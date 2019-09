Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7db25dbd-23a5-47c0-949c-92be7024b9b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig belefutnak nagy cégek is abba, hogy a fehér főszereplők mögött romantikus díszletnek használják az amerikai őslakos kultúra elemeit.","shortLead":"Még mindig belefutnak nagy cégek is abba, hogy a fehér főszereplők mögött romantikus díszletnek használják az amerikai...","id":"20190901_Torolte_uj_Johnny_Deppes_reklamjat_a_Dior_mert_sokak_szerint_rasszista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7db25dbd-23a5-47c0-949c-92be7024b9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38bcacc-5188-48ef-9a01-470bee139df9","keywords":null,"link":"/elet/20190901_Torolte_uj_Johnny_Deppes_reklamjat_a_Dior_mert_sokak_szerint_rasszista","timestamp":"2019. szeptember. 01. 14:38","title":"Törölte a Dior a Johnny Depp főszereplésével készült reklámját, mert sokak szerint rasszista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56951d10-9758-46ea-8624-25443d2d18c0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása a hétvégén továbbra is maradt az amerikai kasszasikerlista csúcsán.","shortLead":"A Támadás a Fehér Ház ellen 3. – A védangyal bukása a hétvégén továbbra is maradt az amerikai kasszasikerlista csúcsán.","id":"20190902_Tovabbra_is_a_Feher_Haz_elleni_tamadasra_kivancsiak_a_nezok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56951d10-9758-46ea-8624-25443d2d18c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649b03e2-be88-4f39-a5ca-5344544e5fff","keywords":null,"link":"/kultura/20190902_Tovabbra_is_a_Feher_Haz_elleni_tamadasra_kivancsiak_a_nezok","timestamp":"2019. szeptember. 02. 08:27","title":"Továbbra is a Fehér Ház elleni támadásra kíváncsiak a nézők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Július végén Romániában 1189 lej (83 230 forint) volt az átlagnyugdíj.","shortLead":"Július végén Romániában 1189 lej (83 230 forint) volt az átlagnyugdíj.","id":"20190901_Romaniaban_15_szazalekkal_emelkednek_a_nyugdijak_osztol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2d5a8d-4031-4f15-bd18-e6b7d59ea1aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190901_Romaniaban_15_szazalekkal_emelkednek_a_nyugdijak_osztol","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:50","title":"Romániában mostantól 15 százalékkal magasabbak a nyugdíjak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alvállalkozókkal elemeztette az Apple a Sirivel folytatott felhasználói beszélgetéseket, és ebből óriási botrány kerekedett. A cupertinóiak bocsánatot kértek, és megváltoztatták a digitális asszisztenssel kapcsolatos szabályozásukat.","shortLead":"Alvállalkozókkal elemeztette az Apple a Sirivel folytatott felhasználói beszélgetéseket, és ebből óriási botrány...","id":"20190901_apple_siri_adatvedelmi_szabalyok_bocsanatkeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89bf392d-88ad-4616-9dd3-91c7511b0de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99faf04b-730d-4d6b-9a1c-80de061b5756","keywords":null,"link":"/tudomany/20190901_apple_siri_adatvedelmi_szabalyok_bocsanatkeres","timestamp":"2019. szeptember. 01. 08:03","title":"Változtatni fogunk: bocsánatot kért az Apple a hallgatózás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferrari monacói pilótájának sikerült maga mögött tartania Lewis Hamiltont, és megnyerte a Formula–1-es Belga Nagydíjat. Anthoine Hubert emlékének ajánlotta a sikerét.","shortLead":"A Ferrari monacói pilótájának sikerült maga mögött tartania Lewis Hamiltont, és megnyerte a Formula–1-es Belga...","id":"20190901_charles_leclerc_f1_belga_nagydij_gyozelem_lewis_hamilton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30635ca9-ce3b-41c3-b8c0-c1cf8b91b621","keywords":null,"link":"/sport/20190901_charles_leclerc_f1_belga_nagydij_gyozelem_lewis_hamilton","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:52","title":"Leclerc behúzta élete első F1-es győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32cae82-d1fa-4e31-ad07-31b7517616ae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A sebességtesztekkel foglalkozó PhoneBuff kíváncsi lett, hogyan vizsgázik a Samsung új Note mobilja a legjobbnak mondott iPhone-nal szemben. Érdekes eredmény jött ki.","shortLead":"A sebességtesztekkel foglalkozó PhoneBuff kíváncsi lett, hogyan vizsgázik a Samsung új Note mobilja a legjobbnak...","id":"20190902_sebessegteszt_iphone_xs_max_samsung_galaxy_note_plus_osszehasonlitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b32cae82-d1fa-4e31-ad07-31b7517616ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1cccb4-a6bd-474f-8ada-31a1e051cd42","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_sebessegteszt_iphone_xs_max_samsung_galaxy_note_plus_osszehasonlitas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 20:03","title":"Friss sebességteszt: a legjobb iPhone vagy a legújabb Samsung a gyorsabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Budapest-Cegléd vonalon 60-90 perccel hosszabbodik meg a menetidő a Mávinform szerint.","shortLead":"A Budapest-Cegléd vonalon 60-90 perccel hosszabbodik meg a menetidő a Mávinform szerint.","id":"20190901_Egymasfel_orat_keshetnek_a_vonatok_a_BudapestCegled_vonalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ff06204-f5da-4caa-98f6-307c629992e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db462cb1-edff-4283-a24d-8fc2e1eb5313","keywords":null,"link":"/itthon/20190901_Egymasfel_orat_keshetnek_a_vonatok_a_BudapestCegled_vonalon","timestamp":"2019. szeptember. 01. 17:26","title":"Egy-másfél órát késhetnek a vonatok a Budapest-Cegléd-vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW brit márkájának környezettudatos modellje az eddiginél nagyobb akkumulátort kapott. ","shortLead":"A BMW brit márkájának környezettudatos modellje az eddiginél nagyobb akkumulátort kapott. ","id":"20190902_nagyobb_elektromos_hatotavval_bir_mostantol_a_hibrid_mini","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a73e629-5670-4138-bfa2-376dc9129d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c41d57-0fdf-463e-921f-6c4cb7fc175a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190902_nagyobb_elektromos_hatotavval_bir_mostantol_a_hibrid_mini","timestamp":"2019. szeptember. 02. 13:21","title":"Nagyobb elektromos hatótávval bír mostantól a hibrid Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]