-4575fc375e9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:00","title":"Nem csak az erdőtüzeket, most már Bolsonarót is meg akarják állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa579c6f-fbab-4fe9-97f6-0b838cb41beb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó ikonikus sportkocsijának ezen remek állapotú példánya eddig kevesebb, mint 60 ezer kilométert hagyott maga mögött.","shortLead":"A bajor gyártó ikonikus sportkocsijának ezen remek állapotú példánya eddig kevesebb, mint 60 ezer kilométert hagyott...","id":"20190825_capa_a_javabol_egy_makulatlan_bmw_m635_csi_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa579c6f-fbab-4fe9-97f6-0b838cb41beb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a96d8bd-3753-4bb0-a120-68572e03ba61","keywords":null,"link":"/cegauto/20190825_capa_a_javabol_egy_makulatlan_bmw_m635_csi_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 06:41","title":"Cápa a javából: egy makulátlan BMW M635 CSi keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e30a4a1-b00a-4e30-afda-a745cc71eb41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A II. kerületi nyomozók elfogták azt a párost, akik egy autót törtek fel az Ördögárok úton.","shortLead":"A II. kerületi nyomozók elfogták azt a párost, akik egy autót törtek fel az Ördögárok úton.","id":"20190824_rendorseg_autofeltores_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e30a4a1-b00a-4e30-afda-a745cc71eb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e637bc-8f97-40d1-a442-e36ade4047ea","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_rendorseg_autofeltores_budapest","timestamp":"2019. augusztus. 24. 21:30","title":"Már akkor kiszúrták őket a rendőrök, amikor csak tervezték egy autó feltörését, nem is jutottak messzire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyula volt fideszes alpolgármestere, Galbács Mihály ellenzéki színekben indul a polgármesteri székért. A politikus korábban személyesen Orbán Viktorhoz fordult korrupciógyanús ügyek miatt. A helyi Fidesz szerint Galbács párttagsága jelölésével automatikusan megszűnt, Galbács szerint ő még a párt tagja.

","shortLead":"Gyula volt fideszes alpolgármestere, Galbács Mihály ellenzéki színekben indul a polgármesteri székért. A politikus...","id":"20190824_Az_ellenzek_exfideszes_politikust_indit_a_polgarmestersegert_Gyulan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10738011-868c-44d3-befa-94016386b23c","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Az_ellenzek_exfideszes_politikust_indit_a_polgarmestersegert_Gyulan","timestamp":"2019. augusztus. 24. 09:21","title":"Az ellenzék (ex?)fideszes politikust indít a polgármesterségért Gyulán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839d8aa3-4b31-4053-9bbc-bb001f5c2676","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a kampányidőszak előtt tele volt néhány kerület kampányplakátokkal; Trump lemondta a dániai útját Grönland miatt; újra vitáznak, kell-e bojkottálni a pálmaolajat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Már a kampányidőszak előtt tele volt néhány kerület kampányplakátokkal; Trump lemondta a dániai útját Grönland miatt...","id":"20190825_Es_akkor_Trump_gronland_palmaolaj_kampany_amazonas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=839d8aa3-4b31-4053-9bbc-bb001f5c2676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3225db1-2288-474e-be93-b17a9185814e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190825_Es_akkor_Trump_gronland_palmaolaj_kampany_amazonas","timestamp":"2019. augusztus. 25. 07:00","title":"És akkor Trump megsértődött, mert nem engedik, hogy megvegye Grönlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök előállították a férfit.

","shortLead":"A rendőrök előállították a férfit.

","id":"20190824_Egy_reszeg_ferfi_megvert_egy_gyereket_mert_kicsufolta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52fa874e-2fbb-488d-a490-fcbf996c5be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6feac14-a7af-4036-a0de-9d3bd99480bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Egy_reszeg_ferfi_megvert_egy_gyereket_mert_kicsufolta","timestamp":"2019. augusztus. 24. 12:40","title":"Egy részeg férfi megvert egy gyereket, mert kicsúfolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]