Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy újabb személy ellen emeltek vádat.","shortLead":"Egy újabb személy ellen emeltek vádat.","id":"20190827_Ujabb_vademeles_az_Alstomugyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24616fd6-3051-4140-a0f2-2a507ad5d844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4fd556e-7cf5-4074-b9ae-3a4b8a33313d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190827_Ujabb_vademeles_az_Alstomugyben","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:01","title":"Újabb vádemelés az Alstom-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrákok úgy számolnak, az ezzel járó költségeket nem lehet kitermelni.","shortLead":"Az osztrákok úgy számolnak, az ezzel járó költségeket nem lehet kitermelni.","id":"20190828_Budapesten_nemsokara_elkeszul_Becs_most_mondott_le_egy_uj_nemzeti_stadionrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc2a3f1b-9adc-4e10-84e2-e49dcff1982c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66491f59-5f20-4bfe-a2da-2db639896f34","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Budapesten_nemsokara_elkeszul_Becs_most_mondott_le_egy_uj_nemzeti_stadionrol","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:58","title":"Budapesten nemsokára elkészül, Bécs most mondott le egy új nemzeti stadionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 41 éves magyar férfit Ausztriában hónapok óta körözték. ","shortLead":"A 41 éves magyar férfit Ausztriában hónapok óta körözték. ","id":"20190827_Kispesten_bujkalt_egy_idos_osztrak_nemes_gyilkosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d3978d-e229-431e-9e85-c9853f7cf9f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Kispesten_bujkalt_egy_idos_osztrak_nemes_gyilkosa","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:01","title":"Kispesten bujkált egy idős osztrák nemes gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2020. január 1-jén fejeződik be a takarékok teljes integrációja.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2020. január 1-jén fejeződik be a takarékok teljes integrációja.","id":"20190826_Egy_het_mulva_dontenek_a_takarekok_vegso_egyesuleserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab199d96-2fe7-4b32-832d-7bbc587442bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc4ea68-5cb1-46cb-999b-09275747369e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190826_Egy_het_mulva_dontenek_a_takarekok_vegso_egyesuleserol","timestamp":"2019. augusztus. 26. 19:30","title":"Egy hét múlva döntenek a takarékok végső egyesüléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik az olykor csapadékos nyári idő.","shortLead":"Folytatódik az olykor csapadékos nyári idő.","id":"20190827_Delelott_elazhatunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a85b4aa5-13be-4d69-bd2f-e8ba6a9faf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7568bd31-669a-44f2-a89e-7c374f4e11f7","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Delelott_elazhatunk","timestamp":"2019. augusztus. 27. 05:12","title":"Délelőtt elázhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9011bbe-3e5e-433e-a17d-d3ded11b5ee0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Természetesen sportcsarnok épül, ami mellé parkolóház is dukál.","shortLead":"Természetesen sportcsarnok épül, ami mellé parkolóház is dukál.","id":"20190827_Az_utolso_zold_szigetet_is_beepitenek_a_Szent_Janos_Korhaz_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9011bbe-3e5e-433e-a17d-d3ded11b5ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b765d540-0a12-4b41-ba7f-2a68134e638c","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Az_utolso_zold_szigetet_is_beepitenek_a_Szent_Janos_Korhaz_mellett","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:08","title":"Az utolsó zöld szigetet is beépítenék a Szent János Kórház mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tervei szerint újra egyetemi oktatóként folytatja pályáját, és megalapít egy intézetet, mely a közép-európai rendszerváltás történetét dolgozza fel. ","shortLead":"Tervei szerint újra egyetemi oktatóként folytatja pályáját, és megalapít egy intézetet, mely a közép-európai...","id":"20190827_Fodor_Gabor_lemond_a_Magyar_Liberalis_Part_elerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b70fd848-2ee3-4b16-bad5-b14536584ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e90112b-d168-470f-b7ae-56255e8de4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Fodor_Gabor_lemond_a_Magyar_Liberalis_Part_elerol","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:26","title":"Lemondott Fodor Gábor a Magyar Liberális Párt éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban, írja az Átlátszó. Az intézményt megépülését a Belügyminisztérium is támogatta, a polgármester szerint még Hende Csaba is próbált segíteni, de nem történt előrelépés az ügyben, egészen a feljelentésig.","shortLead":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban...","id":"20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2f76a1-f037-470a-adab-773cda6e1df7","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:02","title":"Egy cikk kellett ahhoz, hogy rendőrség is vizsgálódjon Balogunyomon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]