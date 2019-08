"Nem akarom kockáztatni az igazságügyi reform sikerét" - ezzel indokolta meg villámgyors lemondását Lukasz Piebiak miniszterhelyettes, aki az Európai Bizottság által bírált reform egyik fő irányítója volt Varsóban. Az Európai Unió azzal vádolja Lengyelországot, hogy az igazságügyi reformmal veszélybe sodorja a bírák függetlenségét a politikai hatalomtól, pedig ez fontos kritériuma a demokráciának. Sok bíró is osztja Lengyelországban Brüsszel véleményét. Ellenük indított kampányt a kormányzat, amely mögött teljes mellszélességgel ott áll a PiS - a kormánypárt, mely szisztematikusan alkalmazza azt az internetes gyűlöletkampány technikát, amelyet az Egyesült Államokban fejlesztettek ki Trump emberei a 2016-os elnökválasztási kampányban.

Az álhírek szisztematikus alkalmazása a politikai ellenfelek ellen már halálos áldozatot is követelt Lengyelországban: egy fanatikus megkéselte Gdansk városának ellenzéki polgármesterét. Feleségét az európai választáson megválasztották: Brüsszelben épp azt tekinti fő feladatának, hogy harcoljon a gyűlöletbeszéd ellen. De miért is mondott le az igazságügyi miniszterhelyettes Varsóban?

A bírák elleni gyűlöletkampány érdekessége – írja az Onet.pl portál -, hogy a miniszterhelyettes maga is bíró volt nemrég, és a kampányban olyan információkat is felhasznált, amelyekhez a minisztériumban jutott hozzá. "Ez nemcsak undorító, de törvénytelen is" - nyilatkozta a francia közszolgálati rádiónak, az RFI-nek Paulina Kieszkowska-Knapik ügyvédnő Varsóból. A miniszterhelyettes egyébként rágalmazásért beperelte a portált.

Lengyelországban októberben választásokat tartanak, és a lengyel kormány mindent bevet, hogy hatalmon maradhasson. Nagyszabású családtámogatási csomagtervet fogadtak el még az európai választás előtt, melyet a PiS megnyert annak ellenére, hogy az egész ellenzék összefogott ellene.

Nyitóképünk a gdanski polgármester meggyilkolása utáni megemlékezésen készült