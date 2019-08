Nehéz idők járnak Lengyelországra és polgáraira éppúgy, mint az újságra és készítőire, írja a Gazeta Wyborcza, ezért akarnak mozgalmat indítani a lengyel ügyek iránt érdeklődők körében, és tájékoztatni mindenkit a nyugtalanító hírekről.

A kezdeményezés oka minden bizonnyal az, hogy az októberi parlamenti választások előtt a nemzeti-jobboldali kormánypárt áll nyerésre. A Gazeta Wyborcza pedig a jelek szerint hiába leplezi le sorra a kormánypolitikusok bűneit és visszaéléseit, a felemelt szociális juttatásoktól és a nemzeti nagyságról szóló, nem ritkán történelemhamisítással terhelt szónoklatoktól fellelkesedett, a homoszexuálisok jogai ürügyén mindenféle tolerancia ellen hergelt választók többsége rendíthetetlenül támogatja Jaroslaw Kaczynski pártját.

© AFP / Janek Skarzynski

A Gazeta Wyborcza 1989-ben, az állampárt és az ellenzék kerekasztal-megállapodása alapján tartott választások előtt alakult (címe is azt jelenti, hogy Választási Újság) a sok évet börtönben töltött híres ellenzéki, Adam Michnik vezetésével. (Hivatalosan ma is ő a főszerkesztő, bár a napi ügyekkel 73 évesen már keveset foglalkozik.) Két bulvárlap után ma is a legnagyobb példányszámú napilap, de ez ma már nem napi 600 000 vagy 400 000 eladott nyomtatott példányt jelent, mint valaha, hanem csak 91 000-et. Nagyon sikeres viszont az online előfizető-gyűjtés: idén eddig 20 000 fő csatlakozott, és számuk elérte a 190 000-et, vagyis azért a lap befolyása ma is jelentős.

Az augusztus 22-i hírlevél az utóbbi hetek súlyos ügyeiről számol be angolul. Például arról, hogy az Igazságügyi Minisztériumból irányítottak egy rágalomhadjáratot az igazságszolgáltatás függetlenségét védő bírák ellen (erről a hvg.hu is beszámolt), az állam nem hajlandó eleget tenni egy adatnyilvánosságot érintő jogerős bírósági ítéletnek, egyre durvább és az emberi méltóságot, ezáltal az alkotmányt is sérti a melegellenes uszítás, a köztársasági elnök pedig védnökséget vállalt egy olyan egykori fegyveres alakulatról szóló megemlékezés fölött, amely a német megszállás idején eredetileg az ellenállás része volt, de később kollaborált a nácikkal, és nem ismerte el az alkotmányos emigránskormányt.

A Gazeta Wyborcza hírlevele emlékeztet arra is, hogy Kaczynski a közszolgálati rádiót és televíziót propagandaszócsővé tette, magyar mintára szeretné elhallgattatni a független és kritikus médiát, és ha győz októberben, ezt fogja folytatni, hogy senki ne számoltathassa el a hatalmon lévőket. A lap azt ígéri, hogy ezt a hírlevelet hetenként fogja szétküldeni a világnak.